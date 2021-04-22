Bị Nathan Lee gọi là 'trai bao giẻ rách', Cao Thái Sơn đáp trả: 'Nghệ sĩ nổi tiếng có sở thích muốn hạ thấp người khác để miệt thị là không nên'

Hậu trường 22/04/2021 10:02

Sau màn “đại chiến siêu xe” gây bão mạng xã hội tối qua, ngày 22/4, dư luận lại tiếp tục một phen sóng gió khi "mũi dùi" của Nathan Lee đã chuyển hướng sang ca sĩ Cao Thái Sơn.

Sau khi gây bão mạng tối qua bằng màn "đại chiến siêu xe" xích lô có 1-0-2 ở trung tâm quận 1, mới đây, Nathan Lee đã đăng tải hai dòng trạng thái cực gắt liên quan tới ca sĩ Cao Thái Sơn. Động thái này của nhạc sĩ diễn ra sau khi Cao Thái Sơn có bài viết lên tiếng bảo vệ Ngọc Trinh giữa loạt drama "liên hoàn phốt". 

Trong những bài viết này, Nathan Lee không ngại chỉ trích đối phương: "Đời mình tởm nhất mấy đứa dưới đáy xã hội, dơ dáy, kinh tởm mà hay tỏ ra thanh tao!... Còn em muốn, anh sẽ bóc hết chuyện của em ra, nhiều người em lừa tình, lừa tiền, lừa tá lả… cũng muốn lên tiếng lắm đó! Chơi nhé *** trai bao giẻ rách?!"

Trong một dòng chia sẻ khác, Nathan Lee thể hiện thái độ tức giận hơn hẳn: "Sơn ơi em câm *** em lại đi!..."

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2 dòng trạng thái mới đây của Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình

Đáp trả động thái gay gắt từ Nathan Lee, mới đây, giọng ca "Con đường mưa" cũng đã có phản hồi trên trang cá nhân.

"Nếu sinh ra trong gia đình quyền thế, hãy sử dụng từ ngữ lịch thiệp đúng nơi đúng chỗ để xứng đáng cho 2 chữ SANG TRỌNG! Mạng xã hội không phải là nơi trút giận lên ai đó để thể hiện quyền lực của mình bằng những từ ngữ vô giáo dục như vcl ( vãi cả L..N ), nhất là khi mình là nghệ sĩ nổi tiếng có sở thích muốn hạ thấp người khác để miệt thị lại càng không nên. Tư cách sống được cha mẹ dạy từ lúc sinh ra từ bé đó là: Hãy sống chân thành và yêu thương tất cả mọi người! Đừng để chữ “mất dạy và vô giáo dục” tồn tại trong con người để người khác đánh giá!" - Cao Thái Sơn viết.

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Bài chia sẻ mới đây của Cao Thái Sơn - Ảnh: Chụp màn hình

Qua nội dung "lời nhắn", có thể thấy Cao Thái Sơn vẫn giữ điềm tĩnh, đáp trả bằng lời lẽ khá văn minh nhưng không kém phần đanh thép. Anh ẩn ý đối phương là người "mất dạy và vô giáo dục". Cuối bài viết, nam ca sĩ không quên "cà khịa" mạng xã hội với câu hỏi: "Mình là người tử tế và rất đẹp trai, các bạn đồng ý không nào?". 

Bên dưới bài đăng, anti-fan của 2 bên liên tục công kích Idol của nhau. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm với màn đấu tố liên hồi, khi những người có liên quan ngày càng nhiều và mọi việc ngày càng "dữ dội" hơn trước: "Thay vì mấy bạn tránh cãi nhau thì mình đi kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình hay hơn", "Đang yên đang lành lại cắm mảnh sành vào...". 

Giữa drama Ngọc Trinh - Nathan Lee căng đét, 'ông hoàng sổ đỏ' Cao Thái Sơn lên tiếng: 'Cô ấy có xài đồ xịn hay fake, giàu hơn hay nghèo đi cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả'

Giữa drama Ngọc Trinh - Nathan Lee căng đét, 'ông hoàng sổ đỏ' Cao Thái Sơn lên tiếng: 'Cô ấy có xài đồ xịn hay fake, giàu hơn hay nghèo đi cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả'

Ngay khi cuộc đối đầu giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh đang hồi gay gắt, Cao Thái Sơn bỗng có động thái lên tiếng bênh vực "nữ hoàng nội y", khiến cư dân mạng càng thêm xôn xao.

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Từ khóa:   ca sĩ Cao Thái Sơn

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