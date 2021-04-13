Sau nhiều năm hẹn hò, Chi Bảo bị vợ trẻ kém 16 tuổi ‘tố’ chảnh

Sau khi khoe giấy đăng kí kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 3/2021, Chi Bảo đang chuẩn bị các khâu cho một đám cưới hoành tráng cùng vợ Lý Thùy Chang.

Mới đây, diễn viên Chi Bảo hé lộ hậu trường chụp ảnh cưới ở Đà Lạt cùng vợ là doanh nhân Lý Thùy Chang. Trong ảnh, cô dâu mặc bộ váy cưới trắng, tay cầm hoa đứng bên cửa với nét mặt hạnh phúc cùng nụ cười vô cùng hứng khởi. Nhưng, ngược lại, chú rể Chi Bảo lại “nhập vai thanh niên cứng” khi “không thèm ngó” đến cô dâu xinh đẹp ngoài cửa, chỉ tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.

Chi Bảo 'làm ngơ' với cô dâu xinh đẹp

Bức ảnh được chú rể Chi Bảo đăng kèm với dòng trạng thái “Nhà bao việc” lại càng cho thấy “độ cứng” của nam diễn viên, quyết không "đổ" trước người đẹp để “bỏ cuộc chơi”. Bên dưới, bà xã vào “tố”: “Chảnh quá… Cô dâu gặp đúng thanh niên cứng”.

'Nhà bao việc'

Lý Thùy Chang 'tố' chồng

Sự hài hước, đáng yêu của cặp đôi gây nhiều sự chú ý với bạn bè và cộng đồng mạng, khiến mọi người cũng muốn "tan chảy" theo. MC Nguyên Khang dí dỏm bình luận: “Cô dâu đang kê khai sơ yếu lý lịch à, hay đang gặp anh cán bộ phường”.

Chi Bảo đẹp đôi cùng bà xã kém 16 tuổi

Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày cưới của nam diễn viên

Sau nhiều năm hẹn hò, Chi Bảo xác nhận đã đăng kí kết hôn với Lý Thùy Chang - bạn gái kém 16 tuổi của nam diễn viên. Được biết, vợ Chi Bảo sinh năm 1989, là doanh nhân thành đạt, giàu có nức tiếng ở Sài thành. Thùy Chang sở hữu vẻ ngoài không kém cạnh mỹ nhân nào, body nóng bỏng, nhan sắc mặn mà gây nhiều chú ý. Ngoài ra, vợ kém 16 tuổi của Chi Bảo còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với những ngôi sao đình đám Vbiz.

*Ảnh: FBNV

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