Vợ cố NS Chí Tài: Sợ ở nhà một mình, đêm nào cũng bận áo của chồng mới ngủ được

Chia sẻ về việc ghé thăm nhà của ca sĩ Phương Loan, Trizzie Nguyen đã tiết lộ cuộc sống hiện tại của vợ cố NS Chí Tài.

Mới đây, trên trang cá nhân của Trizzie Nguyen (vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều) đã chia sẻ về việc ghé thăm nhà ca sĩ Phương Loan (tên thân mật là “Bé Heo” – vợ cố NS Chí Tài). Theo Trizzie Nguyen, Phương Loan đang bị đau tay. “Chắc cũng 20 năm rồi mình mới trở lại căn nhà của anh chị từ khi anh Chí Tài không còn làm phòng thu nữa. Sau khi anh Chí Tài chuyển qua đóng hài thì mọi người ít lui tới căn nhà này”, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ.

Theo lời của Trizzie Nguyen, từ lúc NS Chí Tài qua đời, vợ danh hài thường đi làm buổi sáng và đạp xe đi vòng xóm vào mỗi buổi chiều. Đến tối thì nằm xem phim Hàn Quốc. Ca sĩ Phương Loan an phận với cuộc sống như vậy, chẳng còn bon chen đến danh vọng như những ca sĩ khác. Bài đăng mới nhất của Trizzie Nguyen chia sẻ khi ghé thăm nhà của cố NS Chí Tài - Ảnh: FBNV Trở lại thăm nhà Chí Tài sau 20 năm, vợ cũ Bằng Kiều ấn tượng với đàn heo nhồi bông được xếp ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách. Nhìn những con gấu bông ấy, Phương Loan nhớ vanh vách con nào NS Chí Tài mua cho, con nào được fan tặng. “Ngày xưa khi đến căn nhà này là khách có thể nghe giọng nói cười của anh Tài ngay từ ngoài cửa, bây giờ thì anh ngồi yên lặng ở một nơi trên cao trong góc nhà, muốn trò chuyện với anh thì phải đứng lên cái bục. Mình thắp cho anh nén nhang, không quên khấn anh phù hộ và che chở cho Bé Heo của anh”, Trizzie Nguyen xúc động nhớ lại.

Trò chuyện cùng cô em gái thân quen, vợ danh dài kể lại mỗi đêm đi ngủ, chị “Bé Heo” đều phải mặc áo của NS Chí Tài mới ngủ được. “Chị nói chị sợ ở nhà lắm, tay chị đau nhưng chị vẫn đi làm vì không dám ở nhà một mình, đi ra đi vào không biết làm gì”, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ về cuộc sống của ca sĩ Phương Loan. Ca sĩ Phương Loan và Trizzie Nguyen - Ảnh: FBNV Qua những lời miêu tả của Trizzie Nguyen, cư dân mạng sẽ thấy một chị “Bé Heo” ngây ngô, sống lạc quan như một đứa trẻ. Thời gian gần đây, Phương Loan hay đi làm trễ vì sáng nào cũng phải ra ngoài sân quay clip cho “đàn heo con” (fan hâm mộ của vợ Chí Tài). “Muốn ở lại lâu để ngồi chơi với chị cho chị đỡ buồn nhưng mình có hẹn nên phải đi. Chào chị về xong mình đứng nán lại trước sân nhìn quanh khu xóm một hồi rồi tự nhiên trong đầu nghĩ đến chuyện, hay là mình sắm một chiếc xe đạp để mỗi buổi chiều chị đi làm về thì chạy qua nhà để cùng đạp với chị cho vui nhỉ?”, đọc những dòng chia sẻ này, netizen an tâm phần nào vì ít nhiều cũng vẫn còn những người luôn yêu thương và quan tâm vợ của cố NS Chí Tài.

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