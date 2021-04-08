Hồng Nhung: U50 vóc dáng nóng bỏng như gái đôi mươi, hạnh phúc bên bạn trai ngoại quốc

Sao Việt 08/04/2021 06:15

Tuổi ngoài 50, "cô Bống” Hồng Nhung sở hữu vóc dáng nóng bỏng và đang có cuộc tình hạnh phúc bên người yêu ngoại quốc mới sau đổ vỡ hôn nhân.

Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung đã có màn “khoe thân” thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù đã ở tuổi ngoài 50, nhưng cô vẫn giữ được phong độ khi ngoại hình không có nhiều thay đổi đáng kể so với hồi còn là “cô Bống”. Thân hình thon gọn, săn chắc, người hâm mộ ngưỡng mộ bởi sắc vóc quý bà cứ như thiếu nữ còn son. 

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Bờ vai gợi cảm với xương quai xanh rõ mồn một cùng đôi chân thon gọn săn chắc là điều nhiều phụ nữ ao ước ở tuổi ngoài 50

Trong ảnh mới nhất, cô mặc sơ mi trắng trễ vai phối cùng jean ngắn theo phong cách giấu quần cá tính. Phong cách này giúp nữ ca sĩ phô bờ vai gợi cảm cùng đôi chân thon gọn săn chắc. Làn da nâu khỏe khoắn cũng là điểm cộng cho ngoại hình của cô. Bên cạnh những bức hình nóng bỏng, cô còn thả thính theo phong cách rất teen: “Bầu trời xanh, làn mây trắng – Anh yêu nắng, hay yêu em?”. Có thể thấy, “cô Bống” không chỉ có ngoại hình “hack tuổi” mà tâm hồn cũng vẫn còn rất trẻ trung, yêu đời.

Trên trang cá nhân của mình, Hồng Nhung cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh khoe body cực phẩm của "quý bà" U50 khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.

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'Quý bà' U50 vẫn giữ được body thon gọn, cơ bụng săn chắc
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Vóc dáng gọn gàng không thừa miếng nào của nữ ca sĩ
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Xinh đẹp ở tuổi 20 có thể là bẩm sinh, tuổi 50 vẫn đẹp là kết quả của cả hành trình nỗ lực
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Không thể tin được đây là nhan sắc U50

Sau 3 năm ly hôn, Hồng Nhung bước vào một mối quan hệ mới và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nữ ca sĩ thường xuyên sánh đôi cùng bạn trai trong các sự kiện và thoải mái thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Được biết, bạn trai Hồng Nhung là Gerhard Heusch. Anh là kiến trúc sư người Đức, hiện sống và làm việc ở Los Angeles (Mỹ). Hồng Nhung từng chia sẻ cô làm bạn với anh từ lâu và trở nên thân thiết hơn trong nửa năm bị kẹt ở Mỹ vì Covid-19. Lúc đó, anh là chỗ dựa tinh thần của ba mẹ con. Cô cảm mến bạn trai vì anh có gu thẩm mỹ tinh tế, có thể cùng mình chia sẻ nhiều sở thích.

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Hồng Nhung hạnh phúc bên người yêu mới
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Bạn trai ngoại quốc rất được các con của Hồng Nhung yêu mến

Có thể thấy, sau đổ vỡ hôn nhân với Kevin Gilmore vào giữa năm 2018, Hồng Nhung đã tìm được hạnh phúc mới cho mình. Điều này khiến những người yêu mến nữ ca sĩ gốc Hà thành rất vui mừng. Trên trang cá nhân, cô cũng hay chia sẻ khoảnh khắc Gerhard Heusch vui vẻ cùng các con của mình. Dù không có ý định tái hôn nhưng cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ có thể được coi là viên mãn. 

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Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của 'quý bà' U50

Ở tuổi 51, Hồng Nhung được khen vẫn trẻ đẹp, vóc dáng gợi cảm và dồi dào năng lượng. Giọng ca Giọt sương trên mí mắt cho biết bí quyết của cô là luôn giữ năng lượng tích cực, vui vẻ.

Ảnh: FBNV

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