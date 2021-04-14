Ca sĩ Thủy Tiên: Bị mạo danh tặng thuốc 0 đồng, tiết lộ số tiền ‘khủng’ kẻ gian chiếm đoạt trong đợt cứu trợ miền Trung

Hậu trường 14/04/2021 20:23

Mới đây, Thủy Tiên đã lên tiếng về việc vợ chồng cô bị lợi dụng hình ảnh để lừa đảo bán thuốc 0 đồng cho người dân. Đồng thời, con số “khủng” nữ ca sĩ tiết lộ bị kẻ gian chiếm đoạt trong đợt cứu trợ miền Trung cũng khiến cư dân mạng xót xa.

Vào chiều ngày 14/4, Thuỷ Tiên đã có một bài đăng trên trang cá nhân chia sẻ về việc vợ chồng nữ ca sĩ bị những tổ chức lừa đảo mang ra để làm chiêu trò mạo danh nhằm trục lợi. Theo lời bà xã Công Vinh, những tổ chức ấy đã sử dụng hình ảnh của cô và chồng một cách trái phép, quảng cáo tặng thực phẩm chức năng. Cụ thể khi bà con đến nhận sẽ phải chi trả vài trăm nghìn đồng.

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 Thủy Tiên chia sẻ bài đăng về việc hình ảnh của vợ chồng cô bị lợi dụng trục lợi - Ảnh: FBNV

“Thời gian vừa qua rất nhiều các cô chú lớn tuổi bị 1 số trang mạng lừa đảo dùng hình ảnh Tiên tặng thuốc nhưng thực chất phải trả mất vài trăm nghìn khi nhận thuốc. Đây là thông tin lừa đảo, và sử dụng hình ảnh Tiên trái phép, mong mọi người nâng cao cảnh giác. Và ở trên bìa gói hàng có ghi thông tin người gửi, nếu cô chú nhận được vui lòng cho con xin thông tin để xử lý”, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.

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 Nữ ca sĩ còn gửi lời cảnh giác đến mọi người - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, bà xã Công Vinh cũng tiết lộ thêm về vụ việc người dân đã bị lừa trong vụ kẻ xấu giả mạo số tài khoản của cô để kêu gọi cứu trợ vào đợt tháng 10 năm ngoái. “Ngoài ra việc lừa đảo giả danh Tiên kêu gọi từ thiện miền Trung đợt tháng 10 năm ngoái Tiên có nhận được thông tin của các bạn gửi về nên đã tiến hành báo cơ quan chức năng để phong toả tài khoản ngân hàng của bạn này ngay lập tức từ tháng 10 năm ngoái... và ngạc nhiên là trong 1-2 ngày mà bạn ấy đã lừa được khoảng 30.000.000 đồng của người dân”.

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 Thuỷ Tiên cho biết kẻ gian đã lấy được hơn 30 triệu đồng trong vụ giả mạo tài khoản kêu gọi góp tiền cho bà con miền Trung vào năm ngoái - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nữ ca sĩ cũng cho biết đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng, vì vậy toàn bộ số tiền này sẽ được công an và ngân hàng hoàn trả lại cho người dân bị mất oan. Đồng thời cô cũng mong mọi người sẽ nâng cao cảnh giác đối với những đối tượng lừa đảo nhằm trục lợi từ người dân “nhẹ dạ cả tin”.

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