Hé lộ không gian cưới của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy: Thánh lễ hôn phối ngập hoa tươi, đẹp như tranh cổ tích

Sau 6 năm gắn bó, Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã tổ chức lễ cưới tại quê nhà Nghệ An theo nghi thức Công giáo.
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Tối 16/4, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Huỳnh Khánh Vy đã tổ chức thánh lễ theo nghi thức Công giáo tại nhà thờ xứ Vạn Phần (xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng với sự góp mặt của gia đình hai bên và một số bạn bè thân thiết.
Nhà thờ nơi cặp đôi tổ chức hôn lễ được thiết kế xoay quanh 2 tông màu trắng và xám. Không gian đám cưới lấy màu trắng làm chủ đạo, được đính nhiều hoa tươi. Trước đó, trong bài phỏng vấn, Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh muốn tổ chức lễ cưới đơn giản. "Tôi muốn theo kiểu truyền thống, đám cưới diễn ra ở quê với sự tham gia của họ hàng, dân làng", anh nói. Theo thông tin từ gia đình, lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra ở 3 nơi là Nghệ An, TP.HCM và TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tại Nghệ An, gia đình Phan Mạnh Quỳnh chuẩn bị 70 mâm cỗ với số lượng 700 khách mời.
Phan Mạnh Quỳnh và Huỳnh Khánh Vy lần đầu gặp gỡ vào tháng 10/2015. Cho đến 9/2018, Phan Mạnh Quỳnh đã cầu hôn bạn gái trên một bãi biển trước sự chứng kiến của những người bạn thân thiết. Nam ca sĩ dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào 1/12/2019 – ngày kỷ niệm 4 năm hẹn hò. Tuy nhiên do dịch bệnh nên nam ca sỹ đã phải hoãn lễ cưới đến 2 lần.
“Bạn gái tôi không quá am hiểu về âm nhạc do đó không tác động nhiều đến công việc của tôi. Thay vào đó, cô ấy như một khán giả đưa ra những ý kiến trung lập. Nhiều khi tôi lắng nghe được góp ý hữu ích từ cô ấy”, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ về bạn gái với truyền thông.
Được biết, nửa kia của nam nhạc sĩ tên Huỳnh Khánh Vy. Cô là người mẫu ảnh, từng đóng sitcom và MV. Cô còn từng ghi danh tại cuộc thi The Face Vietnam mùa 2, nhưng không tiến sâu.