NÓNG: Nathan Lee viết tâm thư dài hé lộ nguyên nhân lùm xùm với Ngọc Trinh kèm nhắn nhủ ‘người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác’

Hậu trường 21/04/2021 15:51

Loạt drama gây cấn giữa Nathan Lee và "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh bấy lâu nay tưởng chừng không có hồi kết thì chiều nay, Nathan Lee đã chính thức lên tiếng nói rõ nguyên nhân lùm xùm giữa mình và Ngọc Trinh.

Cụ thể, sau bài đăng ẩn ý hẹn Ngọc Trinh tới đua xe cùng mình và Lý Nhã Kỳ vài giờ trước đó thì chiều nay 20/4, Nathan Lee đã có bài chia sẻ rất dài trên trang cá nhân của mình nhằm nói rõ nguyên nhân lùm xùm giữa mình và "phía nhân vật nọ" để mọi người "có cái nhìn chính xác nhất về mọi thứ, vừa chia sẻ vài điều mà Lee thực lòng muốn nói".

Đầu tiên, Nathan Lee khẳng định mình HOÀN TOÀN không để ý hay rất ít quan tâm đến "phía nhân vật nọ". Ngay từ ban đầu, Nathan Lee không nói và không chỉ trích đến vụ mất trộm đồng hồ trị giá gần 15 tỷ của Ngọc Trinh. Nathan Lee cho rằng: "Tất cả chỉ là suy diễn của phía ekip bạn, với mục đích gì thì tôi nghĩ mọi người đều rõ!".

Nathan Lee cũng nhấn mạnh,mình là người "ghét sẽ nói thẳng tên, thẳng mặt, chứ không bao giờ cần úp mở cho dư luận đoán".

Thứ hai, Nathan Lee cho biết tại sao mình lại "va chạm" với nhân vật này. Bởi anh không muốn mình trở thành bàn đạp để người khác ngoi lên.

Đáng chú ý, Nathan Lee còn tự cho mình là "người bao đồng". Anh cảm thấy "sợ hãi trước cảnh rất nhiều bạn trẻ coi nhân vật nọ như một dạng “thần tượng”, lối sống dựa dẫm, ỷ lại của cô ta trở thành một thứ “trend”, thậm chí cuộc sống “xa hoa trên mạng” của cô ta còn là động lực để nhiều người trẻ noi theo", và nhất là chính anh đã tạo ra cái trend đó vào đúng 11 năm trước.

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Bài chia sẻ của Nathan Lee trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù cho mình là người bao đồng nhưng Nathan Lee tuyên bố không hối hận. Anh nói: "Chỉ hi vọng rằng đừng ai nhìn vào những thứ phù phiếm, giả tạo đó để rồi lựa chọn sai lầm. Đẹp tất nhiên là lợi thế, nhưng vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn, sự thông minh, quyết đoán và mạnh mẽ trong lý trí mới làm nên giá trị của người đàn bà, các bạn ạ".

nathan lee
Nathan Lee cho biết: 'Người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác' - Ảnh FBNV

Và để "chốt hạ" những lời tâm sự của mình, Nathan Lee vẫn không quên nhắn nhủ "Hẹn gặp em tối nay!" như bài viết mà anh đã đăng trước đó: "Anh hẹn em tối nay 8h tại Đồng Khởi, cổng Lý Tự Trọng, tới đua xe với anh và chị Lý Nhã Kỳ! Anh thông báo trước với em là anh và chị Kỳ cộng lại thì chỉ có 18 chiếc RR thôi! Vác xe ra đường đua nào cô bé sống ảo!".

Nguyên văn bài đăng của Nathan Lee trên trang cá nhân.

 

Ngày hôm nay mát trời, nhưng đang rất Nóng trong người, cho mình xin phép tâm sự đôi lời về câu chuyện lùm xùm giữa mình & phía nhân vật nọ. Vừa để mọi người có cái nhìn chính xác nhất về mọi thứ, vừa chia sẻ vài điều mà Lee thực lòng muốn nói!

