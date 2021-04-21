Đại chiến siêu xe hot nhất mạng xã hội: Nathan Lee mặc váy, dõng dạc thông báo 'Chỉ có 1 thằng đàn ông thực sự, cực kỳ tự tin và rất đẹp trai mới bận váy'

Hậu trường 21/04/2021 21:29

Tối nay, trung tâm quận 1 nóng hơn bao giờ hết khi "500 anh em" đã có mặt để chứng kiến cuộc "đại chiến siêu xe" của Nathan Lee.

Sau hơn 20 ngày khẩu chiến ngầm qua lại trên mạng xã hội, Nathan Lee đã chính thức đứng ra công kích và thách thức Ngọc Trinh xuất hiện, đọ siêu xe với anh ngay tại quận 1, TP.HCM.

Trong chia sẻ livestream mới đây trên trang cá nhân, anh thông báo: "Các bạn thân mến. Tất cả các bạn nick ảo, vào Facebook của mình, chửi mình là đàn bà mặc váy, chửi mình là đàn bà, tối nay mình mặc váy cho các bạn coi! Và hãy nghe này, chỉ có 1 thằng đàn ông thực sự, cực kỳ tự tin và rất đẹp trai mới bận váy". 

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Nathan Lee thông báo mình mặc váy trên livestream mới đây - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn chia sẻ, anh cũng nhắn nhủ thêm với các anti-fan: "Các bạn làm gì có cửa chửi mình. Các bạn chửi gì, văn hóa không bằng mình, tiếng nước ngoài không bằng mình, học vấn không bằng mình, và tiền chắc chắn không bằng mình, độ nổi tiếng cũng không. Chửi cái gì... văn hóa cùi thì sẽ mãi như vậy..."

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Trong đoạn chia sẻ, rất nhiều người hâm mộ đứng bên ngoài tòa nhà hô to 'Nathan Lee! Nathan Lee!' khi nam ca sĩ bước ra ngoài
 
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Nathan Lee nói 'anh đợi em nãy giờ, không thấy em đâu' - ẩn ý chỉ đang mong chờ cuộc đại chiến siêu xe với Ngọc Trinh
Đại chiến siêu xe hot nhất mạng xã hội: Nathan Lee mặc váy, dõng dạc thông báo 'Chỉ có 1 thằng đàn ông thực sự, cực kỳ tự tin và rất đẹp trai mới bận váy' - Ảnh 4
Nathan Lee gây sốc với màn 'cà khịa' đỉnh cao, khoe 'con' Rolls-Royce là chiếc xích lô Gôn Goi

Đoạn livestream mới được chia sẻ nhưng thu hút rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng. 

Đến nay, vụ đấu tố "liên hoàn" giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh vẫn càng ngày càng nóng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

NÓNG: Nathan Lee viết tâm thư dài hé lộ nguyên nhân lùm xùm với Ngọc Trinh kèm nhắn nhủ ‘người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác’

NÓNG: Nathan Lee viết tâm thư dài hé lộ nguyên nhân lùm xùm với Ngọc Trinh kèm nhắn nhủ ‘người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác’

Loạt drama gây cấn giữa Nathan Lee và "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh bấy lâu nay tưởng chừng không có hồi kết thì chiều nay, Nathan Lee đã chính thức lên tiếng nói rõ nguyên nhân lùm xùm giữa mình và Ngọc Trinh.

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