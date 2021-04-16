Hậu ly hôn 7 năm với vợ cũ Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn lên chức bố lần hai

Năm 2014, người hâm mộ tiếc nuối khi nhận tin người mẫu Trương Ngọc Ánh và chồng Trần Bảo Sơn đã “đường ai nấy đi” sau gần 1 thập kỷ gắn bó. Hiện tại, bên cạnh công việc bận rộn, dường như cả hai cũng đã tìm được cho mình hạnh phúc mới. Trong khi nữ siêu mẫu đang vướng tin đồn hẹn hò cùng Anh Dũng thì Trần Bảo Sơn đã chính thức có con gái thứ 2 sau 7 năm ly hôn vợ cũ.

Vào tháng 3/2021, netizen truyền tay nhau bức ảnh Trần Bảo Sơn bế cô con gái thứ 2 - Ảnh: Internet

Tối 15/4, khi xuất hiện tại một sự kiện, nam diễn viên đã lên tiếng về việc đón chào thành viên mới trong gia đình mình: "Ở tuổi này, có thêm con là niềm hạnh phúc với tôi. Tới thời điểm phù hợp, tôi sẽ chính thức chia sẻ với mọi người". Được biết, con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn có tên là Bảo Khanh. Với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và làn da “trắng như bông bưởi”, nhiều netizen mạnh dạn dự đoán ái nữ nhà Bảo Sơn càng lớn sẽ càng xinh đây.