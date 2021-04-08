Đăng ảnh cùng chồng trẻ nhưng bị chê 'giống bà cháu', Khánh Thi đáp trả khiến cư dân mạng 'cứng họng'

Sao Việt 08/04/2021 08:57

Khánh Thi bất ngờ đáp trả những bình luận kém duyên của một số cư dân mạng bên dưới bài đăng hình ảnh hai vợ chồng trên trang cá nhân của mình.

Khánh Thi Phan Hiển là một trong những cặp đôi “đũa lệch” của showbiz Việt. Trong suốt thời gian bên nhau, hai vợ chồng đã không ít lần phải nghe những lời bình luận khiếm nhã về chuyện tình của mình.

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Tổ ấm 'đủ nếp - đủ tẻ' của cặp đôi - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng Phan Hiển với dòng trạng thái khá tình tứ: “Anh xã bảo em đừng chỉnh ảnh làm gì vì đằng nào da anh vẫn đen hơn em”. Bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi thì một số tài khoản đã để lại những bình luận hết sức kém duyên chê bai ngoại hình của cặp vợ chồng. Một trong số đó có: “Trông như hai bà cháu”. Dòng bình luận trên đã nhận phải vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng vì độ “vô duyên có thừa”. Nhiều bình luận ủng hộ và động viên nữ kiện tướng như: “Chị ơi, chị đừng buồn vì những lời nói cay nghiệt như này. Chị hạnh phúc nên họ ghen tị thôi. Yêu chị!”.

Điều khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên là cô nàng chỉ bình tĩnh đáp trả bằng hai chữ “cảm ơn”. Không tỏ thái độ khó chịu hay hơn thua, cách đáp trả nhẹ nhàng nhưng tinh tế và rất cao tay của cô nàng được cư dân mạng ủng hộ và đánh giá cao vì đủ để khiến tài khoản ác ý kia im bặt.

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Bức ảnh bị nhận xét là ‘bà cháu’ mà Khánh Thi đăng trên trang cá nhân - Ảnh: FB
 

Khánh Thi từng nhiều lần chia sẻ phải gặp nhiều chịu áp lực về việc tút tát ngoại hình khi lấy chồng trẻ. Tuy nhiên mới đây nữ kiện tướng đã chia sẻ hàng loạt những hình ảnh xinh đẹp và trẻ trung ở tuổi 38. Nhiều người nhận xét cô nàng trẻ hơn tuổi rất nhiều. Một số người còn hài hước bình luận: “Bà trẻ đẹp như này, thì cháu mê là phải” hay “Chị đẹp đăng ảnh dằn mặt phải không?”. Có lẽ người hâm mộ của cặp đôi này vẫn chưa thôi bức xúc thay cho cô vì bình luận kém duyên kia.

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Lựa chọn trang phục đen nhằm tôn làn da trắng sứ cộng với kiểu tóc nửa đầu đã giúp Khánh Thi 'ăn gian' tuổi tác mà vẫn vô cùng xinh đẹp, sang trọng - Ảnh: FB

Mối tình “cô – trò” cách nhau 12 tuổi của cả hai đã từng gây tranh cãi trong dư luận một thời gian dài. Mỗi lần đứng trước những lời đàm tiếu về ngoại hình hay tuổi tác, vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển luôn bình tĩnh, đáp trả thật nhẹ nhàng. Cả hai đã cùng nắm tay nhau vượt qua mọi rào cản để xây dựng tổ ấm hạnh phúc, viên mãn với hai bé Kubi và Anna.

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Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển cặp đôi lệch tuổi

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