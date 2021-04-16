Từng là ca sĩ đình đám một thời, tuổi 51, Vân Trường 'lẻ bóng', làm thợ cắt tóc ở đất Mỹ

Hậu trường 16/04/2021 16:30

Năm 2001, Vân Trường đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh với ca khúc "Chân tình". Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh đột ngột “biệt tích” trên thị trường âm nhạc.

Vừa qua, NSƯT Kim Tiểu Long đã ghé tiệm cắt tóc của ca sĩ Vân Trường ở khu phố Bolsa (California, Mỹ). Ông chủ của tiệm tóc này là chủ nhân của bản hit Chân tình một thời. Theo lời giới thiệu của Kim Tiểu Long, Vân Trường là một người siêu dễ thương, nói chuyện với khách thì lịch sự, lại còn hết lòng quan tâm. Thấy khách bị nhức đầu, Vân Trường tặng liền 2 viên thuốc.

Thấy Vân Trường hát nhạc chế Lan và Điệp 1, Kim Tiểu Long liền gợi ý: "Sao anh đi hớt tóc hoài vậy? Sao anh không quay video ca nhạc cho khán giả của mình?" thì cựu ca sĩ đáp: "Thôi, anh giờ còn đầu tư gì nữa, già rồi!". Mặc dù được Kim Tiểu Long hết lòng ủng hộ và chia sẻ rằng fan Vân Trường vẫn còn thương anh ấy lắm, vậy mà “anh ca sĩ hớt tóc” chỉ im lặng.

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 Vân Trường (bên trái - PV) hiện đang có cuộc sống độc thân ở tuổi 51 với nghề cắt tóc bên Mỹ - Ảnh: Youtube NV

Trong đoạn video, Kim Tiểu Long còn nhắc về tình bạn mấy mươi năm qua với Vân Trường. Thuở mới chập chững nhập môn, 2 người từng đi phục vụ cho đạo diễn Thanh Hiệp. Khi ấy, Vân Trường khoảng 16-17 tuổi, được đạo diễn Thanh Hiệp dắt đi cắt tóc 2 mái thời thượng giống "Thiên vương" Hong Kong Quách Phú Thành. Mái tóc ấy được Vân Trường giữ từ khi đó đến tận bây giờ. Được biết, 2 người rất có duyên với nhau khi ở Việt Nam lẫn lúc đã sang trời Tây. Bởi vậy mỗi lần có nhu cầu “làm đẹp”, Kim Tiểu Long sẽ ghé tiệm Vân Trường.

Hồi năm 2019, ca sĩ Vũ Hà từng ghé tiệm cắt tóc của Vân Trường và chia sẻ: "Thằng bạn già hơn 25 năm của tôi giờ là một thợ tạo mẫu tóc, lo cơm áo gạo tiền nơi đất khách. Nhìn gương mặt nó hằn lên chút thời gian, không còn tươi xinh, nhí nhảnh như ngày xưa". Khi được Vũ Hà còn “máu” với nghề không, cựu ca sĩ đã trả lời đầy tiếc nuối, rằng anh “còn chứ” nhưng bên Mỹ mọi thứ không như ở Việt Nam. Vậy nên, Vân Trường chỉ nhận hát cuối tuần, show cũng chẳng nhiều.

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 Vân Trường và Vũ Hà - Ảnh: Internet

Vân Trường hiện sống độc thân tuổi 51. Hàng ngày niềm vui của anh là công việc và chăm sóc với chú cún cưng. Được biết, nam ca sĩ sinh năm 1969 trong một gia đình lao động nghèo. Tên tuổi của Vân Trường nổi đình đám với bản hit Chân tình hồi đầu thập niên 2000. Năm 2001, Vân Trường đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh với ca khúc Chân tình. Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh đột ngột “biệt tích” trên thị trường âm nhạc. Thời điểm ấy, có thông tin cho rằng anh stress nặng với công việc và chuyện gia đình nên đã quyết định đi tu. Sau này, truyền thông đưa tin Vân Trường đã có cuộc sống ổn định bên Mỹ.

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