Nathan Lee đáp trả 'nặng nề', công khai lí do xóa bức ảnh dung tục giữa cao điểm lùm xùm khẩu chiến với Ngọc Trinh

Hậu trường 17/04/2021 06:30

"Nghe anh mày nói nè! Bên đó không nhờ người gọi cho tao nhờ xóa thì chắc tao tha?", Nathan Lee gay gắt đáp trả.

Liên quan đến loạt lùm xùm giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh, Nathan Lee đã có động thái cực căng khi đăng tải những bức ảnh nhạy cảm của một cô gái được cho là giống Ngọc Trinh. Tuy nhiên chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, anh đã gỡ bức ảnh ấy xuống khỏi trang cá nhân. Động thái “thoắt ẩn thoắt hiện” này của Nathan Lee đã khiến dân mạng đã hóng nay lại càng tò mò hơn.

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 Nathan Lee dùng những lời lẽ cực kì gay gắt, nặng nề để đáp trả netizen - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, Nathan Lee đã quyết định công khai lí do gỡ những bức ảnh nhạy cảm nói trên. Theo đó, anh cho biết phía có người đã nhờ người gọi điện xin gỡ nên anh mới chấp thuận. Đồng thời, Nathan Lee cũng không quên cảnh cáo nếu "những người đó" còn tiếp tục công kích mình thì sẽ làm lớn chuyện hơn nữa.

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 Trước đó, Nathan gây 'sốc' với bài đăng nhạy cảm, cư dân mạng liền réo tên Ngọc Trinh giữa lùm xùm căng thẳng. Ngay sau đó, bài đăng này đã bị xóa - Ảnh: Internet

Nathan Lee viết: "Nghe anh mày nói nè! Bên đó không nhờ người gọi cho tao nhờ xóa thì chắc tao tha?". Nam ca sĩ còn dùng những lời lẽ rất gay gắt, thể hiện sự nóng giận của mình trước loạt “drama” đang diễn ra. Hiện dư luận đang vô cùng tò mò về cuộc gọi bí ẩn nhờ vả mà anh đề cập kia.

Nathan Lee lên tiếng về loạt ‘drama’ với Ngọc Trinh: Bên đấy đừng chọc tôi, tôi có thể kiện vì họ là người khởi đầu câu chuyện, thách đem tiền ra so

Nathan Lee lên tiếng về loạt ‘drama’ với Ngọc Trinh: Bên đấy đừng chọc tôi, tôi có thể kiện vì họ là người khởi đầu câu chuyện, thách đem tiền ra so

Mới đây, trong một sự kiện diễn ra tại TP. HCM, Nathan Lee đã có những chia sẻ về loạt ồn ào với Ngọc Trinh.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh và Nathan Lee Nathan Lee và Ngọc Trinh Ngọc Trinh

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