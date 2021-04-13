Chưa kết hôn, Khương Ngọc bất ngờ thông báo có con với bạn gái bí mật

Khương Ngọc bất ngờ công khai chuyện có con với bạn gái bí mật, thậm chí con anh đã lớn.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, diễn viên Khương Ngọc đã có những chia sẻ về đời tư cũng như lý do thời gian gần đây anh ít xuất hiện trong những dự án phim ảnh. Để có thể tự do vùng vẫy, anh muốn tạo ra những sản phẩm của mình với vị trí đạo diễn, nhà sản xuất. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ là nam diễn viên bật mí chuyện bản thân đã có con với bạn gái, thậm chí con của anh đã lớn. Khương Ngọc chia sẻ về thiên thần nhà mình: “Bé cũng lớn rồi. Tới một lúc nào đó, khi con nói: 'Tại sao ba không cho mặt con xuất hiện' tôi sẽ để lộ diện. Tôi cũng không giấu chuyện này, người trong giới biết nhiều lắm nhưng những vấn đề riêng tư tôi không muốn chia sẻ nhiều”.

Khương Ngọc công khai chuyện có con và hiện đang hạnh phúc với gia đình nhỏ Về bạn gái bí mật, nam diễn viên cho biết, cô là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, đặc biệt là cả hai hợp nhau như khớp bánh răng: “Với nhiều người tôi cũng cảm thấy có duyên nhưng như những bánh răng ấy, đâu đó chúng tôi chưa khớp lắm. Còn với cô ấy, tôi thấy chúng tôi vừa có duyên vừa có nợ. Phải có nợ mới gắn bó lâu dài. Tôi không mong muốn sự hoàn hảo nhưng ở một số nhận định, quan điểm cần có sự hòa hợp. Người phụ nữ hiện tại có điều đó. Tôi gặp cô ấy tình cờ và ấn tượng cô ấy xinh đẹp, thông minh. Thường những người phụ nữ thông minh mà không theo kiểu biểu hiện ra rất dễ cuốn hút người khác. Họ có bản tính rất phụ nữ và khá giống tôi ở điểm không nói khi không cần. Nhưng một khi nói họ rất thuyết phục.”

Nam diễn viên quan niệm 'lý tưởng về hôn nhân không phải ở buổi lễ' Mặc dù đã có con nhưng cặp đôi vẫn chưa tổ chức lễ cưới, Khương Ngọc quan niệm lý tưởng về hôn nhân không phải ở buổi lễ: “Với tôi, hôn lễ cực kỳ quan trọng mà không đơn giản chỉ là tờ giấy hay tổ chức chỉ để rạng danh gia đình để rồi vài ngày sau thấy không hợp lại ly dị.” Khán giả bất ngờ nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của nam diễn viên và chúc phúc cho gia đình anh Khương Ngọc là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Việt. Anh tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, xuất thân trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng lại là gương mặt quen thuộc với khán giả khi xuất hiện trong hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh. Anh gây ấn tượng qua loạt vai diễn trong "Hoa dã quỳ", "Taxi", "Scandal", "Thiên mệnh anh hùng".... Ngoài diễn xuất nam diễn viên còn được biết đến với vai trò là một người dẫn chương trình, nhạc sĩ, ca sĩ, biên kịch, đạo diễn. *Ảnh: FBNV

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