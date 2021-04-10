Khoe 'vòng eo con kiến', bạn thân 'cô giáo Khánh' bị cộng đồng mang 'quay ngoắt 180 độ' chê bai body gầy đét

Từng bị chê "kém sắc" và "đô con", Miu Lê đã không ngừng nỗ lực giảm cân để lấy lại vóc dáng mảnh mai. Cô chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn và đầy đau đớn khi giảm cân không đúng cách, phản khoa học dẫn đến việc bị chảy máu dạ dày mà vẫn bị soi mói về vóc dáng. Sau đó, nữ ca sĩ đã tìm hiểu và kết hợp giữa luyện tập đốt calo và ăn uống healthy giữ gìn vóc dáng. Nhờ áp dụng đúng cách, không chỉ vóc dáng mà nhan sắc của cô nàng cũng ngày càng "lên hương".

Màn 'vịt hóa thiên nga' của Miu Lê nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Sau màn "lột xác" ấn tượng, giọng ca Giá như cô ấy chưa xuất hiện chăm chỉ khoe ảnh chụp body nóng bỏng và nhận được nhiều bình luận tích cực cũng như ủng hộ việc giảm cân của nữ ca sĩ. Thậm chí, nhiều fan còn muốn xin "bí kíp" tạm biệt mỡ thừa từ cô nàng.