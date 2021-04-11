Vợ chồng 'nhà người ta': 4 mặt con với hơn 10 năm gắn bó, Lý Hải – Minh Hà vẫn mặn như hồi còn son

Sao Việt 11/04/2021 06:11

Trải qua hơn 10 năm bên nhau, Lý Hải – Minh Hà xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng 4 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu. Cuộc hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được sự chú ý từ khán giả.

Ngoài sự nghiệp thành công, Lý Hải còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc với vợ đẹp Minh Hà cùng 4 con ngoan. Anh từng chia sẻ, tài sản lớn nhất của vợ chồng anh sau hơn 10 năm chung sống không phải nhà lầu, xe hơi mà chính là 4 thiên thần nhỏ của mình: “Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại đã tương đối đủ đầy. Tiền bạc cũng có, danh tiếng cũng có thì tất nhiên điều vô giá nhất vẫn là các con. Trở về nhà, các con chạy lại ôm chân và gọi cha. Những giây phút đó thì cho dù là căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến”.

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'Gia tài khổng lồ' của Lý Hải

Ngày 28/3 vừa qua là sinh nhật của Minh Hà, Lý Hải đã đưa cả gia đình đi Đà Lạt để mừng sinh nhật bà xã. Cả nhà đã có chuyến đi vui vẻ và nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Hai vợ chồng được khán giả cả nước ngưỡng mộ không chỉ bởi sự giàu có, thành đạt mà còn bởi tổ ấm hạnh phúc với khối tàn sản khổng lồ là bốn nhóc tì đáng yêu.

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Lên Đà Lạt mừng sinh nhật mẹ
 
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Tướng phu thê của giọng ca 'Trọn đời bên em'
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Minh Hà - bà mẹ 4 con vẫn tươi trẻ rạng ngời

Gắn bó hơn 10 năm, có với nhau 4 mặt con, nhưng Lý Hải – Minh Hà vẫn ngọt ngào như hồi còn son. Mới đây, trên trang cá nhân của hai vợ chồng, Lý Hải chia sẻ hình ảnh tình cảm thắm thiết với vợ, đồng thời cũng trổ tài làm thơ: “Người ta thích chiều hoàng hôn buông – Còn em thì thích hai mình hôn nhau”. Bên Minh Hà cũng đăng tải cùng tấm ảnh, nhưng với câu thơ khác: “Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều – Em gọi cảm giác đó là yêu”. Trước sự đáng yêu “vô đối” của cặp đôi, khán giả thích thú bình luận: “Như lúc mới yêu”, “Lúc nào 2 bạn cũng mặn nồng, đúng chuẩn là hình mẫu gia đình hạnh phúc. Cứ thế mãi nhé”,…

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'Người ta thích chiều hoàng hôn buông – Còn em thì thích hai mình hôn nhau'
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'Chồng ơi nhìn em nè'

Tuy công việc bận rộn, cặp đôi vẫn thường xuyên đưa các con đi du lịch. Đây cũng là cách vợ chồng Lý Hải muốn các con được tự do khám phá, trải nghiệm môi trường sống bên ngoài sau những giờ học tập ở trường.

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Vợ chồng Lý Hải thích có nhiều con để gia đình luôn đầm ấm, tràn ngập tiếng cười

Minh Hà – bà xã Lý Hải từng tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh. Sau kết hôn, cô lui về phía sau làm hậu phương để chồng chuyển sang vai trò sản xuất, đạo diễn phim. Lý Hải luôn biết ơn vợ về điều này.

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Lý Hải luôn biết ơn vợ khi cô cất tấm bằng thạc sĩ vì sự nghiệp của chồng
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Vẻ mặn mà của phụ nữ 4 con luôn khiến các chị em ngưỡng mộ
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Vẫn như cặp tình nhân sau hơn 10 năm bên nhau
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Gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt

Dù đã ở bên nhau hơn một thập kỷ, gia đình Lý Hải – Minh Hà vẫn luôn là gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương của khán giả cả nước.

*Ảnh: FBNV

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