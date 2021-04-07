Quốc Trường liên tục thả thính, cộng đồng mạng réo tên 'Midu, Bảo Anh'

Ở tuổi 33, Quốc Trường có trong tay nhà xe bạc tỷ, sự nghiệp triển vọng và việc kinh doanh phát đạt. Thế nhưng, anh hầu như không bao giờ để lộ người trong mộng mà cứ luôn chăm chỉ “thả thính” trên mạng xã hội. Cực phẩm trong showbiz Việt còn độc thân là đây chứ đâu.

'Ông chú' độc thân của Vbiz

Trong bài đăng gần đây nhất, Quốc Trường đăng ảnh quảng cáo cho tiệm mì cay Sasin của mình nhưng cũng không quên thả vài câu thính: “Cơm phở hủ tiếu bún bò – Khi nào em ngán vẫn còn có anh”. Liền ngay lúc đó, dưới bài đăng, cư dân mạng đã gọi tên Midu. Được biết, cách đây không lâu, Quốc Trường – Midu đã từng vướng tin đồn hẹn hò khi công khai thả thính và thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi được hỏi thì cả hai đều lên tiếng xác nhận chỉ là bạn bè. Dù vậy, các fan hâm mộ vẫn không ngừng tích cực đẩy thuyền và mong chờ họ thật sự công khai hẹn hò trong thời gian tới.