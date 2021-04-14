Khán giả luôn ngưỡng mộ tấm lòng hiếu thảo của danh ca Ngọc Sơn dành cho mẹ, nhưng có rất nhiều điều mà nam danh ca làm cho mẹ một cách âm thầm, chưa tâm sự cùng ai.
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Trong một chương trình truyền hình cách đây không lâu, Ngọc Sơn đã khiến cả trường quay như lặng đi vì xúc động khi chia sẻ: “Biệt thự nghìn tỷ tôi cũng bán, nếu như điều đó có thể giúp chữa hết bệnh cho mẹ. Mẹ là duy nhất, là người quan trọng nhất cuộc đời này của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn mất tất cả cũng được nhưng tuyệt đối không thể mất mẹ”.
Trong thời gian chăm sóc mẹ bệnh nặng ở nước ngoài, Ngọc Sơn từng có ý định mang cả xe ô tô đi cầm để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, vì sợ khán giả biết thì phiền lòng lo lắng nên lúc đó nam danh ca đã không chia sẻ chuyện này ra ngoài. Danh ca trải lòng: "Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đi cầm cố ô tô của mình rồi đấy chứ, để lo cho mẹ. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, còn sống là tôi vui, mẹ phải sống. Tất cả là ơn trên cho. Tôi rất may mắn và hạnh phúc. Tôi làm mọi thứ âm thầm, mọi chuyện qua rồi mới dám kể".
Dù Ngọc Sơn có là danh ca của thời đại hay “Ông hoàng nhạc sến” thế nào thì khi về với mẹ, anh vẫn là một đứa con trai hiếu thảo. Mẹ chính là người phụ nữ quý giá nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời nam danh ca. Bên cạnh sự yêu mến vì giọng hát ngọt ngào, phong cách độc đáo, giọng ca "Lòng mẹ" còn được ca ngợi như một trong những tấm gương về đạo hiếu.
“Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được, dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi”, Ngọc Sơn cho hay.
Ngọc Sơn hiếu thuận với mẹ ruột thế nào, cả showbiz đều biết. Là danh ca nổi tiếng có hiếu trong showbiz Việt, anh đi hát nhiều năm, tích lũy nhiều tài sản giá trị nhưng hầu hết đều chuyển cho mẹ đứng tên, tiền cũng cho mẹ giữ. Đến nỗi, biệt thự “Thiên niên kỷ” từng hai lần bị cắt điện vì mẹ anh vắng nhà.
Hiếm nghệ sĩ nào viết nhạc và hát về công cha nghĩa mẹ, tình cảm gia đình, tình yêu đồng bào, yêu quê hương, đất nước bền bỉ như Ngọc Sơn. Anh duy trì tinh thần này trong đời sống và âm nhạc từ thuở mới vào nghề đến nay, không ngừng truyền đến những người xung quanh và khán giả.