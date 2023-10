5 'chị đẹp' showbiz Việt cặp kè trai trẻ: Kẻ gian truân sóng gió, người êm đềm lặng yên, có cặp lại gánh chịu chỉ trích đủ đường

Khởi My - Kelvin Khánh

Ca sĩ Khởi My sinh năm 1990, lớn hơn chồng mình – Kelvin Khánh 4 tuổi. Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác này không phải là rào cản khiến cả hai không thể đến với nhau. Khởi My nhiều lần tâm sự, cuộc tình của mình với Kelvin Khánh chính là một lương duyên. Sau lần hợp tác đầu tiên vào năm 2013, trong MV Gửi cho anh gây sốt của Khởi My vào thời điểm ấy, cô cùng Kelvin Khánh đã thường xuyên xuất hiện cùng nhau và nảy sinh tình cảm. Đến năm 2014, cả hai chính thức thừa nhận mình đang hẹn hò. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ và gia đình.