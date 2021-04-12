Người tình bí ẩn thứ 15 của Đào Bá Lộc: 'Anh lùn hơn tôi', rất quan tâm nguyện vọng cá nhân của học trò Hà Hồ

Sao Việt 12/04/2021 05:50

Bạn trai hiện tại của Đào Bá Lộc luôn là bí ẩn mà dân mạng rất tò mò. Thế nên, bất kì chia sẻ gì về bạn trai của Đào Bá Lộc cũng luôn gây sự chú ý.

Đào Bá Lộc chia sẻ từng yêu 15 người đàn ông, đặc biệt, với người thứ 15 là mối tình 6 năm. Hiện tại, hai người vẫn duy trì mối quan hệ, nhưng danh tính người tình thứ 15 này vẫn luôn là một bí ẩn. Đào Bá Lộc thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm của mình qua những status trên trang cá nhân và gọi người yêu một cách rất ngọt ngào thân thương – “chồng”.

Mới đây, giọng ca “Thật tâm em rất yêu anh” đã có thêm bài chia sẻ về chuyện tình cảm của mình và người yêu. Nam ca sĩ tâm sự cuộc sống của mình và người ngày càng khép kín, như hai người sống trên hoang đảo. Dù vậy, bạn trai cũng là một người rất tâm lý khi thấu hiểu được sự nhạy cảm của người yêu: “Dạo gần đây tôi rất nhạy cảm, trước khi đi làm anh hay dặn “nếu em thấy thang máy đông thì đừng đi chung với họ”. Thi thoảng anh cũng kéo tôi nép sau vai anh khi trong thang máy có người nhìn tôi tò mò (dù anh lùn hơn tôi và hành động này vô ích)”.

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Vì bản thân nhạy cảm nên cuộc sống cùng người yêu trở nên khép kín như sống trên hoang đảo

Đào Bá Lộc còn tiết lộ rằng “anh 15” này khác với “tập thể bạn trai cũ” ở một điểm: “Anh rất quan tâm nguyện vọng cá nhân của tôi, giúp tôi trở thành con người mà bản thân tôi muốn chứ không chỉ trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Giống việc bố mẹ lo con cái ấm no sẽ khác việc bố mẹ luôn lắng nghe và đồng hành với những lựa chọn của con mình”.

Cũng chính điểm khác biệt đó làm cho “anh 15” đặc biệt hơn trong mắt người yêu, Đào Bá Lộc thừa nhận mình rung động nhất ở điều này. Đồng thời, học trò Hồ Ngọc Hà cũng thú nhận tại “anh 15” mà tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình cũng tăng thêm. Nếu có lỡ chia tay chắc Bá Lộc cũng sẽ khó tìm bồ mới, nên đành cố gắng chung thuỷ hết mức có thể.

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'Anh 15' rất tâm lý nên càng khiến Đào Bá Lộc yêu nhiều hơn

Thương nhau thế nhưng chuyện tình hai người cũng có lúc không ấm êm. Tin chia tay của Đào Bá Lộc và bạn trai thứ 15 từng gây xôn xao dư luận một thời, dân mạng ai nấy đều tiếc nuối cho một mối tình đẹp. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, nam ca sĩ đã quay lại trấn an mọi người khi tiết lộ cả hai chỉ đang giận hờn chút thôi.

Dù đã bên nhau nhiều năm nhưng bạn trai Đào Bá Lộc vẫn còn quan ngại nhiều thứ nên chưa sẵn sàng để công khai danh tính. Có lẽ đây cũng là cách họ bảo vệ tình yêu của mình. 

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'Anh 15' của Đào Bá Lộc luôn là bí ẩn, các fans hâm mộ ngày ngày 'hóng' tin từ nam ca sĩ 

Đào Bá Lộc được đông đảo khán giả biết đến qua cuộc thi The Voice 2012, là học trò của Hồ Ngọc Hà. Vài năm gần đây, ca sĩ gây nhiều chú ý với hình tượng unisex, ngày càng nữ tính. Thậm chí phong cách, cách trang điểm, dưỡng da của Đào Bá Lộc cũng khiến nhiều cô gái phải “ghen tỵ”. Đào Bá Lộc cũng công khai mình thuộc giới tính thứ 3 và từng yêu 14 người đàn ông, hiện tại đang hạnh phúc với tình yêu thứ 15.

*Ảnh: FBNV

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