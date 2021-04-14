Biến căng: Động thái đầu tiên của Ngọc Trinh sau khi Nathan Lee mỉa mai trực diện ‘thấy rất ghê rợn khi tên mình đặt cạnh cái tên đó’

Cụ thể, sáng nay trên trang Facebook cá nhân, Nathan Lee đã tuyên bố: “Mong báo chí không nhắc đến tên nhân vật kia trong những bài viết về mình nữa nhé!”.

Đặc biệt, nam ca sĩ còn dùng những từ ngữ khá gay gắt trong bài đăng: “Mình thấy rất ghê rợn khi tên mình bị đặt cạnh cái tên đó! Mình không có thói quen đá xoáy, mình luôn đạp thẳng vào mặt!”