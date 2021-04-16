Hậu ly hôn 7 năm với vợ cũ Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn lên chức bố lần hai

Hậu trường 16/04/2021 14:07

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã chính thức chia tay hồi 2014. Mới đây, nam diễn viên đã công khai chia sẻ việc mình vừa đón thêm một bé gái thứ 2 cùng người vợ hiện tại.

Năm 2014, người hâm mộ tiếc nuối khi nhận tin người mẫu Trương Ngọc Ánh và chồng Trần Bảo Sơn đã “đường ai nấy đi” sau gần 1 thập kỷ gắn bó. Hiện tại, bên cạnh công việc bận rộn, dường như cả hai cũng đã tìm được cho mình hạnh phúc mới. Trong khi nữ siêu mẫu đang vướng tin đồn hẹn hò cùng Anh Dũng thì Trần Bảo Sơn đã chính thức có con gái thứ 2 sau 7 năm ly hôn vợ cũ.

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 Vào tháng 3/2021, netizen truyền tay nhau bức ảnh Trần Bảo Sơn bế cô con gái thứ 2 - Ảnh: Internet

Tối 15/4, khi xuất hiện tại một sự kiện, nam diễn viên đã lên tiếng về việc đón chào thành viên mới trong gia đình mình: "Ở tuổi này, có thêm con là niềm hạnh phúc với tôi. Tới thời điểm phù hợp, tôi sẽ chính thức chia sẻ với mọi người". Được biết, con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn có tên là Bảo Khanh. Với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và làn da “trắng như bông bưởi”, nhiều netizen mạnh dạn dự đoán ái nữ nhà Bảo Sơn càng lớn sẽ càng xinh đây.

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 Bảo Khanh trộm vía có khuôn mặt bụ bẫm, đáng yêu, làn da 'trắng như bông bưởi' - Ảnh: Internet

Mặc dù chân dung vợ thứ 2 của Trần Bảo Sơn vẫn còn là một ẩn số tuy nhiên tài khoản facebook được cho là mẹ của con gái nam diễn viên cho hay: “Anh Trần Trần Bảo Sơn là cha của Bảo Khanh. Hiện tại, tôi chưa thể nói chi tiết về chuyện này". Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của người  này cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của bé Bảo Khanh và diễn viên Bảo Sơn.

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 Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn sau 7 năm chung sống, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn có chung một cô con gái tên Bảo Tiên. Mặc dù bố mẹ đã không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống nhưng Bảo Tiên luôn có cơ hội được gần gũi cả bố lẫn mẹ.

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 Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên đăng tải những tấm ảnh của mình và con gái đầu Bảo Tiên - Ảnh: FBNV

Có thể thấy trên trang cá nhân của Bảo Sơn, anh rất hay chia sẻ những tấm ảnh “khoe” nhan sắc và vóc dáng của ái nữ Bảo Tiên. Hai bố con vẫn dành nhiều thời gian rảnh rỗi để gặp gỡ nhau. Nhìn những khoảnh khắc này, cư dân mạng lại càng tấm tắc khen ngợi mối quan hệ văn minh, tôn trọng của cặp đôi đã từng bên nhau cả thập kỷ.

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