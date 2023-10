Vợ cũ Vân Quang Long tố cáo hơn 20 youtuber: Họ vu khống con tôi là con của một người đàn ông khác...

“Các kênh youtuber mà tôi đã liệt kê trong đơn một số trang hải ngoại vẫn vô cớ tiếp tục vu khống, bôi nhọ, rủa sả thậm chí hăm dọa tôi. Gần đây nhất là kênh LMT trong những post từ ngày 27/3 trở lại đây, liên tục chửi bới xúc phạm tôi, kêu gọi tẩy chay phòng nha của tôi, hăm dọa sẽ cho cháy phòng nha. Họ không chỉ dừng ở mục đích bôi nhọ nữa mà còn đe dọa đến đời sống kinh tế, công việc và an toàn tính mạng của hơn 20 nhân sự của phòng nha, khách hàng nơi tôi đang làm việc. Tôi buộc phải làm đơn tố cáo tới công an để có những biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp của mình”, Ái Vân chia sẻ với PLO.

“Họ nói con tôi là con của một người đàn ông khác, họ vu khống tôi ăn chặn tiền phúng điếu, lấy tiền phúng điếu đổi xe hơi, vu khống anh Vân Quang Long không phải con ruột của ông bà, vu khống tôi thuê xã hội đen truy tìm họ”, Ái Vân cho biết.

Được biết, Ái Vân đã gửi đơn trình báo vụ việc tới cơ quan điều tra của Công an Đồng Tháp, Công an Vĩnh Long, Cục báo chí (Bộ Thông tin Truyền thông) và email tới Google - cơ quan chủ quản của Youtube,... “Ngày 13/4, tôi đã lên Công an TP.HCM để lên trình báo vụ việc. Người cán bộ tiếp nhận có yêu cầu tôi lập vi bằng rồi mang nộp lại đầy đủ. Tôi đang lập vi bằng, nhiều clip xúc phạm trước đó đã bị xoá nhưng tôi đã lưu lại từ trước”, Ái Vân nói rõ hơn.

Liên quan đến việc đệ đơn tố cáo, vợ cũ nam nghệ sĩ cũng cho biết hiện tại cô đã trình báo sự việc với lực lượng chức năng, vì vậy bây giờ gia đình cô sẽ chờ đợi kết quả từ sự vào cuộc của công an. Ái Vân cũng chia sẻ thêm mặc dù đã li hôn với Vân Quang Long nhưng cô vẫn trân trọng anh như người thân. Đồng thời, cô cũng muốn hai con chung sẽ luôn tự hào về mối quan hệ chân thành và tốt đẹp của bố mẹ.