Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) mức án tử hình về các tội Giết người và 6 năm tù Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Đức Anh phải chấp hành là tử hình.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2.9, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, Nguyễn Đức Anh nói dối nhờ anh Nguyễn Minh Nhật chở đến khu vực nhà người yêu cũ để đòi nợ, khi thấy ba của người yêu cũ đi làm về thì Đức Anh đòi tới "xử", nhưng được bạn can ngăn, rồi chở về.

Theo thông tin báo Thanh Niên , theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai). Tháng 7.2026 chị Đ.T.P.A chủ động chia tay. Vì chuyện này, Nguyễn Đức Anh có ý định giết chị Đ.T.P.A để trả thù.

Đến khoảng 0 giờ ngày 3.9, Nguyễn Đức Anh một mình đi xe máy quay lại nhà người yêu cũ. Tại đây, Nguyễn Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong, thì bị ông Đ.V.R (ba của chị Đ.T.P.A) phát hiện.

Không vào được nhà người yêu cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà của anh N.V.Q (40 tuổi, nằm sát vách) rồi mở cửa tầng 2 (không khóa) đột nhập vào trong.

Khi bị phát hiện, Nguyễn Đức Anh đã dùng dao chém cả nhà anh N.V.Q. Hậu quả vợ cùng 2 người con của anh chị là 2 cháu là N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi) tử vong. Anh N.V.Q bị thương nặng, nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cấp cứu. Tại đây, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ và cứu sống được anh Q.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho Nguyễn Đức Anh cho rằng bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và đã thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với trách nhiệm dân sự, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại trình bày các khoản yêu cầu bồi thường, gồm tổn thất về tinh thần, chi phí mai táng, thu nhập bị mất và các chi phí hợp lý khác. Tổng số tiền gia đình các bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 4,5 tỷ đồng và chi trả một lần.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại cho rằng trong suốt quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Đức Anh chưa trực tiếp xin lỗi gia đình các nạn nhân. Bên cạnh đó, luật sư đề nghị HĐXX không áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo” đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh.

Hai luật sư bảo vệ cho bị hại. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo luật sư, bị cáo bị bắt quả tang sau khi thực hiện hành vi phạm tội nên việc khai nhận hành vi là phù hợp với diễn biến vụ án, không thể xem đây là căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo luật sư, phía gia đình bị hại đã nhiều lần liên hệ với bố mẹ Đức Anh qua điện thoại nhưng không nhận được phản hồi. “Chỉ trong một đêm, anh Q. mất đi vợ và 2 người con nhỏ. Đây là nỗi đau, mất mát quá lớn, không có tiền bạc nào có thể bù đắp được”, luật sư trình bày tại phiên tòa.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Nguyễn Đức Anh tỏ ra bình thản. Khi được hỏi có điều gì muốn trình bày, bị cáo chỉ trả lời ngắn gọn: “Không có gì để nói”.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Theo HĐXX, hành vi của Nguyễn Đức Anh đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Bị cáo phạm tội thuộc các trường hợp định khung tăng nặng gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và thực hiện hành vi một cách man rợ.

Hành vi của Nguyễn Đức Anh đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của nhiều người, gây đau thương, mất mát không thể bù đắp đối với gia đình các bị hại và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

HĐXX xác định giữa Đức Anh và gia đình các bị hại không có mâu thuẫn từ trước, không phải là đối tượng bị cáo hướng tới từ trước. Xuất phát từ việc người yêu cũ chủ động chia tay, bị cáo nảy sinh ý định trả thù. Sau khi không thể tiếp cận nhà P.A., Đức Anh chuyển sang đột nhập nhà hàng xóm để tìm đường sang nhà người yêu cũ. Tại đây, bị cáo đã dùng hung khí tấn công ông Q., sau đó tiếp tục sát hại vợ và 2 con của nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh bị cáo buộc sát hại 4 người. Ảnh: Báo Dân trí.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thuộc nhiều trường hợp định khung tăng nặng, gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, thực hiện tội phạm một cách man rợ, tàn ác và có tính chất côn đồ. Hành vi của bị cáo đặc biệt tàn độc, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác và tính côn đồ cao. Bị cáo quyết thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, dù các nạn nhân không có khả năng chống trả.

Bị cáo thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, dù nhận thức rõ hậu quả có thể xảy ra, bị cáo vẫn thực hiện.

Đối với tình trạng rối loạn nhân cách của bị cáo, HĐXX nhận định kết luận giám định cho thấy Đức Anh vẫn có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước và trong thời điểm thực hiện tội phạm.

Theo HĐXX, trước khi gây án, bị cáo đã chủ động chuẩn bị hung khí, lựa chọn phương thức đột nhập và lựa chọn công cụ để thực hiện hành vi. Quá trình phạm tội được thực hiện có chủ đích, theo đúng ý thức và mong muốn của bị cáo.

Do đó, việc Đức Anh có tình trạng rối loạn nhân cách không làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự. HĐXX cũng không xem đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

HĐXX ghi nhận Đức Anh thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và phạm tội lần đầu. Tuy nhiên, những tình tiết này không đủ để làm giảm tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Theo HĐXX, bị cáo đã thể hiện sự coi thường tính mạng người khác, thực hiện hành vi quyết liệt, tàn bạo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Xét thấy Đức Anh không còn khả năng cải tạo, giáo dục và cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, tòa sơ thẩm quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.