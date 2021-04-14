Biến căng: Động thái đầu tiên của Ngọc Trinh sau khi Nathan Lee mỉa mai trực diện ‘thấy rất ghê rợn khi tên mình đặt cạnh cái tên đó’

Sao Việt 14/04/2021 18:31

Ngày hôm nay, Vbiz lại được phen dậy sóng khi drama giữa Nathan Lee và nữ hoàng nội y Ngọc Trinh một lần nữa lại bùng nổ.

Cụ thể, sáng nay trên trang Facebook cá nhân, Nathan Lee đã tuyên bố: “Mong báo chí không nhc đến tên nhân vt kia trong nhng bài viết v mình na nhé!”.

Đặc biệt, nam ca sĩ còn dùng những từ ngữ khá gay gắt trong bài đăng: Mình thy rt ghê rn khi tên mình b đặt cnh cái tên đó! Mình không có thói quen đá xoáy, mình luôn đạp thng vào mt!”

Ngoài ra, bên dưới bài đăng, Nathan Lee cũng không quên gắn hashtag “đẳng cấp khác”.

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Bài đăng của Nathan Lee trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
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Phần trả lời bình luận của Nathan Lee với người hâm mộ. Anh thẳng thừng trả lời 'không ghét! Không quan tâm!'

Trước bài đăng có phần mỉa mai và khá gay gắt của Nathan Lee, “nữ hoàng nội y” chỉ thả câu caption nghe đồn tâm sinh tướng. Do này tâm không bướng nên tướng trông cũng du hin” và đi kèm với đó là hình ảnh cô nàng thả dáng bên vườn hoa màu tím vô cùng trẻ trung và ngọt ngào.

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Trước bài đăng có phần mỉa mai và khá gay gắt của Nathan Lee, 'nữ hoàng nội y' chỉ nhẹ nhàng thả chiếc ảnh ngọt ngào trong vườn hoa - Ảnh: FBNV

 

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Nhan sắc ngọt ngào của 'nữ hoàng nội y' - FBNV

Có thể thấy, dù bị chỉ trích và nói cạnh khóe rất khó nghe, thế nhưng Ngọc Trinh vẫn ‘bình chân như vại’, dùng tâm thế nhẹ nhàng, dửng dưng đối diện.

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Nathan Lee hiện đang rất bận rộn cho một đêm tiệc cực kỳ đẳng cấp mà anh là người đứng ra tổ chức - Ảnh: FBNV

Trước đó, mâu thuẫn của Nathan Lee và Ngọc Trinh xuất phát từ việc nam ca sĩ "bóng gió" Ngọc Trinh dàn dựng vụ trộm đồng hồ tiền tỷ. Sau khi Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả: "Không hiểu sao cứ thích cười và mỉa mai trên sự mất mát của người khác như vậy" thì Nathan Lee lại tiếp tục tố cô vô ơn với mình. Và như thế, drama giữa hai nhân vật hot nhất nhì Vbiz vẫn chưa có hồi kết.

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Từ khóa:   Nathan Lee -Ngọc Trinh ca sĩ Nathan Lee Ngọc Trinh

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