Đại chiến siêu xe hot nhất mạng xã hội: Nathan Lee mặc váy, dõng dạc thông báo 'Chỉ có 1 thằng đàn ông thực sự, cực kỳ tự tin và rất đẹp trai mới bận váy'

Sau hơn 20 ngày khẩu chiến ngầm qua lại trên mạng xã hội, Nathan Lee đã chính thức đứng ra công kích và thách thức Ngọc Trinh xuất hiện, đọ siêu xe với anh ngay tại quận 1, TP.HCM.

Trong chia sẻ livestream mới đây trên trang cá nhân, anh thông báo: "Các bạn thân mến. Tất cả các bạn nick ảo, vào Facebook của mình, chửi mình là đàn bà mặc váy, chửi mình là đàn bà, tối nay mình mặc váy cho các bạn coi! Và hãy nghe này, chỉ có 1 thằng đàn ông thực sự, cực kỳ tự tin và rất đẹp trai mới bận váy".