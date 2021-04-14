Mẹ và các con của bố sẽ ổn và luôn nhớ bố. Bố hãy về cõi vĩnh hằng thảnh thơi, vui với nụ cười dễ thương của bố. Hiếu và gia đình xin phép dành thời gian để vượt qua sự mất mát này. Cảm ơn tất cả mọi người chia buồn với gia đình Hiếu. Gửi nhiều tình thương cho người".

Bố dạy các con luôn yêu thương tất cả mọi người và Hiếu tự hào là di sản của bố Trung. Bố là người dễ thương nhất trên trái đất này, luôn dành tình yêu vô điều kiện cho Hiếu và gia đình. Bố là người bố tuyệt vời nhất. Con yêu bố nhiều lắm. Con nhớ bố kinh khủng khiếp.

Bài đăng của ca sĩ Trọng Hiếu chia sẻ bố mình đã qua đời - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó là tấm ảnh kỉ niệm của hai bố con - Ảnh: FBNV

Được biết khi còn sống, bố của nam ca sĩ luôn ủng hộ và theo dõi bước đường phát hiện sự nghiệp ca hát của con trai. Đặc biệt, nhìn những dòng bình luận phía dưới bài đăng, cộng đồng mạng sẽ biết thêm đôi phần về người bố này. Ông được nhiều sao Việt nhớ đến với hình ảnh gần gũi, thân thiện, luôn lạc quan và hay nở nụ cười trên môi. Bởi vậy khi ông qua đời, rất nhiều đồng nghiệp của Trọng Hiếu đã không nén nổi xúc động, bày tỏ sự thương cảm, gửi lời chia buồn đến gia đình nam ca sĩ.

Được biết khi còn sống, bố của Trọng Hiếu luôn quan tâm và ủng hộ sự nghiệp của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Bên dưới bài đăng, sao Việt bày tỏ niềm tiếc thương với gia đình nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Thu Minh xót xa: “Ôi sao thế này Hiếu ơi? Vẫn luôn nhớ nụ cười nồng hậu của chú, cái bắt tay thật chặt và những lời chia sẻ ấm áp mỗi khi gặp mặt. Quá bất ngờ! Không thể nói gì hơn. Xin chia buồn cùng Hiếu và gia đình. Vĩnh biệt chú Trung”. Trong khi đó, ca sĩ Dương Hoàng Yến cũng chẳng thể nén nổi xúc động: “Ôi lần nào đi diễn cùng Hiếu cũng gặp bác, hai bác cháu hay hỏi thăm nhau”. Còn Đông Nhi thì chia sẻ: “Ôi Hiếu ơi. Thương bác và luôn nhớ bác, nụ cười của bác, sự chăm lo của bác. Chị biết em rất buồn vì trên hành trình của em luôn có bố bên cạnh, cố lên em nhé Hiếu ơi”...