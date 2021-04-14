H’Hen Niê đốt cháy hồ bơi với body nâu bóng như tạc tượng, cơ bụng 11 đẹp 'tê tái', căng đét trên từng centimet

Top 5 Miss Universe - H’Hen Niê lại một lần nữa khiến dân tình “xịt máu mũi” với bộ ảnh bikini nóng bỏng mắt bên hồ bơi.

Lấy cảm hứng từ những ngày hè rực rỡ của miền nhiệt đới, bộ ảnh thả dáng với bikini mới đây của H’Hen Niê khiến dân tình đứng ngồi không yên với body như muốn đốt mắt cộng đồng mạng của cô nàng. Với thân hình đồng hồ cát, vòng eo 59, chân dài miên man, làn da nâu cùng thần thái đỉnh cao, bộ ảnh đã gây sốt rần rần trên mạng xã hội với lượng tương tác khủng chỉ sau ít phút đăng tải.

'Nữ thần mặt trời' H'Hen Niê khiến dân tình 'xỉu ngang' với body cực phẩm

'Hen siêu vòng 3'

Nước hồ bơi cũng nóng lên vì nàng hậu

Dân mạng không khỏi trầm trồ với đường cơ bụng số 11 này

Để thực hiện bộ ảnh bikini này, H’Hen Niê đã phải đến phòng gym suốt 1 tháng. Công luyện thật xứng đáng, H’Hen Niê "đốt cháy" mọi ánh nhìn vì đường cong nóng bỏng, khoe body “căng đét” cùng đường cơ bụng số 11 mà ai cũng ao ước.

Ở đây có một body rất nóng và rất bỏng

Body 'căng đét trên từng centimet' là đây

Mùa hè đã nóng, H'Hen lại khiến nó nóng hơn

'Xịt máu mũi' với H'Hen

Sau 3 năm gây tiếng vang ở Miss Universe, H’Hen Niê càng ngày càng thăng hạng nhan sắc, đặc biệt body ngày càng săn chắc và nóng bỏng hơn. Viên “kim cương đen” của Vbiz đã không ngừng chăm chỉ luyện tập thể thao kết hợp cùng việc ăn uống khoa học để có được thân hình lý tưởng vạn người mê. Dù lịch trình bận rộn, cô cũng không “bỏ quên” việc luyện tập.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-dot-chay-ho-boi-voi-body-nau-bong-nhu-tac-tuong-co-bung-11-dep-te-tai-cang-det-tren-tung-centimet-401983.html