Mới đây, thông tin NS Đức Lang (bố của Hiếu Hiền) qua đời đã được anh chia sẻ trên trang cá nhân. Nhận được thông tin, rất nhiều sao Việt bày tỏ sự xót thương, đồng thời động viên tinh thần nam diễn viên.

Mới đây, diễn viên Hiếu Hiền đã chia sẻ trên trang cá nhân thông tin bố anh qua đời. Nhận được tin buồn, rất nhiều sao Việt đã bày tỏ niềm xót thương, đồng thời chia sẻ và động viên tinh thần nam diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc”. Được biết, bố của Hiếu Hiền là NS Đức Lang.

Diễn viên Hiếu Hiền đã bày tỏ trên trang cá nhân sự xót thương với người cha quá cố - Ảnh: FBNV

Nhận được tin buồn, nhiều sao Việt đã bày tỏ sự xót thương và chia sẻ cùng nam diễn viên - Ảnh: FBNV

Theo nguồn tin từ Zing, Thùy Liên - vợ diễn viên Hiếu Hiền cho biết - nghệ sĩ Đức Lang qua đời vào 4h sáng tại Bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5, TP. HCM.

"Được bác sĩ cứu chữa nhưng cha không qua khỏi. Cha trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, trong vòng tay của những người thân", cô cho biết.

Nghệ sĩ Đức Lang (áo trắng - PV) - Ảnh: Internet

Cũng theo chia sẻ từ gia đình, NS Đức Lang bị bệnh tiểu đường và một số căn bệnh tuổi già khác. Trước đó, vào khoảng 2015, bố của nam diễn viên đã từng có thời gian nhập viện liên tục vì bệnh tật.

Bố diễn viên Hiếu Hiền là một người hoạt động nổi bật trong lĩnh vực sân khấu cải lương - Ảnh: Zing

Trước đó, vào khoảng 2015, NS Đức Lang đã nhiều lần nhập viện vì bệnh tật tuổi già - Ảnh: Zing

Lễ tang của nghệ sĩ Đức Lang được tổ chức tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh vào chiều 13/4. Ngày 15/4, linh cữu sẽ được tiến hành hỏa táng tại nghĩa trang – theo nguồn tin từ Zing.

Nghệ sĩ Đức Lang (tên thật là Phạm Hiếu Đức), nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu cải lương. Ông kết hôn với nghệ sĩ Kim Ngọc và có một người con trai là Hiếu Hiền. Năm 2011, nghệ sĩ Kim Ngọc mất vì đột quỵ.

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