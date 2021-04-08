Đăng ảnh cùng chồng trẻ nhưng bị chê 'giống bà cháu', Khánh Thi đáp trả khiến cư dân mạng 'cứng họng'

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi “đũa lệch” của showbiz Việt. Trong suốt thời gian bên nhau, hai vợ chồng đã không ít lần phải nghe những lời bình luận khiếm nhã về chuyện tình của mình.

Tổ ấm 'đủ nếp - đủ tẻ' của cặp đôi - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng Phan Hiển với dòng trạng thái khá tình tứ: “Anh xã bảo em đừng chỉnh ảnh làm gì vì đằng nào da anh vẫn đen hơn em”. Bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi thì một số tài khoản đã để lại những bình luận hết sức kém duyên chê bai ngoại hình của cặp vợ chồng. Một trong số đó có: “Trông như hai bà cháu”. Dòng bình luận trên đã nhận phải vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng vì độ “vô duyên có thừa”. Nhiều bình luận ủng hộ và động viên nữ kiện tướng như: “Chị ơi, chị đừng buồn vì những lời nói cay nghiệt như này. Chị hạnh phúc nên họ ghen tị thôi. Yêu chị!”.