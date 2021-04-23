Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào

Cao Thái Sơn tố Nathan Lee ở nhà thuê, Nathan Lee thẳng thắn chửi "ngu" còn hẹn giờ livestream "bóc phốt" khiến tình hình trở nên vô cùng căng thẳng.
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Drama căng thẳng giữa Ngọc Trinh và Nathan Lee chưa lắng xuống thì Cao Thái Sơn lên tiếng bênh vực "Nữ hoàng nội y" khiến tình hình trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.
Sáng ngày 23/4, một người bạn của Cao Thái Sơn "tố" Nathan Lee sống ảo, ở nhà thuê, nhận vơ khách sạn nghìn tỉ ở Paris. Cụ thể, theo người bạn của Cao Thái Sơn, căn nhà ở trung tâm TP. HCM hiện tại chỉ là căn nhà mà Nathan Lee thuê, còn resort tại Phú Quốc được cho là tài sản của bố dượng.
Trước những thông tin trên, Nathan Lee đã có màn đáp trả cực căng khi bóng gió chửi "một lũ ngu", nam nghệ sĩ đáp trả thẳng thắn: "Một lũ ngu. Tao có bao giờ nhận cái Tòa thị chính là nhà tao đâu bọn điên, nhà tao ở đối diện mà". Đồng thời anh cũng đăng ảnh bên trong căn nhà ở thành phố Paris, đối diện Tòa thị chính để chứng minh. Đồng thời, Nathan Lee còn đòi kiện ngược, dù không chỉ đích danh nhưng cộng đồng mạng ngầm hiểu người bị Nathan Lee chửi là Cao Thái Sơn.
Chuyện vẫn chưa dừng tại đó, sáng nay, trên trang Facebook cá nhân Cao Thái Sơn hẹn fan sẽ livestream vào lúc 11h30 để "bóc phốt" ai đó, thì ngay lập tức, trưa 23/4, Nathan Lee cũng quyết định livestream vào lúc 11h. Diễn biến mới nhất của màn đấu tố giữa hai nghệ sĩ đang được dân tình nóng lòng theo dõi.