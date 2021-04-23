Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào

Hậu trường 23/04/2021 11:21

Cao Thái Sơn tố Nathan Lee ở nhà thuê, Nathan Lee thẳng thắn chửi "ngu" còn hẹn giờ livestream "bóc phốt" khiến tình hình trở nên vô cùng căng thẳng.

Drama căng thẳng giữa Ngọc Trinh và Nathan Lee chưa lắng xuống thì Cao Thái Sơn lên tiếng bênh vực "Nữ hoàng nội y" khiến tình hình trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. 

Sáng ngày 23/4, một người bạn của Cao Thái Sơn "tố" Nathan Lee sống ảo, ở nhà thuê, nhận vơ khách sạn nghìn tỉ ở Paris. Cụ thể, theo người bạn của Cao Thái Sơn, căn nhà ở trung tâm TP. HCM hiện tại chỉ là căn nhà mà Nathan Lee thuê, còn resort tại Phú Quốc được cho là tài sản của bố dượng.

Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào - Ảnh 1
 Một người bạn của Cao Thái sơn "tố" Nathan Lee sống ảo, ở nhà thuê - Ảnh: FBNV

Trước những thông tin trên, Nathan Lee đã có màn đáp trả cực căng khi bóng gió chửi "một lũ ngu", nam nghệ sĩ đáp trả thẳng thắn: "Một lũ ngu. Tao có bao giờ nhận cái Tòa thị chính là nhà tao đâu bọn điên, nhà tao ở đối diện mà". Đồng thời anh cũng đăng ảnh bên trong căn nhà ở thành phố Paris, đối diện Tòa thị chính để chứng minh. Đồng thời, Nathan Lee còn đòi kiện ngược, dù không chỉ đích danh nhưng cộng đồng mạng ngầm hiểu người bị Nathan Lee chửi là Cao Thái Sơn. 

Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào - Ảnh 2
Nathan Lee đăng ảnh ngôi nhà anh sở hữu tại Paris - Ảnh: Internet
Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào - Ảnh 3
 Nathan Lee bóng gió đòi kiện Cao Thái Sơn - Ảnh: Chụp màn hình
Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào - Ảnh 4
 Nathan Lee hẹn fan giờ livestream - Ảnh: FBNV
Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào - Ảnh 5
 Cao Thái Sơn cũng hẹn fan giờ "bóc phốt" - Ảnh: FBNV

Chuyện vẫn chưa dừng tại đó, sáng nay, trên trang Facebook cá nhân Cao Thái Sơn hẹn fan sẽ livestream vào lúc 11h30 để "bóc phốt" ai đó, thì ngay lập tức, trưa 23/4, Nathan Lee cũng quyết định livestream vào lúc 11h. Diễn biến mới nhất của màn đấu tố giữa hai nghệ sĩ đang được dân tình nóng lòng theo dõi.

Dạ tiệc 'giới thượng lưu' của Nathan Lee tốn 400 tỷ nhưng netizen lên tiếng: 'Sơ sài và lộn xộn, chắc để đánh tiếng mà thôi'

Dạ tiệc 'giới thượng lưu' của Nathan Lee tốn 400 tỷ nhưng netizen lên tiếng: 'Sơ sài và lộn xộn, chắc để đánh tiếng mà thôi'

Gần đây, Nathan Lee là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên khắp "hang cùng ngõ hẹp" của mạng xã hội. Bên cạnh cuộc đối đầu với Ngọc Trinh thì vừa qua nam ca sĩ đã gây xôn xao với "dạ tiệc trăm tỷ" quy tụ nhiều nghệ sĩ nhưng lại khiến nhiều người thất vọng.

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