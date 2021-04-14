Biến căng: Động thái đầu tiên của Ngọc Trinh sau khi Nathan Lee mỉa mai trực diện ‘thấy rất ghê rợn khi tên mình đặt cạnh cái tên đó’

Ngày hôm nay, Vbiz lại được phen dậy sóng khi drama giữa Nathan Lee và nữ hoàng nội y Ngọc Trinh một lần nữa lại bùng nổ.
- H’Hen Niê đốt cháy hồ bơi với body nâu bóng như tạc tượng, cơ bụng 11 đẹp 'tê tái', căng đét trên từng centimet
- Danh ca Ngọc Sơn: Biệt thự nghìn tỷ tôi cũng bán nếu như có thể chữa hết bệnh cho mẹ
Cụ thể, sáng nay trên trang Facebook cá nhân, Nathan Lee đã tuyên bố: “Mong báo chí không nhắc đến tên nhân vật kia trong những bài viết về mình nữa nhé!”.
Đặc biệt, nam ca sĩ còn dùng những từ ngữ khá gay gắt trong bài đăng: “Mình thấy rất ghê rợn khi tên mình bị đặt cạnh cái tên đó! Mình không có thói quen đá xoáy, mình luôn đạp thẳng vào mặt!”
Ngoài ra, bên dưới bài đăng, Nathan Lee cũng không quên gắn hashtag “đẳng cấp khác”.
Trước bài đăng có phần mỉa mai và khá gay gắt của Nathan Lee, “nữ hoàng nội y” chỉ thả câu caption “nghe đồn tâm sinh tướng. Dạo này tâm không bướng nên tướng trông cũng dịu hiền” và đi kèm với đó là hình ảnh cô nàng thả dáng bên vườn hoa màu tím vô cùng trẻ trung và ngọt ngào.
Có thể thấy, dù bị chỉ trích và nói cạnh khóe rất khó nghe, thế nhưng Ngọc Trinh vẫn ‘bình chân như vại’, dùng tâm thế nhẹ nhàng, dửng dưng đối diện.
Trước đó, mâu thuẫn của Nathan Lee và Ngọc Trinh xuất phát từ việc nam ca sĩ "bóng gió" Ngọc Trinh dàn dựng vụ trộm đồng hồ tiền tỷ. Sau khi Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả: "Không hiểu sao cứ thích cười và mỉa mai trên sự mất mát của người khác như vậy" thì Nathan Lee lại tiếp tục tố cô vô ơn với mình. Và như thế, drama giữa hai nhân vật hot nhất nhì Vbiz vẫn chưa có hồi kết.