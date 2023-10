Vẫn chưa nguôi ngoai, sau đó vài giờ Nathan Lee lại tiếp tục 'đăng đàn' 'chửi bới' và gọi nam ca sĩ Cao Thái Sơn là 'trai bao giẻ rách' - Ảnh: FB

Nhiều cư dân mạng cho rằng "ông hoàng drama" sẽ lại tiếp tục "tổ chức" cuộc hẹn khác nhưng không phải với Ngọc Trinh mà là với Cao Thái Sơn.

Sau đó vài giờ, Nathan Lee lại tiếp tục "đăng đàn" "chửi bới" và gọi nam ca sĩ Cao Thái Sơn là "trai bao giẻ rách": "Đời mình tởm nhất mấy đứa dưới đáy xã hội, dơ dáy, kinh tởm mà hay tỏ ra thanh tao! Hey i don't give a ... about you you ...... loser! Còn em muốn, anh sẽ bóc hết chuyện của em ra, nhiều người em lừa tình, lừa tiền, lừa tá lả...cũng muốn lên tiếng lắm đó! Chơi nhé thằng trai bao giẻ rách?!".

Nhiều cư dân mạng cho rằng 'ông hoàng drama' sẽ lại tiếp tục 'tổ chức' cuộc hẹn khác nhưng không phải với Ngọc Trinh mà là với Cao Thái Sơn - Ảnh: FB

Sau loạt hăm dọa trên của Nathan Lee, Cao Thái Sơn cũng có bài viết, được cho là trả đũa - Ảnh: FB

Sau loạt hăm dọa trên của Nathan Lee, Cao Thái Sơn cũng có bài viết, được cho là trả đũa Nathan Lee: "Nếu sinh ra trong gia đình quyền thế, hãy sử dụng từ ngữ lịch thiệp đúng nơi đúng chỗ để xứng đáng cho 2 chữ SANG TRỌNG! Mạng xã hội không phải là nơi trút giận lên ai đó để thể hiện quyền lực của mình bằng những từ ngữ vô giáo dục như vcl, nhất là khi mình là nghệ sĩ nổi tiếng có sở thích muốn hạ thấp người khác để miệt thị lại càng không nên. Tư cách sống được cha mẹ dạy từ lúc sinh ra từ bé đó là: Hãy sống chân thành và yêu thương tất cả mọi người. Đừng để chữ “mất dạy và vô giáo dục” tồn tại trong con người để người khác đánh giá! Mình là người tử tế và rất đẹp trai, các bạn đồng ý không nào?".

Đến nay, vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi anti-fan của 2 bên đang tiếp tục công kích trên trang cá nhân của nhau, nhiều cư dân mạng khác tỏ ra ngao ngán với sự việc.