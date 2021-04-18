Nathan Lee nổi bần bật giữa bão ‘drama’: 'Mọi chuyện do con quản lý ngu đần mà ra, nên đuổi con khốn đó nếu muốn ngóc tí đầu lên lại em nhé'

Thời gian gần đây, netizen được dịp “sáng mở mắt ra là có tin mới đọc” giữa tâm điểm “drama” của Nathan Lee và Ngọc Trinh. Theo đó, Nathan Lee liên tục tung ra những lời phản pháo gay gắt, chỉ trích nặng nề với “phía bên kia”. Cụ thể, anh cho rằng mặc dù mình đã định “tha” , tuy nhiên “cây đã lặng mà gió chẳng ngừng”. Nam người mẫu ẩn ý quản lý của cô nàng đã có thái độ công kích đối với anh, nên Nathan Lee quyết định sẽ “chiến” tiếp trước hành động “chơi bẩn” nêu trên.

Đọc những lời gay gắt này, netizen cũng đủ cảm nhận được 'drama' này đã nóng rực đến cỡ nào rồi - Ảnh: FBNV

Thêm vào đó, Nathan Lee cũng tỏ thái độ bức xúc trước những đối tượng được cho là fan Ngọc Trinh khi họ liên tục vào trang cá nhân của anh và để lại những lời bình luận không đúng. "Lâu lắm mới vào fanpage, thấy bên ả kia feeding toàn nick ảo không, tội nghiệp! Các bạn có muốn vào nhà người khác chửi thì nên có lập luận, chính kiến đàng hoàng chứ cứ chửi đổng như cún ghẻ cắn càn, đàn này đàn nọ mình thấy rất tầm thường! Hình bữa nọ có chửi nên chửi đứa..., mình đã rất nhã nhặn khi che toàn bộ cơ thể lẫn mặt của ai kia, nếu quản lý của ả không nhắc đến cái NẾT thì mình đã không đăng nhé! Nết ghê! Lại cười... Các em ơi! Chiến nhé! Anh tính tha mà chơi feeding bẩn là không được rồi", Nathan Lee mỉa mai những nick ảo công kích mình.