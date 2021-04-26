'Em gái Lý Hải' ở biệt thự 200 tỷ chồng tặng, Ngọc Trinh sống xa hoa trong ngôi nhà 2 triệu đô, ai giàu hơn ai?

Hậu trường 26/04/2021 20:56

Giữa hai người đẹp Đoàn Băng Di, Ngọc Trinh nếu đọ về độ giàu có và chịu chơi thì ai sẽ là người có phần nổi trội hơn?

Đoàn Băng Di - còn được cộng đồng mạng biết đến với tên thân thiết "em gái Lý Hải" bởi từng song ca với Lý Hải trong clip Vườn hạnh phúc. Khi sự nghiệp đang phát triển, Đoàn Băng Di gặp gỡ và kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, hoạt động trong lĩnh vực bất động sảnlàm đẹp. Mới đây, ông xã của Đoàn Băng Di khiến cộng đồng mạng choáng ngợp về độ giàu có và chịu chơi khi chi 200 tỉ đồng mua biệt thự tặng vợ, không chỉ vậy, hai vợ chồng còn mời chuyên gia hơn 6 triệu USD để tân trang cho ngôi nhà. Tuy nhiên mức độ giàu có của hai vợ chồng cô còn khiến dân tình "xỉu lên, xỉu xuống". 

'Em gái Lý Hải' ở biệt thự 200 tỷ chồng tặng, Ngọc Trinh sống xa hoa trong ngôi nhà 2 triệu đô, ai giàu hơn ai? - Ảnh 1
 Đoàn Băng Di sở hữu rất nhiều siêu xe không thua kém bất cứ ai - Ảnh: Internet

Vào ngày 17/4 vừa qua, hai vợ chồng doanh nhân có mặt trong buổi offline siêu xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện tại sự kiện, vợ chồng Di Băng lái chiếc McLaren 720S Spider màu cam có giá trị ước tính khoảng 24 tỷ. Bên cạnh vợ chồng nữ ca sĩ còn có sự xuất hiện của Cường Đô La, Minh Nhựa, Jessie Lương, Joyce Phạm (con gái Minh Nhựa). Ngoài chiếc McLaren 720S Spider màu cam độc có giá trị khoảng 24 tỷ, Di Băng tiếp tục được ông xã tặng xe 13 tỷ đồng trong dịp sinh nhật đầu tháng 2 vừa qua. Hiện tại Băng Di đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh spa và bất động sản.

'Em gái Lý Hải' ở biệt thự 200 tỷ chồng tặng, Ngọc Trinh sống xa hoa trong ngôi nhà 2 triệu đô, ai giàu hơn ai? - Ảnh 2
 Chiếc McLaren 720S Spider màu cam trước biệt thự của vợ chồng Đoàn Băng Di - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Ngọc Trinh cũng không hề thua kém khi chi hàng chục tỷ đồng để tậu cho mình chiếc siêu xe ưng ý. Mới đây, giữa lùm xùm với Nathan Lee, Ngọc Trinh chi 30 tỷ đồng tậu siêu xe Rolls Royce màu hồng - đen gây sốc.

'Em gái Lý Hải' ở biệt thự 200 tỷ chồng tặng, Ngọc Trinh sống xa hoa trong ngôi nhà 2 triệu đô, ai giàu hơn ai? - Ảnh 3
 

Nhiều người cho rằng đây là cách Ngọc Trinh đáp trả những ồn ào khi bị Nathan Lee tố “sống ảo”, “không cùng đẳng cấp”. Trước đó vào năm 2017, người đẹp gốc Trà Vinh chi khoảng 12 tỉ đồng để mua chiếc Mercedes-Maybach S-Class màu đen. 

'Em gái Lý Hải' ở biệt thự 200 tỷ chồng tặng, Ngọc Trinh sống xa hoa trong ngôi nhà 2 triệu đô, ai giàu hơn ai? - Ảnh 4
Mercedes-Maybach S-Class màu đen có trị giá khoảng 12 tỷ của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet 
'Em gái Lý Hải' ở biệt thự 200 tỷ chồng tặng, Ngọc Trinh sống xa hoa trong ngôi nhà 2 triệu đô, ai giàu hơn ai? - Ảnh 5
Căn biệt thự xa hoa của Ngọc Trinh trị giá 2 tỉ đô - Ảnh - Internet 

Hiện tại, người tình cũ của tỷ phú Hoàng Kiều cũng đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực spa, mỹ phẩm, thời trang. Hiện tại nữ hoàng nội y cũng không hề thua kém ai khi sở hữu căn biệt thự rộng 800m2trị giá lên tới 2 triệu đô. Với thiết kế thông minh, hiện đại và sang trọng. 

Để biết được khối tài sản chính xác của hai người đẹp Đoàn Băng Di và Ngọc Trinh ai hơn ai thì quả là khó khăn. Nhưng nếu so về độ chịu chơi của người đẹp gốc Trà Vinh và bà xã đại gia Nguyễn Quốc Vũ chắc chắn người một chín, một mười.

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Từ khóa:   siêu xe ngọc trinh Đoàn Băng Di

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