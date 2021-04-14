Phạm Hương đăng ảnh con trai, người đàn ông lạ xuất hiện trong khung ảnh gây chú ý

Sao Việt 14/04/2021 17:13

Tuy đã rời xa showbiz và sang Mỹ định cư, Phạm Hương vẫn là cái tên được nhiều cư dân mạng Việt quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân của con trai Maximus, Phạm Hương đã cập nhật những hình ảnh mới về cuộc sống ở Mỹ. Trong ảnh là con trai Phạm Hương đang tập đi đạp xe trong khu phố. Điều khiến cư dân mạng chú ý là bên cạnh cậu nhỏ còn có sự xuất hiện của một người đàn ông đang hướng dẫn Maximus tập xe. Nhiều người đoán đây có lẽ không phải hôn phu mà Phạm Hương giấu mặt trước đó vì ngoại hình khác biệt. Người đàn ông trong hình có thể là hàng xóm hoặc một người bạn thân thiết với Phạm Hương.

pham huong 1
Người đàn ông gây chú ý khi xuất hiện cùng con trai Phạm Hương
pham huong 2
Con trai Phạm Hương tập đi xe
pham huong 3
Không biết bố Maximus là ai nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của cậu bé
pham huong 4
Bố của cậu nhóc kháu khỉnh, đáng yêu này luôn khiến dân mạng tò mò

Giữa năm 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì bất ngờ quyết định rút khỏi showbiz và sang Mỹ định cư, mang theo nghi vấn mang bầu với đại gia. Ngày 14/2/2019, Phạm Hương đính hôn với bạn trai là doanh nhân Việt kiều Mỹ. Tuy nhiên, danh tính và hình ảnh hôn phu hiện tại vẫn được Phạm Hương giấu kín. Hiện cô đang sống tại California, Mỹ cùng con trai. Quý tử của Phạm Hương tên Maximus, chào đời cuối năm 2018, nhưng đến cuối năm 2019, người đẹp mới chính thức xác nhận có con sau nhiều đồn đoán.

pham huong 5
Hình ảnh mới nhất của Phạm Hương

Sau khi sang Mỹ thì người đẹp Hải Phòng có cuộc sống như mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô có cuộc sống xa hoa với đồ hiệu ngập tràn, thường xuyên chia sẻ du lịch sang chảnh... Qua những chia sẻ của nàng hậu, có thể thấy cô đang có cuộc sống rất viên mãn.

pham huong 6
Phạm Hương có cuộc sống sung túc bên trời Tây
Phạm Hương đăng ảnh con trai, người đàn ông lạ xuất hiện trong khung ảnh gây chú ý - Ảnh 7
Hình ảnh hiếm hoi được nàng hậu chia sẻ về chồng nhưng lại 'kín như bưng'

Không còn hoạt động showbiz, Phạm Hương tập trung chăm sóc gia đình, làm vườn, nấu ăn... Người đẹp thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động người mẫu phù hợp. Cô ký hợp đồng quản lý với ba công ty tại Hawaii, Los Angeles và Seattle. Ngoài ra, Phạm Hương còn tập tành kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Rời khỏi showbiz, qua Mỹ ở ẩn nhưng Phạm Hương vẫn bị bới móc, chế ảnh phũ phàng

Rời khỏi showbiz, qua Mỹ ở ẩn nhưng Phạm Hương vẫn bị bới móc, chế ảnh phũ phàng

Rời showbiz và qua Mỹ ở ẩn, Phạm Hương vẫn "không được yên thân" khi lại bị lôi ảnh xưa cũ ra chế lại một cách "kém duyên".

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Hương Hoa hậu Phạm Hương con trai Phạm Hương

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 52 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 58 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 14 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"