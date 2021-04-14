Phạm Hương đăng ảnh con trai, người đàn ông lạ xuất hiện trong khung ảnh gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân của con trai Maximus, Phạm Hương đã cập nhật những hình ảnh mới về cuộc sống ở Mỹ. Trong ảnh là con trai Phạm Hương đang tập đi đạp xe trong khu phố. Điều khiến cư dân mạng chú ý là bên cạnh cậu nhỏ còn có sự xuất hiện của một người đàn ông đang hướng dẫn Maximus tập xe. Nhiều người đoán đây có lẽ không phải hôn phu mà Phạm Hương giấu mặt trước đó vì ngoại hình khác biệt. Người đàn ông trong hình có thể là hàng xóm hoặc một người bạn thân thiết với Phạm Hương.

Người đàn ông gây chú ý khi xuất hiện cùng con trai Phạm Hương

Con trai Phạm Hương tập đi xe

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Giữa năm 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì bất ngờ quyết định rút khỏi showbiz và sang Mỹ định cư, mang theo nghi vấn mang bầu với đại gia. Ngày 14/2/2019, Phạm Hương đính hôn với bạn trai là doanh nhân Việt kiều Mỹ. Tuy nhiên, danh tính và hình ảnh hôn phu hiện tại vẫn được Phạm Hương giấu kín. Hiện cô đang sống tại California, Mỹ cùng con trai. Quý tử của Phạm Hương tên Maximus, chào đời cuối năm 2018, nhưng đến cuối năm 2019, người đẹp mới chính thức xác nhận có con sau nhiều đồn đoán.