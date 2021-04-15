NS Hồng Sáp: Ở trọ xập xệ, đợi người ta phát gạo mỗi tháng 7, tối ngủ sớm để tiết kiệm điện

Sau này, “cô đào” Hồng Sáp đã rẽ lối sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ chỉ tham gia đóng những vai nhỏ như bà già ăn xin trong Dốc Tình, bà Tám say xỉn trong Xóm cào cào… Dù vậy, bà luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Thuở xuân sắc, khi mà sân khấu cải lương còn thịnh vượng, NS Hồng Sáp nổi tiếng với các vai diễn trong nhiều vở cải lương như Tấm Cám, Tình sử A Nàng, Hai dòng sữa mẹ, Sấm dậy hận lòng thơ, Lưu Kinh Đính... ở đoàn tuồng cổ Huỳnh Long. Khi ấy, nữ nghệ sĩ nhận được tình yêu thương vô vàn từ khán giả khắp nơi.

Con trai của nghệ sĩ Hồng Sáp là nhạc công chơi trống điện tử. Hai mẹ con bà đều thu nhập bấp bênh nên cuộc sống ít nhiều cũng vướng phải bao khó khăn. Người con trai ấy của bà đến nay dù đã 58 tuổi nhưng cũng chưa lập gia đình vì nhà nghèo quá, mẹ nuôi còn chưa xong, lấy vợ về lại càng khổ thêm. Khi được hỏi sao bà không vào Nhà dưỡng lão nghệ sĩ thì bà trả lời:

Trải qua những tháng năm theo đuổi con đường nghệ thuật, Hồng Sáp đã 85 tuổi. Hiện tại, bà làm nghề lo phục trang cho đoàn Huỳnh Long. Một tháng chỉ nhận được vài trăm nghìn đồng nhưng bà rất vui với công việc này. Ngoài ra, bà còn may mắn được nhận khoản trợ cấp 2 triệu đồng mỗi tháng từ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố dành cho nghệ sĩ nghèo.

"Nhà dưỡng lão nghệ sĩ do bà Phùng Há xây cất. Vừa cất xong, tôi có tên trong đó đầu tiên. Hồi đó ngày ăn 3 cữ, giờ còn 2 cữ trưa chiều.

Chưa kể, người ta tới cho tiền, lát mạnh thường quân đi là mấy người trông nom ở đó tới đòi lại. Mình muốn làm gì thì xuống mượn người ta.

Ai kêu mình đi quay phim 1, 2 ngày mình cũng phải làm đơn. Đi phải thưa, về phải trình thành ra tôi không muốn. Thà mình mướn nhà ngoài này ở, đi đâu làm gì cũng tự do, không ai ép mình, giờ nào mình về cũng được.

Căn nhà mướn đó, tôi ở 19 năm rồi, từ lúc nó chỉ có 500.000 đồng 1 tháng đến giờ là 3 triệu. Ngang 3 mét rưỡi, dài 5 mét có gác lửng. Nhà nhỏ nhưng được cái yên ổn, chỉ có điều chủ nhà không cho thiếu tiền, tới ngày là phải đóng, không có thì đi vay mượn rồi trả sau".

Ở tuổi xế chiều, bà vẫn minh mẫn và thỉnh thoảng đi phim, học thuộc thoại rất nhanh - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, bà cho biết việc “ăn khổ” đối với hai mẹ con cũng chẳng còn gì xa lạ gì nữa. Cứ đến tháng Bảy âm lịch hàng năm, mẹ con bà sẽ được nhận gạo, mắm, muối, nước tương, bột ngọt… từ các tổ thức thiện nguyện. Ngoài ra, bà còn đem gạo dư cho con gái đang làm nghề rửa chén thuê cho người ta. Được biết con gái bà cuộc sống cũng chẳng khá giả, lại còn phải nuôi con nhỏ. Bà cho biết thêm, cuộc sống từ trước đến nay không có nhà vì hồi trẻ thì ở đoàn hát, khi đoàn rã lại đi mướn nhà. Hồng Sáp đam mê nghề đến nỗi lấy chồng là ông thầy đờn trong đoàn để không phải bỏ nghề.

“Ca sĩ Huy Vũ có lần cho tôi mấy triệu đi trồng răng. Lúc Huy Vũ gặp lại, hỏi tôi sao không trồng răng, tôi nói dối là làm mất tiền. Thật ra là mình xài hết. Nghèo quá, bao nhiêu thứ phải lo. Cái răng không có thì thôi chứ ăn uống vẫn phải ăn, tiền nhà, tiện điện, tiền nước vẫn phải đóng. 7, 8 giờ tối là tôi đi ngủ để tiết kiệm", nghệ sĩ Hồng Sáp nói thêm.

Hồng Sáp trong một lần được thế hệ trẻ mời diễn gameshow - Ảnh: Internet

Ở tuổi 85, tóc bạc trắng nhưng nghệ sĩ Hồng Sáp cực kỳ minh mẫn, thi thoảng bà vẫn đi phim và học thuộc thoại rất nhanh. Nữ nghệ sĩ luôn biết ơn vì tổ nghề thương nên vẫn cho bà được theo nghề, không ốm đau bệnh tật gì. Một ngày của bà, nếu không ai kêu đi làm thì 7 giờ chạy qua đình Nhơn Hòa lau chùi bàn thờ Tổ, thay nước thắp nhang. Bà ở đó tới chiều, thắp nhang rồi về nhà nấu cơm.

"Hồi Hoài Linh khánh thành đền thờ Tổ, tôi cũng qua đó. Hoài Linh cho tôi tiền. Trấn Thành, Phi Phụng cũng cho. Ai thương, giúp đỡ tôi cám ơn nhiều lắm", NS Hồng Sáp tiếp lời.