Thứ 1: Từ trước tới giờ, mình chưa từng chủ động công kích hay xéo xắt một ai. Tính của mình rất rõ ràng: Ghét sẽ nói thẳng tên, thẳng mặt, chứ không bao giờ cần úp mở cho dư luận đoán làm gì. Vì vậy, nếu thật sự muốn chỉ trích cô ta về vụ mất trộm gì đó, cứ tin rằng tôi sẽ lôi thẳng cái tên đó lên tường.

Rất tiếc, tôi HOÀN TOÀN không để ý, hay nói đúng hơn là rất ít quan tâm tới bạn ấy nên không có chuyện tôi nói tới Trinh hay Tiết gì trên facebook hết. Tất cả chỉ là suy diễn của phía ekip bạn, với mục đích gì thì tôi nghĩ mọi người đều rõ!

Thứ 2: Lý do tại sao tôi lại “va chạm” với nhân vật này?

1 phần vì tôi cũng là con người, như các bạn. Không ai muốn im lặng để người khác lôi mình vào thị phi, lấy mình làm bàn đạp để họ ngoi lên. Tôi không mặn mà gì với những chuyện ồn ào, nhưng tôi luôn mặn mà với danh dự, nhân cách của mình.

Lý do thứ 2, tôi phải thừa nhận là hơi bao đồng một chút. Nhưng tôi không bao giờ hối hận. Các bạn ạ, tôi sợ hãi trước cảnh rất nhiều bạn trẻ coi nhân vật nọ như một dạng “thần tượng”, lối sống dựa dẫm, ỷ lại của cô ta trở thành một thứ “trend”, thậm chí cuộc sống “xa hoa trên mạng” của cô ta còn là động lực để nhiều người trẻ noi theo. Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Đáng tiếc hơn, chính tôi là người tạo ra cái trend quái gở đó đúng 11 năm về trước!

Tôi cũng từng ở trong showbiz, tôi cũng hiểu rằng nghệ sĩ, celebs không có nghĩa vụ trở thành tấm gương đạo đức. Nhưng ít nhất, họ cũng nên là những con người có ích, hoặc bình thường. Chứ đừng nên rêu rao, cổ xuý cho lối sống như tầm gửi, đổi chác và trơ trẽn coi đó là “xứng đáng”. Tôi xin lỗi, tôi sợ hãi điều đó, trên tư cách một người Việt trưởng thành.

Tôi muốn tự mình lột bỏ hết phần nào sự thật phía sau những tuyên ngôn to tát, cuộc sống sang chảnh trên facebook hay thế giới phù phiếm cô ta đang vẽ ra, để những ai đang coi cô ấy là “thần tượng”, muốn sống cuộc sống như thế hãy tỉnh ra.

Trên đời, đàn ông thành công không ngu ngốc. Họ chỉ sẻ chia mọi thứ mình có với những người đàn bà xứng đáng mà thôi. Những người đủ trí tuệ để sát cánh bên họ, đủ khéo léo để giao tiếp, đủ yêu thương để vực họ dậy lúc khó khăn. Đó là sự thực. Còn lại thì, những món đồ chơi vĩnh viễn chỉ có một vị trí thuộc về riêng mình, vì tác dụng của chúng chỉ là giải trí.

Tôi không rảnh để đi dạy đời. Chỉ hi vọng rằng đừng ai nhìn vào những thứ phù phiếm, giả tạo đó để rồi lựa chọn sai lầm. Đẹp tất nhiên là lợi thế, nhưng vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn, sự thông minh, quyết đoán và mạnh mẽ trong lý trí mới làm nên giá trị của người đàn bà, các bạn ạ. Không ai chọn vợ chỉ vì ngoan hay mặc đồ lót đẹp. Điều đó họ dành cho những dịp say, lúc cuối tuần... Người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác!

Hẹn gặp em tối nay!

 

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