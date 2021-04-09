Rời khỏi showbiz, qua Mỹ ở ẩn nhưng Phạm Hương vẫn bị bới móc, chế ảnh phũ phàng

Sao Việt 09/04/2021 06:13

Rời showbiz và qua Mỹ ở ẩn, Phạm Hương vẫn "không được yên thân" khi lại bị lôi ảnh xưa cũ ra chế lại một cách "kém duyên".

Phạm Hương từng là một trong những hoa hậu đình đám showbiz Việt. Cô nàng sở hữu lượng fans hùng hậu, song cũng có không ít anti-fan. Dù đã sang Mỹ định cư từ năm 2018, nhưng group anti vẫn duy trì hoạt động, thậm chí khá lớn mạnh với hơn 52.000 thành viên. Cũng vì vậy mà hình ảnh nàng hậu thường bị chế để mua vui.

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Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương - Ảnh: FB

Mới đây, trong một group chuyên về người mẫu, hoa hậu với gần 42.000 thành viên đã xuất hiện hình ảnh Phạm Hương bị chế và nhận được rất nhiều bàn tán xôn xao. Cụ thể, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 trở thành ví dụ minh họa cho chuyện mua hàng online.

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Ảnh chế của Phạm Hương được lấy làm minh họa cho chuyện mua hàng online - Ảnh: FB

Bức ảnh chế sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý và nhận lại không ít những ý kiến đa chiều. Các anti-fan hả hê cho rằng nàng hậu này chắc chắc đã từng qua “dao kéo” và cô không xứng với những lời tung hô của công chúng.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận cho rằng việc đem hình ảnh Phạm Hương ra chế để mua vui bất chấp như vậy là kém duyên, trong khi cô đã rời khỏi showbiz và sang Mỹ ở ẩn.

“Người ta đi rồi mà cứ đào bới miết”; “Muốn ở ẩn cũng không yên”; “Tha cho người ta đi, có hoạt động showbiz nữa đâu mà đào bới chuyện xưa hoài”; “Ghép vậy không có gì hay ho”... – nhiều dân mạng bình luận.

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Hình ảnh được lấy từ thời người đẹp mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz - Ảnh: Internet

Giữa năm 2018, Hoa hậu Phạm Hương đang trên đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ quyết định rút khỏi showbiz và sang Mỹ định cư, mang theo nghi vấn bầu bì với đại gia. Hiện cô đang sống tại California, Mỹ cùng con trai. Quý tử của Phạm Hương tên Maximus, chào đời cuối năm 2018. Tuy nhiên đến cuối năm 2019, người đẹp mới chính thức xác nhận có con sau nhiều đồn đoán.

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Maximus - con trai cưng của Phạm Hương - Ảnh: FB
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Cô nàng rời showbiz thị phi và tận hưởng cuộc sống viên mãn bên con trai - Ảnh: FB
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Phạm Hương có cuộc sống như mơ ngập tràn đồ hiệu - Ảnh: FB

Sau khi sang Mỹ, người đẹp Hải Phòng có cuộc sống như mơ. Cô sống xa hoa trong ngập tràn đồ hiệu, du lịch sang chảnh khiến nhiều người phải ghen tỵ. Qua những chia sẻ của nàng hậu, có thể thấy cô đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Ngoài ra, Phạm Hương cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai lên mạng xã hội, nhưng cô nàng tuyệt nhiên không hé lộ danh tính cha đứa trẻ.

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