Đạo diễn phim Lan Ngọc - Nhã Phương - Diễm My: Ẩn ý 'đàn em' mắc bệnh 'ngôi sao', nhắc thẳng 'không có nhau không sao cả, tôi tin vào luật nhân quả'

Hậu trường 18/04/2021 10:26

“Không có nhau không sao cả, em có con đường của mình và tôi có lối đi của tôi. Nhưng đã là bạn đồng hành thì xin cư xử tử tế và sống có trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Tin tôi đi, LUẬT NHÂN QUẢ đến nhanh lắm”, đạo diễn Nhất Trung ẩn ý trên trang cá nhân.

Trước thềm ra mắc bộ phim 1990, đạo diễn Nhất Trung đã bất ngờ hoãn chiếu ở “phút 89” nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Ngay thời điểm ấy, Nhất Trung đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trách móc một người em trong nghề.

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 Nhất Trung viết trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý nói về một 'người em' - Ảnh: FBNV

Theo đó, người em này này mắc “bệnh ngôi sao” khiến cha đẻ bộ phim 1990 vô cùng thất vọng.

“ĐIỆN ẢNH

Nó luôn đẹp, cuốn hút nhưng cũng tàn nhẫn lắm.

Nó có thể biến 1 người BÌNH THƯỜNG thành 1 NGÔI SAO, nhưng cũng có khả năng biến 1 NGÔI SAO thành 1 người rất TẦM THƯỜNG.

Sự lựa chọn nằm ở chúng ta, nếu đã đi chung đường thì chúng ta nên là BẠN ĐỒNG HÀNH. Bạn đồng hành là phải cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau cố gắng vì 1 mục đích tốt đẹp. Không có nhau không sao cả, em có con đường của mình và tôi có lối đi của tôi. Nhưng đã là bạn đồng hành thì xin cư xử tử tế và sống có trách nhiệm với con đường mình đã chọn.

Tin tôi đi, LUẬT NHÂN QUẢ đến nhanh lắm. Ông bà mình có câu: có Đức mặc sức mà ăn. Với cách sống hiện giờ, không gì chắc chắn ngày mai của em còn trải đầy danh tiếng và tiền bạc để em sống như hôm nay đâu nhé. Trân trọng những gì đang có đi em!!!”, nguyên văn đoạn trạng thái Nhất Trung chia sẻ trên trang cá nhân.

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 Bên dưới bài đăng, nhiều sao Việt động viên, an ủi tình hình nam đạo diễn - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã an ủi, động viên tinh thần Nhất Trung, mong anh giữ gìn sức khỏe để cho ra nhiều sản phẩm nghệ thuật “ăn khách”. NSƯT gửi gắm: “Em à! Đã nói ra được hết vậy là nhẹ lòng rồi. Đừng nghĩ gì nữa. Để tinh thần làm những việc mà em đang ấp ủ, đang đam mê em nghe. Hít vào thở ra và quên hết em nhé”, ca sĩ Hari Won an ủi: “Cố lên anh ơi”, diễn viên Cát Phượng cũng nhắn nhủ: “Thương em”

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 3 nàng thơ trong bộ phim 1990 của Nhất Trung - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim 1990 quy tụ 3 ngọc nữ xinh đẹp là Nhã Phương – Ninh Dương Lan Ngọc – Diễm My 9x. Khi đạo diễn phim thông báo hoãn chiếu, đã có một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng lý do có thể xuất phát từ việc ekip phim không muốn “chạm mặt” Lật Mặt: 48HThiên Thần Hộ Mệnh.

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 Trước đó, đạo diễn 1990 liên tục quảng bá bộ phim sắp ra mắt của mình - Ảnh: FBNV
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 Nhất Trung và 3 mỹ nữ trong 1990 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên cho đến tối 17/4, khi Nhất Trung đăng tải dòng trạng thái nêu trên, netizen đã “chĩa mũi” sang ngay những đàn em trong nghề, mà cụ thể là những diễn viên tham gia bộ phim 1990. Cụ thể, cư dân mạng nghi ngờ rằng phải chăng đã có một trong số những diễn viên không chịu hợp tác trong khâu quảng bá khiến 1990 phải hoãn chiếu như vậy? Bên cạnh đó, cũng có một số netizen thẳng thắn bình luận “đây chỉ là một chiêu trò pr”.

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 Một số netizen cho rằng trạng thái của Nhất Trung chỉ là 'chiêu trò pr' - Ảnh: FBNV

Cho đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa chia sẻ gì thêm xung quanh những lùm xùm này, tất cả vẫn còn đang là ẩn số mà tâm điểm là bình luận nhiều chiều từ phía cư dân mạng.

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Từ khóa:   đạo diễn Nhất Trung phim 1990 Lan Ngọc

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