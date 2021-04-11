Vợ chồng 'nhà người ta': 4 mặt con với hơn 10 năm gắn bó, Lý Hải – Minh Hà vẫn mặn như hồi còn son

Ngoài sự nghiệp thành công, Lý Hải còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc với vợ đẹp Minh Hà cùng 4 con ngoan. Anh từng chia sẻ, tài sản lớn nhất của vợ chồng anh sau hơn 10 năm chung sống không phải nhà lầu, xe hơi mà chính là 4 thiên thần nhỏ của mình: “Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại đã tương đối đủ đầy. Tiền bạc cũng có, danh tiếng cũng có thì tất nhiên điều vô giá nhất vẫn là các con. Trở về nhà, các con chạy lại ôm chân và gọi cha. Những giây phút đó thì cho dù là căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến”.

'Gia tài khổng lồ' của Lý Hải

Ngày 28/3 vừa qua là sinh nhật của Minh Hà, Lý Hải đã đưa cả gia đình đi Đà Lạt để mừng sinh nhật bà xã. Cả nhà đã có chuyến đi vui vẻ và nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Hai vợ chồng được khán giả cả nước ngưỡng mộ không chỉ bởi sự giàu có, thành đạt mà còn bởi tổ ấm hạnh phúc với khối tàn sản khổng lồ là bốn nhóc tì đáng yêu.