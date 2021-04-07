Quốc Trường liên tục thả thính, cộng đồng mạng réo tên 'Midu, Bảo Anh'

Sao Việt 07/04/2021 05:52

Là "người chồng trong mơ" của biết bao chị em, nhưng Quốc Trường thực tế vẫn chỉ là trai ế chăm chỉ thả thính trên mạng xã hội.

Ở tuổi 33, Quốc Trường có trong tay nhà xe bạc tỷ, sự nghiệp triển vọng và việc kinh doanh phát đạt. Thế nhưng, anh hầu như không bao giờ để lộ người trong mộng mà cứ luôn chăm chỉ “thả thính” trên mạng xã hội. Cực phẩm trong showbiz Việt còn độc thân là đây chứ đâu.

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'Ông chú' độc thân của Vbiz

Trong bài đăng gần đây nhất, Quốc Trường đăng ảnh quảng cáo cho tiệm mì cay Sasin của mình nhưng cũng không quên thả vài câu thính: “Cơm phở hủ tiếu bún bò – Khi nào em ngán vẫn còn có anh”. Liền ngay lúc đó, dưới bài đăng, cư dân mạng đã gọi tên Midu. Được biết, cách đây không lâu, Quốc Trường – Midu đã từng vướng tin đồn hẹn hò khi công khai thả thính và thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi được hỏi thì cả hai đều lên tiếng xác nhận chỉ là bạn bè. Dù vậy, các fan hâm mộ vẫn không ngừng tích cực đẩy thuyền và mong chờ họ thật sự công khai hẹn hò trong thời gian tới.

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'Cơm phở hủ tiếu bún bò – Khi nào em ngán vẫn còn có anh'
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Midu không ngừng bị 'réo tên' mỗi lần Quốc Trường thả thính trên MXH

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Chăm thả thính thế mà vẫn chưa thoát nổi phận 'trai ế'
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Thuyền Midu - Quốc Trường đang được fan tích cực đẩy

Bên cạnh Midu thì Bảo Anh là cái tên cũng thường xuyên được nhắc đến khi dân mạng bàn đến chuyện yêu đương hẹn hò của "ông chồng quốc dân" trong "Về nhà đi con". Quốc Trường – Bảo Anh hiện đang là cặp đôi màn ảnh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong bộ phim “Bẫy ngọt ngào”. Tuy phim chưa được công chiếu nhưng qua các hình ảnh của cặp đôi được nhà sản xuất cung cấp cũng đủ cho thấy hai anh chị rất đẹp đôi và dự là sẽ có “phản ứng hóa học” vô cùng tốt trên màn ảnh. 

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Cặp đôi màn ảnh đang rất được mong chờ

Quốc Trường không phải là gương mặt mới với màn ảnh nhỏ Việt Nam. Anh từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Hạnh phúc có thật, Đại gia đình, Cung đường tội lỗi, Chuyện tình rừng ngập mặn, Ngày hôm qua, Vườn yêu... Song, phải tới khi vào vai chàng Vũ "Sở Khanh" trong phim Về nhà đi con, khán giả cả nước mới "phát cuồng" vì Quốc Trường.

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Fan ngày ngày ngóng trông tin Quốc Trường 'thoát ế'

Là một người hội tụ nhiều điều kiện "ngon lành" nhưng vẫn ngồi "bền lâu" trong hội độc thân, việc ngày ngày chăm chỉ thả thính của nam diễn viên luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan hâm mộ. 

Ảnh: FBNV, sưu tầm

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