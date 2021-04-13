Mới đây, thông tin NS Đức Lang (bố của Hiếu Hiền) qua đời đã được anh chia sẻ trên trang cá nhân. Nhận được thông tin, rất nhiều sao Việt bày tỏ sự xót thương, đồng thời động viên tinh thần nam diễn viên.
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Mới đây, diễn viên Hiếu Hiền đã chia sẻ trên trang cá nhân thông tin bố anh qua đời. Nhận được tin buồn, rất nhiều sao Việt đã bày tỏ niềm xót thương, đồng thời chia sẻ và động viên tinh thần nam diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc”. Được biết, bố của Hiếu Hiền là NS Đức Lang.
Theo nguồn tin từ Zing, Thùy Liên - vợ diễn viên Hiếu Hiền cho biết - nghệ sĩ Đức Lang qua đời vào 4h sáng tại Bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5, TP. HCM.
"Được bác sĩ cứu chữa nhưng cha không qua khỏi. Cha trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, trong vòng tay của những người thân", cô cho biết.
Cũng theo chia sẻ từ gia đình, NS Đức Lang bị bệnh tiểu đường và một số căn bệnh tuổi già khác. Trước đó, vào khoảng 2015, bố của nam diễn viên đã từng có thời gian nhập viện liên tục vì bệnh tật.
Lễ tang của nghệ sĩ Đức Lang được tổ chức tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh vào chiều 13/4. Ngày 15/4, linh cữu sẽ được tiến hành hỏa táng tại nghĩa trang – theo nguồn tin từ Zing.
Nghệ sĩ Đức Lang (tên thật là Phạm Hiếu Đức), nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu cải lương. Ông kết hôn với nghệ sĩ Kim Ngọc và có một người con trai là Hiếu Hiền. Năm 2011, nghệ sĩ Kim Ngọc mất vì đột quỵ.