Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào

Drama căng thẳng giữa Ngọc Trinh và Nathan Lee chưa lắng xuống thì Cao Thái Sơn lên tiếng bênh vực "Nữ hoàng nội y" khiến tình hình trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Sáng ngày 23/4, một người bạn của Cao Thái Sơn "tố" Nathan Lee sống ảo, ở nhà thuê, nhận vơ khách sạn nghìn tỉ ở Paris. Cụ thể, theo người bạn của Cao Thái Sơn, căn nhà ở trung tâm TP. HCM hiện tại chỉ là căn nhà mà Nathan Lee thuê, còn resort tại Phú Quốc được cho là tài sản của bố dượng.