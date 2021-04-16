Sau loạt đấu tố với Ngọc Trinh, Nathan Lee cố ý đăng ảnh dung tục của một cô gái kèm câu hỏi gây sốc: 'Ủa đứa nào phẫu thuật thẩm mỹ đấy?'

Sao Việt 16/04/2021 20:13

Gần đây Nathan Lee và Ngọc Trinh liên tục đấu tố lẫn nhau gây chấn động showbiz. Mới đây, ngày 16/4 nam ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh nhạy cảm, dung tục của một cô gái đang trong khách sạn khiến cộng đồng lại một phen dậy sóng.

Cụ thể, chiều ngày 16/4, Nathan Lee tiếp tục khiến cư dân mạng "sốc toàn tập" khi công khai 2 bức ảnh nhạy cảm của một cô gái. Nam nghệ sĩ còn đính kèm dòng chú thích đầy tính "cà khịa": "Ủa đứa nào phẫu thuật thẩm mỹ đấy?".

Giữa lúc drama gần đây giữa anh và Ngọc Trinh chưa hồi kết và đang tiếp tục đi từ cao trào này đến cao trào khác, đây được cho là động thái đáp trả tiếp theo của anh. Trước đó, hồi sáng nay, quản lý Ngọc Trinh và bạn của cô cũng đã có một vài bình luận nghi là nhắm đến "người kia": "Nhiều người có tiền sửa mặt mà không chịu sửa cái nết nhỉ" - "Nếu sửa được thì đời làm gì còn drama, chán lắm"

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 Nathan Lee gây sốc khi công khai hình ảnh có phần dung tục và phản cảm của 1 cô gái - Ảnh: Internet

Trong khung hình, Nathan Lee đã cố tình che phần mắt và những bộ phận nhạy cảm của cô gái có vẻ như đang ở trong khách sạn và hầu như không mặc quần áo. Tuy nhiên, netizen lập tức đổ dồn chú ý, liên tục gọi tên Ngọc Trinh dưới phần bình luận: "Sao giống Ngọc Trinh vậy?", "Ngọc Trinh hả"... Nhiều người cho rằng Nathan Lee cố tình làm điều này để "chọc tức" nữ hoàng nội y sau liên hoàn drama gây chấn động showbiz vừa qua.

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Nhiều người cho rằng Nathan Lee cố tình làm điều này để 'chọc tức' nữ hoàng nội y - Ảnh: Internet
Sau loạt đấu tố với Ngọc Trinh, Nathan Lee cố ý đăng ảnh dung tục của một cô gái kèm câu hỏi gây sốc: 'Ủa đứa nào phẫu thuật thẩm mỹ đấy?' - Ảnh 3
 Cộng đồng mạng liên tục đồn đoán nhân vật trong bức ảnh do Nathan Lee đăng tải - Ảnh: Internet

Dù nhân vật này có phải là Ngọc Trinh hay không thì việc công khai ảnh nhạy cảm, cá nhân của người khác cũng cực kỳ đáng lên án, đặc biệt khi Nathan Lee là người của công chúng. Hình ảnh này còn có thể gây ảnh hưởng không tốt đến khán giả đang theo dõi Nathan Lee, đặc biệt là các fan nhỏ tuổi.

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 Hành động của Nathan Lee bị cộng đồng mạng phản đối kịch liệt vì quá phản cảm - Ảnh: Internet
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Phía Ngọc Trinh vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về vụ việc mới xảy ra - Ảnh: Internet 
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Drama gần đây giữa anh và Ngọc Trinh chưa hồi kết - Ảnh: Internet

Hiện tại, trên trang cá nhân của mình, Nathan Lee đã có động thái xoá bỏ hoặc ẩn ảnh nhạy cảm kia, có vẻ như anh đang tránh sự tấn công dữ dội của netizen. Về phía Ngọc Trinh, cô vẫn chưa có phản hồi chính thức về sự việc này.

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Từ khóa:   Ngọc trinh Nathan Lee hậu trường showbiz

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