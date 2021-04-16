Nathan Lee lên tiếng về loạt ‘drama’ với Ngọc Trinh: Bên đấy đừng chọc tôi, tôi có thể kiện vì họ là người khởi đầu câu chuyện, thách đem tiền ra so

Hậu trường 16/04/2021 09:38

Mới đây, trong một sự kiện diễn ra tại TP. HCM, Nathan Lee đã có những chia sẻ về loạt ồn ào với Ngọc Trinh.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng “cứ mở mắt ra là nhận drama mới” xoay quanh 2 nhân vật Nathan LeeNgọc Trinh. Cho đến mới đây, trong một sự kiện diễn ra tại TP. HCM, Nathan Lee đã có những chia sẻ gây chú ý liên quan đến loạt ồn ào với “nữ hoàng nội y”.

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 Trên trang cá nhân của mình, Nathan Lee thường xuyên chia sẻ những bài báo liên quan đến loạt ồn ào giữa mình với Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV

"Bạn quản lý chính là người gây ra chuyện này. Nếu bạn ấy không chia sẻ link của một bài báo có tên tôi với những lời lẽ không hay ho thì không sao. Tôi không có quan tâm đến mấy nhân vật đó, đừng nhắc đến họ trước mặt tôi, đừng chọc tôi điên. Đẳng cấp ở đây không nói về tiền, tôi nói về cách hành xử và văn hoá, cách đối nhân xử thế. Đẳng cấp gì mấy cái người đấy, chả có gì hết. Đối với tôi họ chẳng là gì hết, mọi người bảo là quyền lực, họ có quyền lực gì? Toàn ảo không à, tiền không có, có một vài cái like, vậy thôi.

Bên đấy phải xin lỗi tôi, họ là người khơi màn sự cố vừa qua. Tôi đâu mong muốn dính vào, tôi chưa bao giờ nhắc tên bạn ấy. Lần duy nhất tôi nhắc tên là cách đây 11 năm khi tôi làm bài phỏng vấn 'cạp đất mà ăn'. Lúc đấy tôi còn nói mọi người đi mua báo đi nội dung rất hay. Tôi là người giật cái title đấy để bài đó trở thành bài HOT" – theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin.

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 Vấn đề 'đẳng cấp' liên tục xuất hiện trong những chia sẻ gần đây của Nathan Lee - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Nathan Lee cũng thẳng thắn cho biết mình không quan tâm đến những nhân vật đó. Anh cũng rõ ràng bày tỏ trong người mình “có máu điên” nhưng điên theo anh là sự thông minh và trí tuệ. Đặc biệt khi được hỏi tại sao mối quan hệ giữa anh và đối phương lại tan vỡ, Nathan Lee đã khẳng định chẳng có mối quan hệ nào tồn tại ở đây cả. Thậm chí, anh còn cho biết mình có thể kiện phía bên đấy vì theo anh, họ mới là người khơi nguồn câu chuyện.

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 Trong một lần đăng tải bài viết, anh đã nhắc đích thị tên của 'nữ hoàng nội y' trong một câu chuyện cách đây 9 năm - Ảnh: FBNV
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 Đây không phải lần duy nhất Nathan Lee 'nặng lời' như thế này trong tâm bão 'drama' với Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV

“Thật ra, tôi có thể kiện họ vì họ là người đầu tiên khởi đầu câu chuyện. Mà tôi chỉ viết một dòng trạng thái về chuyện khác, không hề liên quan xong lại tự nhận là mình. Tôi không muốn dính vào cái tên đấy, trước giờ tên tôi chưa bao giờ dính với những người khác cả. Nếu mà để HOT thì tôi chơi với sao thế giới cần gì chơi với sao Việt Nam. Tôi thách bên đấy so tiền với tôi đấy", Nathan Lee tiếp lời.

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Từ khóa:   Nathan Lee -Ngọc Trinh Ngọc Trinh Ngọc Trinh và Nathan Lee

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