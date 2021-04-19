Đồng nghiệp thay phiên 'bóc mẽ' thái độ làm việc của Ngọc Trinh sau loạt ồn ào với Nathan Lee: 'Không tự dưng ông trời cho tất cả'

Hậu trường 19/04/2021 10:13

Sau khi dính "liên hoàn phốt" với Nathan Lee, nhiều đồng nghiệp của Ngọc Trinh bất ngờ lên tiếng về thái độ làm việc của "nữ hoàng nội y".

Scandal của Ngọc Trinh và Nathan Lee đến thời điểm hiện tại vẫn là tâm điểm đổ dồn sự chú ý của công chúng. Ai cũng chờ đợi những động thái tiếp theo từ cả hai phía.

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Ngọc Trinh vô tình dính vào 'liên hoàn phốt' của Nathan Lee - Ảnh: Internet

Tại thời điểm "biến căng như dây đàn", những người người đồng nghiệp đã từng làm việc với "nữ hoàng nội y" bất ngờ lên tiếng về thái độ làm việc của cô nàng. Mới đây "chân dài Trà Vinh" đã chia sẻ lại lời nhận xét của một đồng nghiệp về mình. Cụ thể , khi được hỏi: "Anh thấy chị Ngọc Trinh làm việc chuyên nghiệp không ạ?", người đồng nghiệp này đã nhanh chóng trả lời khiến nhiều người bất ngờ: "Trinh thứ hai thì không ai thứ nhất đâu em". 

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Ngọc Trinh nhận được lời khen vì thái độ làm việc chuyên nghiệp - Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, cách đây ít giờ, Vũ Khắc Tiệp - bạn thân đồng thời cũng là ông bầu từng dẫn dắt đàn em Ngọc Trinh đã đăng tải một dòng status kèm hình ảnh nói về cô. Cụ thể, "ông trùm chân dài" viết trên trang cá nhân: "Đồng hành 17 năm với nhau, để nói về cô gái này, mình sẽ dùng 2 từ tử tế. Tử tế về mọi mặt trong cuộc sống, từ lúc nghèo khó đến lúc giàu có. Chính vì sự tử tế đó nên ông trời mới thương cho cô gái này tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống".

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Vũ Khắc Tiệp dành nhiều lời khen có cánh cho 'gà nhà' - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của "ông bầu chân dài", nhiều cư dân mạng vào bày tỏ thái độ đồng ý và dành nhiều lời khen, ủng hộ Ngọc Trinh. Một số bình luận còn không hiểu vì sao "nữ hoàng nội y" lại vô cớ bị phốt vì rõ ràng thái độ làm việc của cô rất nghiêm túc: "Không tự dưng ông trời cho tất cả, chính sự tử tế lòng chân thành và trái tim nhân ái mới nhận được những gì mà em xứng đáng được" - một cư dân mạng cho biết. 

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Cư dân mạng đồng tình và ủng hộ Ngọc Trinh - Ảnh chụp màn hình

Những thông tin bên lề xoay quanh vụ "liên hoàn phốt" của Nathan Lee và những động thái tiếp theo củ Ngọc Trinh sẽ tiếp tục là mối quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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