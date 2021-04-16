Sau loạt đấu tố với Ngọc Trinh, Nathan Lee cố ý đăng ảnh dung tục của một cô gái kèm câu hỏi gây sốc: 'Ủa đứa nào phẫu thuật thẩm mỹ đấy?'

Cụ thể, chiều ngày 16/4, Nathan Lee tiếp tục khiến cư dân mạng "sốc toàn tập" khi công khai 2 bức ảnh nhạy cảm của một cô gái. Nam nghệ sĩ còn đính kèm dòng chú thích đầy tính "cà khịa": "Ủa đứa nào phẫu thuật thẩm mỹ đấy?".

Giữa lúc drama gần đây giữa anh và Ngọc Trinh chưa hồi kết và đang tiếp tục đi từ cao trào này đến cao trào khác, đây được cho là động thái đáp trả tiếp theo của anh. Trước đó, hồi sáng nay, quản lý Ngọc Trinh và bạn của cô cũng đã có một vài bình luận nghi là nhắm đến "người kia": "Nhiều người có tiền sửa mặt mà không chịu sửa cái nết nhỉ" - "Nếu sửa được thì đời làm gì còn drama, chán lắm".