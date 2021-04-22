Lên tiếng bênh vực Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn 'nhận đủ' 'phản pháo' của Nathan Lee, bị dọa đánh, dọa sẽ 'phanh phui' hết quá khứ thị phi

Hậu trường 22/04/2021 14:05

Sau động thái lên tiếng về phe Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn bị Nathan Lee chỉ đích danh và "chửi thậm tệ".

Sau loạt ồn ào với Ngọc Trinh về việc cô nàng show đồng hồ hiệu, xe xịn... thì Nathan Lee lại tiếp tục tổ chức "đại hội đọ xe" và không hết lời thách thức "nữ hoàng nội y" mang xế hộp 30 tỷ ra đua cùng. Tuy nhiên, Ngọc Trinh vẫn im hơi lặng tiếng.

Giữa dòng dư luận dậy sóng, vẫn có người thấy bất bình thay cô nên đã lên tiếng, đó chính là nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Ngay sau đó, dù không phải là người trong cuộc nhưng giọng ca "Cầu vồng sau mưa" lập tức nhận đủ phản pháo của nhân vật chính là Nathan Lee. 

Lên tiếng bênh vực Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn 'nhận đủ' 'phản pháo' của Nathan Lee, bị dọa đánh, dọa sẽ 'phanh phui' hết quá khứ thị phi - Ảnh 1
Giọng ca 'cầu vồng sau mưa' bị nhân vật chính là Nathan Lee đăng đàn 'phản pháo' - Ảnh: Internet

Cụ thể trên trang cá nhân của Cao Thái Sơn viết: "Ngọc Trinh thích khoe những gì cô ấy mua được như nhà cửa, giày dép, túi xách... là chuyện của cô ấy. Cô ấy có tiền hay có người khác tặng thì đó cũng là việc của cô ấy, không liên quan cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh".

Sau đó không lâu, Nathan Lee liền đăng một bài khác, dùng từ ngữ tương đối khó nghe để "phản pháo" Cao Thái Sơn. Nguyên văn Nathan Lee viết: "Sơn ơi em câm cái mõm em lại đi! Dơ ... ra! Em hại chết con nhà người ta em còn nhớ ko? Nó vẫn còn bên em đó! Nhớ lời anh nha!". Vẫn chưa hả giận, ngay bên dưới bài viết, Nathan Lee còn kèm theo loạt bình luận, khó nghe nhất là câu: "Tao có văng tục tao vẫn sang, mày có xây chục cái nhà vẫn là một thằng ***! .. tao gặp mày ở đâu tao đánh ở đấy!".

Lên tiếng bênh vực Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn 'nhận đủ' 'phản pháo' của Nathan Lee, bị dọa đánh, dọa sẽ 'phanh phui' hết quá khứ thị phi - Ảnh 2
Vẫn chưa nguôi ngoai, sau đó vài giờ Nathan Lee lại tiếp tục 'đăng đàn' 'chửi bới' và gọi nam ca sĩ Cao Thái Sơn là 'trai bao giẻ rách' - Ảnh: FB

Nhiều cư dân mạng cho rằng "ông hoàng drama" sẽ lại tiếp tục "tổ chức" cuộc hẹn khác nhưng không phải với Ngọc Trinh mà là với Cao Thái Sơn.

Sau đó vài giờ, Nathan Lee lại tiếp tục "đăng đàn" "chửi bới" và gọi nam ca sĩ Cao Thái Sơn là "trai bao giẻ rách": "Đời mình tởm nhất mấy đứa dưới đáy xã hội, dơ dáy, kinh tởm mà hay tỏ ra thanh tao! Hey i don't give a ... about you you ...... loser! Còn em muốn, anh sẽ bóc hết chuyện của em ra, nhiều người em lừa tình, lừa tiền, lừa tá lả...cũng muốn lên tiếng lắm đó! Chơi nhé thằng trai bao giẻ rách?!".

Lên tiếng bênh vực Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn 'nhận đủ' 'phản pháo' của Nathan Lee, bị dọa đánh, dọa sẽ 'phanh phui' hết quá khứ thị phi - Ảnh 3
Nhiều cư dân mạng cho rằng 'ông hoàng drama' sẽ lại tiếp tục 'tổ chức' cuộc hẹn khác nhưng không phải với Ngọc Trinh mà là với Cao Thái Sơn - Ảnh: FB
Lên tiếng bênh vực Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn 'nhận đủ' 'phản pháo' của Nathan Lee, bị dọa đánh, dọa sẽ 'phanh phui' hết quá khứ thị phi - Ảnh 4
Sau loạt hăm dọa trên của Nathan Lee, Cao Thái Sơn cũng có bài viết, được cho là trả đũa - Ảnh: FB

Sau loạt hăm dọa trên của Nathan Lee, Cao Thái Sơn cũng có bài viết, được cho là trả đũa Nathan Lee: "Nếu sinh ra trong gia đình quyền thế, hãy sử dụng từ ngữ lịch thiệp đúng nơi đúng chỗ để xứng đáng cho 2 chữ SANG TRỌNG! Mạng xã hội không phải là nơi trút giận lên ai đó để thể hiện quyền lực của mình bằng những từ ngữ vô giáo dục như vcl, nhất là khi mình là nghệ sĩ nổi tiếng có sở thích muốn hạ thấp người khác để miệt thị lại càng không nên. Tư cách sống được cha mẹ dạy từ lúc sinh ra từ bé đó là: Hãy sống chân thành và yêu thương tất cả mọi người. Đừng để chữ “mất dạy và vô giáo dục” tồn tại trong con người để người khác đánh giá! Mình là người tử tế và rất đẹp trai, các bạn đồng ý không nào?". 

Đến nay, vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi anti-fan của 2 bên đang tiếp tục công kích trên trang cá nhân của nhau, nhiều cư dân mạng khác tỏ ra ngao ngán với sự việc. 

Bị Nathan Lee gọi là 'trai bao giẻ rách', Cao Thái Sơn đáp trả: 'Nghệ sĩ nổi tiếng có sở thích muốn hạ thấp người khác để miệt thị là không nên'

Bị Nathan Lee gọi là 'trai bao giẻ rách', Cao Thái Sơn đáp trả: 'Nghệ sĩ nổi tiếng có sở thích muốn hạ thấp người khác để miệt thị là không nên'

Sau màn “đại chiến siêu xe” gây bão mạng xã hội tối qua, ngày 22/4, dư luận lại tiếp tục một phen sóng gió khi "mũi dùi" của Nathan Lee đã chuyển hướng sang ca sĩ Cao Thái Sơn.

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Từ khóa:   Cao Thái Sơn Nathan Lee và Cao Thái Sơn Ngọc Trinh

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