Trong một chương trình truyền hình cách đây không lâu, Ngọc Sơn đã khiến cả trường quay như lặng đi vì xúc động khi chia sẻ: “Biệt thự nghìn tỷ tôi cũng bán, nếu như điều đó có thể giúp chữa hết bệnh cho mẹ. Mẹ là duy nhất, là người quan trọng nhất cuộc đời này của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn mất tất cả cũng được nhưng tuyệt đối không thể mất mẹ”.

'Mẹ là duy nhất, là người quan trọng nhất cuộc đời này của Ngọc Sơn' - Ảnh: Internet

Trong thời gian chăm sóc mẹ bệnh nặng ở nước ngoài, Ngọc Sơn từng có ý định mang cả xe ô tô đi cầm để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, vì sợ khán giả biết thì phiền lòng lo lắng nên lúc đó nam danh ca đã không chia sẻ chuyện này ra ngoài. Danh ca trải lòng: "Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đi cầm cố ô tô của mình rồi đấy chứ, để lo cho mẹ. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, còn sống là tôi vui, mẹ phải sống. Tất cả là ơn trên cho. Tôi rất may mắn và hạnh phúc. Tôi làm mọi thứ âm thầm, mọi chuyện qua rồi mới dám kể".