"Từ khi phát hiện bệnh, tôi chỉ khóc một lần”, nữ MC Quỳnh Chi chia sẻ khi biết mình mắc ung thư.

Theo nguồn tin từ Zing, MC Quỳnh Chi vừa trải qua ca phẫu thuật tuyến giáp. Nữ MC vui vẻ, lạc quan, và có thể trở lại công việc sau khi cắt bỏ khối u. "Từ khi phát hiện bệnh, tôi chỉ khóc một lần, lúc trước khi phẫu thuật vì sợ mổ thôi", cô tâm sự.

Nói về căn bệnh của mình, Quỳnh Chi cho hay cô thường đi khám sức khỏe định kì 6 tháng một lần. Và bất chợt trong một lần khám gần đây, cô đã phát hiện ra mình mắc bệnh. Quỳnh Chi cho biết vì phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu nên việc điều trị có phần đơn giản. Hậu phẫu thuật, sức khỏe của nữ MC tương đối khỏe, ổn định, tuy nhiên chưa hoàn toàn được như xưa. Theo đó, cô cho biết mình sẽ lạc quan hơn xưa vì giờ đây, khối u đã được cắt bỏ.

Nữ MC Quỳnh Chi - Ảnh: Internet

Được biết bên cạnh việc làm nghệ thuật, cô còn tham gia kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Vậy nên cô cho biết mình thường xuyên gặp áp lực trong công việc. Đó cũng là lí do Quỳnh Chi giữ được bình tĩnh lúc phát hiện bệnh. “Lúc nhận kết quả sinh thiết là ung thư, tôi bước ra xe bình thường. Tôi nhờ tài xế bật wifi và việc đầu tiên là "search" cụm từ ung thư tuyến giáp trên Internet”, nữ MC tiếp lời.

Sau đó, Quỳnh Chi đã đến nhiều nơi để thăm khám, cân nhắc rồi mới quyết định sẽ phẫu thuật ở đâu. Cô nàng dí dỏm ví việc chữa bệnh cũng tương tự như một lộ trình kinh doanh vậy. Chia sẻ về những trải nghiệm bản thân, nữ MC cho rằng việc giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ là điều thật sự rất quan trọng. “Tôi cũng không biết tại sao, nhưng bây giờ, trong mắt tôi cái gì cũng đẹp và điều gì không hay cũng dễ bỏ qua”, cô chia sẻ với Zing.

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