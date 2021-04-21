NÓNG: Nathan Lee viết tâm thư dài hé lộ nguyên nhân lùm xùm với Ngọc Trinh kèm nhắn nhủ ‘người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác’

Đầu tiên, Nathan Lee khẳng định mình HOÀN TOÀN không để ý hay rất ít quan tâm đến "phía nhân vật nọ". Ngay từ ban đầu, Nathan Lee không nói và không chỉ trích đến vụ mất trộm đồng hồ trị giá gần 15 tỷ của Ngọc Trinh. Nathan Lee cho rằng: "Tất cả chỉ là suy diễn của phía ekip bạn, với mục đích gì thì tôi nghĩ mọi người đều rõ!".

Thứ hai, Nathan Lee cho biết tại sao mình lại "va chạm" với nhân vật này. Bởi anh không muốn mình trở thành bàn đạp để người khác ngoi lên.

Đáng chú ý, Nathan Lee còn tự cho mình là "người bao đồng". Anh cảm thấy "sợ hãi trước cảnh rất nhiều bạn trẻ coi nhân vật nọ như một dạng “thần tượng”, lối sống dựa dẫm, ỷ lại của cô ta trở thành một thứ “trend”, thậm chí cuộc sống “xa hoa trên mạng” của cô ta còn là động lực để nhiều người trẻ noi theo", và nhất là chính anh đã tạo ra cái trend đó vào đúng 11 năm trước.

Bài chia sẻ của Nathan Lee trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù cho mình là người bao đồng nhưng Nathan Lee tuyên bố không hối hận. Anh nói: "Chỉ hi vọng rằng đừng ai nhìn vào những thứ phù phiếm, giả tạo đó để rồi lựa chọn sai lầm. Đẹp tất nhiên là lợi thế, nhưng vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn, sự thông minh, quyết đoán và mạnh mẽ trong lý trí mới làm nên giá trị của người đàn bà, các bạn ạ".

Nathan Lee cho biết: 'Người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác' - Ảnh FBNV

Và để "chốt hạ" những lời tâm sự của mình, Nathan Lee vẫn không quên nhắn nhủ "Hẹn gặp em tối nay!" như bài viết mà anh đã đăng trước đó: "Anh hẹn em tối nay 8h tại Đồng Khởi, cổng Lý Tự Trọng, tới đua xe với anh và chị Lý Nhã Kỳ! Anh thông báo trước với em là anh và chị Kỳ cộng lại thì chỉ có 18 chiếc RR thôi! Vác xe ra đường đua nào cô bé sống ảo!".