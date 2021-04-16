Hé lộ không gian cưới của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy: Thánh lễ hôn phối ngập hoa tươi, đẹp như tranh cổ tích

Tối 16/4, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Huỳnh Khánh Vy đã tổ chức thánh lễ theo nghi thức Công giáo tại nhà thờ xứ Vạn Phần (xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng với sự góp mặt của gia đình hai bên và một số bạn bè thân thiết.

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy tổ chức hôn lễ theo nghi thức Công giáo - Ảnh: Zing

Nhà thờ nơi cặp đôi tổ chức hôn lễ được thiết kế xoay quanh 2 tông màu trắng và xám. Không gian đám cưới lấy màu trắng làm chủ đạo, được đính nhiều hoa tươi. Trước đó, trong bài phỏng vấn, Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh muốn tổ chức lễ cưới đơn giản. "Tôi muốn theo kiểu truyền thống, đám cưới diễn ra ở quê với sự tham gia của họ hàng, dân làng", anh nói. Theo thông tin từ gia đình, lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra ở 3 nơi là Nghệ An, TP.HCM và TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tại Nghệ An, gia đình Phan Mạnh Quỳnh chuẩn bị 70 mâm cỗ với số lượng 700 khách mời.