Đứng giữa 'tâm bão' dư luận, Cao Thái Sơn điềm nhiên 'thách đấu' Nathan Lee: 'Nếu đủ bản lĩnh, cứ đấm thử!'

Hậu trường 22/04/2021 18:21

Trước sự đe dọa của Nathan Lee, Cao Thái Sơn đăng tải hình ảnh giơ "nắm đấm", mang ý nghĩa "thách đấu" với giám đốc "thìa vàng".

Thời điểm hiện tại, những cái tên trong làng giải trí đang được nhắc đến nhiều nhất trong "cơn bão" dư luận chính là Nathan Lee, Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn

Nếu trước đó, "cuộc chiến" đấu khẩu giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh đã diễn ra trong hơn 20 ngày liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại thì vừa qua, Cao Thái Sơn lại xuất hiện, lên tiếng bênh vực và bảo vệ Ngọc Trinh. 

Trước những lùm xùm khi "5 lần 7 lượt" bị Nathan Lee réo gọi tên, Ngọc Trinh không hề lên tiếng đáp trả. Nhưng động thái vào hôm qua của cô nàng khi tậu con xe Roll Royce trị giá hơn 30 tỷ được hiểu là đang cố ý "dằn mặt" ông chủ "sinh ra ngậm thìa vàng". 

Đứng giữa 'tâm bão' dư luận, Cao Thái Sơn điềm nhiên 'thách đấu' Nathan Lee: 'Nếu đủ bản lĩnh, cứ đấm thử!' - Ảnh 1
 Ngọc Trinh 'tậu' xe Roll Royce giá trên 30 tỷ - Ảnh: FB

Trong tâm bão, hôm nay 22/4, Cao Thái Sơn tiếp tục đăng tải dòng trạng thái sau bài viết bảo vệ "nữ hoàng nội y" tối qua, anh trực tiếp "nhắm" thẳng vào Nathan Lee, nói nam ca sĩ "hãy sử dụng từ ngữ lịch thiệp đúng nơi đúng chỗ" và đừng "thể hiện quyền lực của mình bằng những từ ngữ vô giáo dục" trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Cao Thái Sơn còn tỏ ý đưa ra "lời khuyên": "Hãy sống chân thành và yêu thương tất cả mọi người! Đừng để chữ "mất dạy và vô giáo dục" tồn tại trong con người để người khác đánh giá!".

Ngay sau đó, Nathan Lee đã để lại dòng bình luận trong bài viết của mình với nội dung "Tao gặp mày ở đâu, tao đánh ở đấy!".

Tuy nhiên, trước sự đe dọa của Nathan Lee, Cao Thái Sơn dường như không hề lo sợ. Ngược lại, trên trang cá nhân của anh còn vừa đăng tải hình ảnh, mang ý nghĩa "thách đấu" với Nathan Lee. "Gương mặt này sẽ đứng im và không bao giờ tấn công ai! Nếu đủ bản lĩnh, cứ đấm thử!", Cao Thái Sơn viết.

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 Cao Thái Sơn đăng tải hình ảnh giơ 'nắm đấm' và 'thách đấu' với Nathan Lee - Ảnh: FBNV

Cách mấy phút trước đó không lâu, một bài viết vừa được đăng tải nhưng Cao Thái Sơn đã "vội vàng" xóa đi. Dân mạng cho rằng anh đã quá "manh động" khi trong một ngày lại có quá nhiều "tâm trạng". Thậm chí, nhiều người còn nhận xét: "Chú cứ bình tĩnh!" hay "5 phút 1 status"... 

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 Bài đăng trước đó mấy phút đã bị xóa - Ảnh: FBNV
Cao Thai Son thach dau Nathan Lee 3
 Bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Bắt nguồn từ một câu nói "bóng gió" vu vơ, nhiều ngày qua, đã xảy ra liên tiếp nhiều drama lớn nhỏ, kéo theo đó là cả dàn nghệ sĩ lùm xùm bốc phốt, đấu tố ngầm trên mạng xã hội. Dường như, "trận chiến" giữa những người trong cuộc sẽ chưa dừng lại ở đây. 

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