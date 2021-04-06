Sao Việt 6/4: 'Gái già' Diễm My 9x bị người hâm mộ 'đáp trả' sốc khi đăng ảnh tìm người yêu

Sao Việt 06/04/2021 17:24

Loạt mỹ nhân Việt độc thân như Lý Nhã Kỳ, Diễm My 9x... đồng loạt tung thính trên trang cá nhân của mình, trong khi đó, ‘tình tin đồn' của Binz ẩn ý về sự hợp tác trong tương lai với nhóm youtuber 1977Vlog. Hãy cùng đón xem cuộc sống sao Vbiz trong 24 giờ qua nhé!

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 Gần 40 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, người hâm mộ được dịp sốt sắng giục lấy chồng khi Lý Nhã Kỳ đăng ảnh với dòng trạng thái ‘Em ghét anh gọi em cô bé’. Tại phần bình luận, cư dân mạng để lại nhiều bình luận tò mò về ‘anh’ mà cô nàng nhắc đến
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Nữ ca sĩ Mỹ Tâm đăng loạt ảnh khoe khéo vóc dáng khỏe khoắn ở tuổi 40 trong lúc luyện tập chăm chỉ cho liveshow Tri ân được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM trong 2 ngày 25/4 và 1/5 tới đây

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Diễm My 9x ‘tung thính’ bằng lời ca khúc Bùa yêu trên trang cá nhân: ‘Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Sao không yêu nhau bây giờ, yêu luôn đi. Tin không em đang thật lòng. Em nghe đây anh nói đi anh...Bùa yêu của Bích Phương thì hay rồi, zậy có ai thích bùa yêu của My hem?’ Chẳng những không ‘đớp thính’ của cô nàng, cư dân mạng còn đồng loại khuyên cô ‘phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai.’
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Thúy Ngân khoe nhan sắc xinh đẹp đón sinh nhật tuổi 30
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Thái Hòa, Nhã Phương, Trương Thế Vinh chúc mừng sinh nhật Thúy Ngân từ xa. Cả 4 diễn viên hiện đang hợp tác với nhau trong dự án phim Cây táo nở hoa
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Trấn Thành đăng ảnh cùng Lê Giang và Như Quỳnh cùng dòng trạng thái: 'Chị tui mãi xinh đẹp!!!! Bên siêu hài, bên siêu tài!'. Bên dưới bài đăng, nam danh hài được cộng đồng mạng nhận xét 'vừa hài lại vừa có tài'
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‘Bạn gái tin đồn của Binz’ đăng ảnh ‘nhí nhố’ cùng 1977 Vlog cùng dòng trạng thái ẩn ý cho một sự hợp tác trong tương lai: ‘Nghệ sĩ Châu Bùi chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh 1977Vlog trong tác phẩm Tắt Đèn’
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Diễn viên điển trai Quốc Trường hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân về nhà hàng mỳ cay sắp khai trương. Bên cạnh diễn xuất ngày càng 'lên tay' thì Quốc Trường còn được biết đến là 'ông chủ' của thương hiệu mỳ cay SaSin với hơn 100 chi nhánh khắp cả nước
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Chị 13 Thu Trang 'nhí nhố' tại phòng tắm hơi. Bà xã Tiến Luật được cư dân mạng nhận xét là trẻ như gái đôi mươi

 Ảnh: FB nhân vật

Thần tượng 8X Thu Thuỷ lần đầu tiết lộ cát-xê nhóm Mây Trắng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp

Thần tượng 8X Thu Thuỷ lần đầu tiết lộ cát-xê nhóm Mây Trắng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Thu Thủy lần đầu tiết lộ quá khứ huy hoàng khi làm việc cùng Mây Trắng và lý do rời nhóm.

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Từ khóa:   diễn viên Lý Nhã Kỳ Mỹ Tâm Cuộc sống các sao Việt

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