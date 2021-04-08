Trước thềm sinh con lần hai, Chúng Huyền Thanh chụp bộ ảnh nude làm kỉ niệm khiến dân mạng trầm trồ: "Bà bầu quyến rũ nhất showbiz".

Mới đây, Chúng Huyền Thanh vừa tung bộ ảnh nude 100% khoe bụng bầu vượt mặt, mẹ bầu tăng 20kg nhưng body vẫn rất quyến rũ. Bộ ảnh ngay lập tức khiến cư dân mạng xuýt xoa vì quá đẹp. Được biết, cô đang mang thai ở tháng thứ 9, dự kiến sẽ chào đón thành viên mới trong vài ngày nữa. Nhan sắc cùng thần thái đỉnh cao của người đẹp cũng khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Bụng bầu lớn vượt mặt nhưng đường cong vẫn quyến rũ Người mẹ đẹp nhất khi mang trong mình cả 'thế giới'

Con đến cuộc đời mẹ 'nở hoa' Cùng với bộ ảnh đẹp như thơ, Huyền Thanh chia sẻ mẹ cô từng nói “Lấy chồng sớm là tàn đời con à!”, nên khi lấy chồng, cô phải sống thật “nở hoa” để mẹ an tâm. Mẹ bầu còn dí dỏm bảo: “Mà trót nở quá nên cái thây bự chảng luôn rồi”. “Bao nhiêu năm theo nghề mẫu nhưng Thanh chưa bao giờ dám chụp 1 bộ hình nude nào cả, ấy vậy mà lần bầu này tự nhiên lại có nhiều nhiệt huyết để lăn xả 1 bộ hình mà chưa bao giờ mình dám nghĩ tới như vậy” – "Hot mẹ bầu" chia sẻ.

Tăng 20kg nhưng nàng mẫu vẫn giữ được đường cong tuyệt đẹp Nhan sắc cùng thần thái đỉnh cao của người đẹp cũng khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ Cô nàng vẫn xinh đẹp rạng ngời ở những ngày cuối thai kì Quý tử nhà Chúng Huyền Thanh háo hức được chào đón em Năm 2018, Chúng Huyền Thanh và Jay Quân chào đón con trai đầu lòng trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ. Gia đình nhỏ ba người được cộng đồng mạng chú ý khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc. Nay gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới, mọi người đều chúc Chúng Huyền Thanh vượt cạn thành công và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Chúng Huyền Thanh - Jay Quân chào đón quý tử đầu lòng năm 2018 Gia đình nhỏ, hạnh phúc to Chúng Huyền Thanh là Á quân The Face mùa đầu tiên, cô có ưu điểm về gương mặt xinh đẹp, phù hợp với mảng quảng cáo, cộng với chiều cao nổi bật luôn thu hút ống kính máy quay. Bên cạnh sự nghiệp, Chúng Huyền Thanh còn được chú ý nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng cũng là người mẫu – Jay Quân. Hiện tại, cả hai được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt, khi Jay Quân luôn là một người chồng rất yêu thương và cưng chiều vợ, còn Huyền Thanh cũng được xem là người vợ vô cùng mẫu mực.

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