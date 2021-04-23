Bị Cao Thái Sơn ‘cà khịa’, Nathan Lee ‘ăn miếng trả miếng’: 'Gom hết đống nhà của em lại không bằng cái móng chân của anh'

Hậu trường 23/04/2021 10:13

Khi Cao Thái Sơn bất ngờ xuất hiện giữa drama của Nathan Lê và Ngọc Trinh, Nathan Lee tiếp tục có những phản ứng gay gắt.

Chuyện lùm xùm giữa Nathan Lee  Ngọc Trinh mới đây chưa có hồi kết thì cái tên Cao Thái Sơn bất ngờ xuất hiện trong drama này. Cụ thể nam ca sĩ viết dòng chia sẻ trên facebook nhằm bênh vực nữ hoàng nội y Ngọc Trinh và nhắn nhủ mọi người không nên quá soi mói cuộc sống người khác. Từ đó, "cuộc khẩu chiến" giữa anh và Nathan Lee liên tục nổ ra, càng ngày càng gay gắt.

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Liên hoàng phốt của Nathan Lee và Cao Thái Sơn hiện tại đang trở thành tâm điểm sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Tối ngày 22/4, facebook của Nathan Lee tiếp tục sáng đèn để livestream. Trong livestream anh thu hút sự chú ý khi cho biết anh nắm trong tay rất nhiều bí mật động trời của Cao Thái Sơn và sẵn sàng chơi tới bến với nam ca sĩ này. 

Khi đọc được dòng bình luận: "Cao Thái Sơn đang khịa anh kìa", Nathan Lee lập tức gay gắt đáp trả. 

"Tự nhiên dạo này ở đâu có rất nhiều người nhảy ra, những người mà chẳng ai quan tâm, chẳng là cái gì trong showbiz cũng như trong xã hội này.

Em chẳng là gì với anh hết, em không cùng level với anh, ok? Vì em có quá nhiều chuyện, toàn những chuyện xấu xa thôi Sơn ạ. Nó rất xấu, kinh khủng lắm.

Những chuyện của em anh biết rất nhiều nhưng anh không thèm nói. Anh nói em ở đâu nhảy vào. Bao nhiêu năm nay không ai quan tâm tới em hết. Em muốn đu theo anh, anh cho em đu theo luôn đấy Sơn. Em đu đi. Không vấn đề gì. 

Còn cà khịa anh? Em cứ cà khịa đi, em là cái gì hả Sơn? Em là một con số 0. Em tưởng nhà của em mà kinh á? Nhà của em không bằng cái móng chân của anh. Gom hết đống nhà của em lại không bằng cái móng chân của anh!

Mà anh nhớ ngày trước em hay mời anh qua nhà em chơi cơ mà, em nói là mẹ em còn nấu cơm cho anh ăn mà? Tin nhắn cuối em còn bảo người này người kia chụp anh với em mà. Em lật mặt nhanh thế Sơn? Em sống kiểu gì mà ai cũng quay mặt lại với em, không có một ai ở cạnh em hết. 

Nathan Lee nói thêm, trong chuyện này, họ đều sẵn sàng đứng ra nói nhưng anh nghĩ không cần thiết. Em là ai anh đâu có quan tâm đến em đâu, em từ đâu nhảy xổ vào người anh! Anh nghĩ là em nên xem lại mình, nhìn lại mình đi. Luật nhân quả không tha một ai, ác giả ác báo, em sẽ không ổn đâu. Em sai, anh không nhắc đến em, em tự nhiên nhảy vào. 

Tiếp đó Nathan Lee cũng nói bóng gió khiến cộng đồng mạng tò mò về những "chuyện động trời" của Cao Thái Sơn theo lời anh nói. 

Nathan Lee
Nathan Lee bóng gió trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, phía Cao Thái Sơn thông báo sẽ livestream để vẫn chưa lên tiếng trước những lời đáp trả này của Nathan Lê mới này của Nathan Lee.

Cao Thai Son
Cao Thái Sơn chia sẻ trên Facebook cá nhân -  Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, drama này đang ngày một nóng lên và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Cuộc chiến" này đang trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều cư dân mạng, đa số đều không rời mắt theo dõi diễn biến tiếp theo của liên hoàn phốt này. 

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Tạm khép lại những ngày tháng drama với Ngọc Trinh, Nathan Lee tiếp tục "dây" vào loạt "đấu khẩu" "căng đét" với Cao Thái Sơn. Cả 2 đều có động thái "dữ dội", người đòi đánh, kẻ đòi kiện ra tòa, quyết tâm dành phần thắng về mình.

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Từ khóa:   Cao Thái Sơn Ngọc Trinh Nathan Lee

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