Nathan Lee nổi bần bật giữa bão ‘drama’: 'Mọi chuyện do con quản lý ngu đần mà ra, nên đuổi con khốn đó nếu muốn ngóc tí đầu lên lại em nhé'

"Mọi chuyện do quản lý ngu đần mà ra, nên đuổi con khốn đó nếu muốn ngóc tí đầu lên lại em nhé!", Nathan Lee nổi bần bật giữa “drama” với Ngọc Trinh.
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Thời gian gần đây, netizen được dịp “sáng mở mắt ra là có tin mới đọc” giữa tâm điểm “drama” của Nathan Lee và Ngọc Trinh. Theo đó, Nathan Lee liên tục tung ra những lời phản pháo gay gắt, chỉ trích nặng nề với “phía bên kia”. Cụ thể, anh cho rằng mặc dù mình đã định “tha” , tuy nhiên “cây đã lặng mà gió chẳng ngừng”. Nam người mẫu ẩn ý quản lý của cô nàng đã có thái độ công kích đối với anh, nên Nathan Lee quyết định sẽ “chiến” tiếp trước hành động “chơi bẩn” nêu trên.
Thêm vào đó, Nathan Lee cũng tỏ thái độ bức xúc trước những đối tượng được cho là fan Ngọc Trinh khi họ liên tục vào trang cá nhân của anh và để lại những lời bình luận không đúng. "Lâu lắm mới vào fanpage, thấy bên ả kia feeding toàn nick ảo không, tội nghiệp! Các bạn có muốn vào nhà người khác chửi thì nên có lập luận, chính kiến đàng hoàng chứ cứ chửi đổng như cún ghẻ cắn càn, đàn này đàn nọ mình thấy rất tầm thường! Hình bữa nọ có chửi nên chửi đứa..., mình đã rất nhã nhặn khi che toàn bộ cơ thể lẫn mặt của ai kia, nếu quản lý của ả không nhắc đến cái NẾT thì mình đã không đăng nhé! Nết ghê! Lại cười... Các em ơi! Chiến nhé! Anh tính tha mà chơi feeding bẩn là không được rồi", Nathan Lee mỉa mai những nick ảo công kích mình.
Đặc biệt, việc Nathan Lee ẩn ý lên tiếng về quản lý của “nữ hoàng nội y” có lẽ là điều thu hút hơn cả. Theo dõi “drama” giữa hai người từ đầu đến thời điểm hiện tại, cư dân mạng sẽ phát hiện ra ngay nam người mẫu rất hay nhắc về quản lý của Ngọc Trinh. Lần này, anh trực tiếp khẳng định bằng những lời lẽ vô cùng nặng nề: "Mọi chuyện do quản lý ngu đần mà ra, nên đuổi con khốn đó nếu muốn ngóc tí đầu lên lại em nhé!".
Trong chia sẻ cách đây không lâu, Nathan Lee cũng khẳng định người quản lý nói trên đã chia sẻ một bài viết có nhắc đến đích danh mình, vậy nên anh mới phản pháo lại gay gắt như thế. Ngoài ra, Nathan Lee cũng đã chia sẻ thẳng thừng nếu phía Ngọc Trinh không xin lỗi thì anh sẽ tiếp tục tung những bí mật không mấy đẹp đẽ của "nữ hoàng nội y".
Bằng chứng cho hành động “nói là làm” này, Nathan Lee đã từng cho đăng tải trên trang cá nhân của mình những bức ảnh nhạy cảm, thậm chí có phần dung tục của một người nữ. Nam người mẫu cũng không quên đính kèm một dòng trạng thái mỉa mai theo kiểu "con nai vàng ngơ ngác": “Ủa đứa nào phẫu thuật thẩm mỹ đấy?”. Mặc dù nam người mẫu đã “cẩn thận” che một ít của khuôn mặt cùng những bộ phận nhạy cảm, thế nhưng nhìn vào những tấm ảnh khỏa thân này, netizen chỉ biết réo gọi tên Ngọc Trinh mà thôi.