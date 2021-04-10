Khoe 'vòng eo con kiến', bạn thân 'cô giáo Khánh' bị cộng đồng mang 'quay ngoắt 180 độ' chê bai body gầy đét

Sao Việt 10/04/2021 07:56

Sau khi giảm cân, nhan sắc của Miu Lê ngày càng thăng hạng. Thế mà xinh đẹp chưa bao lâu, cộng đồng mạng lại đột ngột chê bai body gầy đét của cô nàng.

Từng bị chê "kém sắc" và "đô con", Miu Lê đã không ngừng nỗ lực giảm cân để lấy lại vóc dáng mảnh mai. Cô chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn và đầy đau đớn khi giảm cân không đúng cách, phản khoa học dẫn đến việc bị chảy máu dạ dày mà vẫn bị soi mói về vóc dáng. Sau đó, nữ ca sĩ đã tìm hiểu và kết hợp giữa luyện tập đốt calo và ăn uống healthy giữ gìn vóc dáng. Nhờ áp dụng đúng cách, không chỉ vóc dáng mà nhan sắc của cô nàng cũng ngày càng "lên hương". 

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Màn 'vịt hóa thiên nga' của Miu Lê nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Sau màn "lột xác" ấn tượng, giọng ca Giá như cô ấy chưa xuất hiện chăm chỉ khoe ảnh chụp body nóng bỏng và nhận được nhiều bình luận tích cực cũng như ủng hộ việc giảm cân của nữ ca sĩ. Thậm chí, nhiều fan còn muốn xin "bí kíp" tạm biệt mỡ thừa từ cô nàng. 

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Nhiều người cho rằng đây chính là thời kì 'đỉnh cao nhan sắc' của cô nàng - Ảnh: FB

Vậy mà xinh đẹp, nóng bỏng chưa lâu thì mới đây Miu Lê bị fan la ó về body gầy đét của mình. Cụ thể, vào tối hôm qua, nữ ca sĩ có đăng tải một bức ảnh khoe "vòng eo con kiến" lên trang nhân nhưng lại bị chê là quá gầy. Dù được makeup khá kĩ càng nhưng bạn thân "cô giáo Khánh" lộ khuôn mặt khá hốc hác. Nhiều cư dân mạng cho rằng Miu Lê đang giảm cân quá đà làm mất đi vẻ đáng yêu trước đây.

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Trang phục bó sát càng làm lộ rõ cơ thể gầy gò của nữ ca sĩ - Ảnh: FB
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Một tài khoản còn bình luận hài hước cho rằng Miu Lê gầy đến độ 'tuột' cả váy - Ảnh chụp màn hình

Từng nhắn nhủ đến người hâm mộ rằng: "Dù mập hay gầy, chỉ cần yêu bản thân mình là được, đừng ngược đãi nó", hy vọng rằng Miu Lê sẽ không vì giảm cân quá đà mà mất đi vóc dáng cân đối và vẻ đáng yêu trong mắt người hâm mộ.

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