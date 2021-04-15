Nam người mẫu Việt từng yêu nữ đại gia U60, bị đồn ‘đào mỏ’ giờ ra sao?

Thời điểm bước ra từ chương trình "Siêu mẫu Việt Nam 2010", Vũ Hoàng Việt đã có quan hệ tình cảm với nữ đại gia U60 – doanh nhân Yvonne Thúy Hoàng. Thời điểm ấy, cặp đôi vượt qua mọi điều tiếng từ dư luận, không ngần ngại xuất hiện công khai và trao cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào.

Vũ Hoàng Việt sinh năm 1989 và từng theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Hoàng Việt nổi bật với chiều cao 1m87 cùng gương mặt đầy nét nam tính, thân hình thì vạm vỡ. Anh đã từng lọt vào Top 10 chung cuộc của chương trình "Siêu mẫu Việt Nam 2010". Ở mùa giải tiếp theo của chương trình này, nam người mẫu lại dừng chân ở Top 5. Trưởng thành từ một cuộc thi đình đám, Vũ Hoàng Việt đã tham gia nhiều chương trình thời trang. Vào năm 2012, anh gây xôn xao dư luận khi có mối quan hệ tình cảm cùng nữ đại gia Yvonne Thúy Hoàng hơn anh 32 tuổi. Thời điểm ấy, anh từng bị nghi ngờ chỉ muốn “đào mỏ” nữ đại gia kia. Song, Vũ Hoàng Việt không bận tâm đến dư luận, anh và người tình lớn tuổi vẫn chẳng ngại ngần trao nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào, cũng như xuất hiện công khai cùng nhau.

Vũ Hoàng Việt và Yvonne Thúy Hoàng thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, khi yêu người hơn tuổi, nam người mẫu cũng đã chủ động thay đổi phong cách sang xu hướng chững chạc hơn so với tuổi thật. Có thời điểm, mối quan hệ này sâu đậm đến mức Hoàng Việt từng tuyên bố muốn bên Yvonne Thúy Hoàng suốt đời. Tuy nhiên từ giữa năm 2017, cư dân mạng nhận ra cặp đôi này có những dấu hiệu “im hơi lặng tiếng” trong mối quan hệ tình cảm lúc bấy giờ. Nửa năm sau đó, Vũ Hoàng Việt xác nhận đã chia tay Yvonne Thúy Hoàng. Anh cũng chia sẻ với truyền thông vì nữ đại gia muốn anh lấy vợ cùng lứa tuổi và sinh con, nên họ đã quyết định chia tay. Dẫu vậy, hậu “đường ai nấy đi”, cặp đôi vẫn xem nhau như những người bạn, thỉnh thoảng trò chuyện và hỏi thăm nhau.

Hoàng Việt giữ 'kín như bưng' danh tính bạn gái mới - Ảnh: Internet Sau gần 1 năm sống độc thân, Vũ Hoàng Việt hiện tại đã có người yêu mới. Theo đó, cộng đồng mạng chỉ có thể chiêm ngưỡng vóc dáng sành điệu, nóng bỏng của người yêu Hoàng Việt, còn khuôn mặt thì vẫn được nam người mẫu “kín như bưng”. Giải thích về hành động này, người mẫu 8x bày tỏ mong muốn giữ sự bình yên cho người yêu hiện tại. Ở độ tuổi 32, anh không còn hứng thú với làng giải trí nữa mà tập trung vào lĩnh vực bất động sản - Ảnh: Internet Được biết, hiện tại Vũ Hoàng Việt không có hứng thú và mong muốn trở lại làng giải trí. Anh đang tập trung xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản ở độ tuổi 32.

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