Đại chiến siêu xe hot nhất mạng xã hội: Nathan Lee mặc váy, dõng dạc thông báo 'Chỉ có 1 thằng đàn ông thực sự, cực kỳ tự tin và rất đẹp trai mới bận váy'

Tối nay, trung tâm quận 1 nóng hơn bao giờ hết khi "500 anh em" đã có mặt để chứng kiến cuộc "đại chiến siêu xe" của Nathan Lee.
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Sau hơn 20 ngày khẩu chiến ngầm qua lại trên mạng xã hội, Nathan Lee đã chính thức đứng ra công kích và thách thức Ngọc Trinh xuất hiện, đọ siêu xe với anh ngay tại quận 1, TP.HCM.
Trong chia sẻ livestream mới đây trên trang cá nhân, anh thông báo: "Các bạn thân mến. Tất cả các bạn nick ảo, vào Facebook của mình, chửi mình là đàn bà mặc váy, chửi mình là đàn bà, tối nay mình mặc váy cho các bạn coi! Và hãy nghe này, chỉ có 1 thằng đàn ông thực sự, cực kỳ tự tin và rất đẹp trai mới bận váy".
Trong đoạn chia sẻ, anh cũng nhắn nhủ thêm với các anti-fan: "Các bạn làm gì có cửa chửi mình. Các bạn chửi gì, văn hóa không bằng mình, tiếng nước ngoài không bằng mình, học vấn không bằng mình, và tiền chắc chắn không bằng mình, độ nổi tiếng cũng không. Chửi cái gì... văn hóa cùi thì sẽ mãi như vậy..."
Đoạn livestream mới được chia sẻ nhưng thu hút rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng.
Đến nay, vụ đấu tố "liên hoàn" giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh vẫn càng ngày càng nóng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.