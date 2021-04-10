5 'chị đẹp' showbiz Việt cặp kè trai trẻ: Kẻ gian truân sóng gió, người êm đềm lặng yên, có cặp lại gánh chịu chỉ trích đủ đường

Ca sĩ Khởi My sinh năm 1990, lớn hơn chồng mình – Kelvin Khánh 4 tuổi. Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác này không phải là rào cản khiến cả hai không thể đến với nhau. Khởi My nhiều lần tâm sự, cuộc tình của mình với Kelvin Khánh chính là một lương duyên. Sau lần hợp tác đầu tiên vào năm 2013, trong MV Gửi cho anh gây sốt của Khởi My vào thời điểm ấy, cô cùng Kelvin Khánh đã thường xuyên xuất hiện cùng nhau và nảy sinh tình cảm. Đến năm 2014, cả hai chính thức thừa nhận mình đang hẹn hò. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ và gia đình.

3 năm sau khi công bố hẹn hò, vào năm 2017, Khởi My cùng Kelvin Khánh chính thức về chung một nhà. Cặp vợ chồng này nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ vì quá đáng yêu, lầy lội. Dù lớn hơn 4 tuổi nhưng Khởi My luôn trẻ trung, nhí nhảnh trước chồng mình. Khởi My thường xuyên chia sẻ được chồng chăm sóc như em bé, anh thường xuyên nấu nướng, làm việc nhà để cô có thời gian nghỉ ngơi.

Cặp đôi Khánh Thi và Phan Hiển cách biệt nhau đến 11 tuổi, cả hai xuất phát yêu đương từ quan hệ cô trò. Trước khi đi đến cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay, cặp đôi đũa lệch Khánh Thi và Phan Hiển đã từng phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích, dị nghị vì khoảng cách tuổi tác tương đối lớn. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai từng có nhiều lần chia tay rồi quay lại. Mặc dù vậy, do tình yêu quá lớn, đến cuối cùng, cặp đôi Khánh Thi và Phan Hiển vẫn quyết định nắm tay để cùng về chung một tổ ấm. Tính đến thời điểm hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển đã ở bên nhau được hơn 14 năm. Cả hai hiện đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với 2 thiên thần nhỏ vô cùng xinh xắn.

Cặp đũa lệch Khánh Thi - Phan Hiển từng bị chỉ trích nặng nề vì đàn gái lớn hơn đến 11 tuổi - Ảnh: Internet

Hari Won - Trấn Thành

Nhiều khán giả cho biết vô cùng bất ngờ khi biết Hari Won lại lớn hơn Trấn Thành đến 2 tuổi. Mối tình này khi vừa mới bắt đầu đã gây không ít xôn xao trong dư luận. Tuy nhiên, những lùm xùm xảy ra không phải là do vấn đề tuổi tác, mà bởi liên quan đến chuyện tình 9 năm của Hari với rapper Tiến Đạt. Thời điểm ấy, nhiều người chỉ trích Trấn Thành là người thứ 3 xen vào khiến Hari chia tay người cũ. Tuy vậy, cặp đôi đã cùng nhau vượt qua mọi sóng gió để nắm tay nhau đi đến hôn nhân. Cả hai kết hôn vào cuối năm 2016. Hiện tại, đây là một trong những cặp đôi chị - em được quan tâm nhất mạng xã hội. Người hâm mộ thường xuyên đón nhận những cử chỉ thân mật mỗi khi cặp đôi xuất hiện, hoặc qua những clip, tin nhắn tình tứ mà cả hai dành cho nhau.

Nhiều người bất ngờ khi biết Hari Won lớn hơn Trấn Thành 2 tuổi - Ảnh: internet

Lệ Quyên – Lâm Bảo Châu

Mặc dù chưa đi đến hôn nhân nhưng mối tình của nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu cũng khiến dư luận không ít xôn xao. Trong khi Lệ Quyên đã có chỗ đứng nhất định trong showbiz và cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân, thì Lâm Bảo Châu chỉ mới 29 tuổi, kém nữ ca sĩ đến tận 11 tuổi. Cả hai quen biết qua một lần làm việc chung, sau đó dần làm quen, trò chuyện và có tình cảm với nhau. Cả hai bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau hồi tháng 8/2020, và bị đồn hẹn hò nhưng vẫn giữ im lặng. Mới đây, người hâm mộ mới được dịp vỡ òa khi cả hai đã lên tiếng xác nhận vào ngày 22/1, trong một sự kiện giải trí.

Mặc dù lớn hơn đến 11 tuổi nhưng Lệ Quyên vẫn thường xuyên nhận được lời khen ngợi xứng đôi với bạn tình - Ảnh: Internet

Lê Phương - Trung Kiên

Diễn viên Lê Phương từng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi chia tay Quách Ngọc Ngoan sau thời gian hôn nhân gắn bó. Sau cuộc tình này, những tưởng Lê Phương đã không thể tiếp tục mở lòng yêu thêm người khác, thế nhưng may mắn cô gặp được Trung Kiên, chàng trai kém cô đến 7 tuổi. Lê Phương từng chia sẻ với công chúng rằng, tuy chồng nhỏ tuổi hơn nhưng lại rất điềm đạm, chín chắn và khiến cô cảm thấy mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Cô cũng cho biết, cả hai đã từng vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình. Bởi gia đình của Trung Kiên không muốn có một cô con dâu từng trải qua một đời chồng, lại lớn hơn con trai mình đến 7 tuổi. Dù vậy, sự kiên trì, tình yêu chân thành của cặp đôi cuối cùng cũng đã có cái kết viên mãn vào năm 2017.

Lê Phương tiến đến hôn nhân với Trung Kiên (nhỏ hơn 7 tuổi) trước rào cản từ gia đình bạn trai vì cô đã có một đời chồng - Ảnh: Internet

Cuộc sống hôn nhân hiện tại của Lê Phương và chồng là những chuỗi ngày hạnh phúc. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh sum họp của gia đình, những khoảnh khắc ngọt lịm mà cả hai dành cho nhau khiến ai cũng phải ghen tị.