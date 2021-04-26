'Em gái Lý Hải' ở biệt thự 200 tỷ chồng tặng, Ngọc Trinh sống xa hoa trong ngôi nhà 2 triệu đô, ai giàu hơn ai?

Đoàn Băng Di - còn được cộng đồng mạng biết đến với tên thân thiết "em gái Lý Hải" bởi từng song ca với Lý Hải trong clip Vườn hạnh phúc. Khi sự nghiệp đang phát triển, Đoàn Băng Di gặp gỡ và kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và làm đẹp. Mới đây, ông xã của Đoàn Băng Di khiến cộng đồng mạng choáng ngợp về độ giàu có và chịu chơi khi chi 200 tỉ đồng mua biệt thự tặng vợ, không chỉ vậy, hai vợ chồng còn mời chuyên gia hơn 6 triệu USD để tân trang cho ngôi nhà. Tuy nhiên mức độ giàu có của hai vợ chồng cô còn khiến dân tình "xỉu lên, xỉu xuống".

Đoàn Băng Di sở hữu rất nhiều siêu xe không thua kém bất cứ ai - Ảnh: Internet

Vào ngày 17/4 vừa qua, hai vợ chồng doanh nhân có mặt trong buổi offline siêu xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện tại sự kiện, vợ chồng Di Băng lái chiếc McLaren 720S Spider màu cam có giá trị ước tính khoảng 24 tỷ. Bên cạnh vợ chồng nữ ca sĩ còn có sự xuất hiện của Cường Đô La, Minh Nhựa, Jessie Lương, Joyce Phạm (con gái Minh Nhựa). Ngoài chiếc McLaren 720S Spider màu cam độc có giá trị khoảng 24 tỷ, Di Băng tiếp tục được ông xã tặng xe 13 tỷ đồng trong dịp sinh nhật đầu tháng 2 vừa qua. Hiện tại Băng Di đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh spa và bất động sản.