Ngọc Trinh khoe xế hộp 30 tỷ, Nathan Lee thách thức: 'Vác cái xe nhìn rẻ tiền y chang con nữ hoàng sống ảo đó tới chơi với tao, tao thách'

Hậu trường 21/04/2021 08:36

Mặc dù bị đàn anh Nathan Lee chê sống ảo thái quá nhưng Ngọc Trinh vẫn im hơi lặng tiếng. Cư dân mạng tưởng đâu cô nàng không "xéo xắc" nữa, nhưng không ngờ "nữ hoàng nội y" đi tậu hẳn chiếc xế hộp 30 tỷ về để "dằn mặt".

Vụ việc lùm xùm với Ngọc Trinh vừa qua ngỡ đâu sự việc đã êm dịu, nào ngờ "ông hoàng hàng hiệu" Nathan Lee vẫn có những hành động được cho là công kích mỹ nhân "vòng eo 56", khi liên tục đăng tải cuộc sống sang trọng, giàu có của mình lên mạng xã hội.

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Chiếc xe có giá 30 tỷ mà Ngọc Trinh tậu về 'dằn mặt'
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 Toàn bộ nội thất bên trong cũng bọc da cao cấp màu hồng được Ngọc Trinh đặt làm riêng cho chính mình 

Là người trong cuộc, nhưng trên trang cá nhân Ngọc Trinh vẫn không hề "đá động" gì đến chuyện này. Cho đến khi, cô nàng quay video clip bên cạnh chiếc Roll Royce hơn 30 tỷ, cư dân mạng mới vỡ lẽ "thì ra là vậy". Động thái mua xe trong tâm bão dư luận khiến cô nàng trở nên nổi bật. Nhiều cư dân mạng cho rằng Người đẹp Trà Vinh đang "dằn mặt" Nathan Lee.

Lại nói về chiếc xe bạc tỷ của Ngọc Trinh, xế hộp có màu hồng cùng decal kim tuyến vô cùng đẹp mắt đúng như sở thích của người đẹp. Không những thế, toàn bộ nội thất bên trong cũng bọc da cao cấp màu hồng được Ngọc Trinh đặt làm riêng cho chính mình.

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Chiếc xe được người đẹp cho sơn riêng màu hồng yêu thích 
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Dù chụp ảnh bên xe mới, nhưng Ngọc Trinh cũng không quên mặc 'hở bạo'
 

 

Ngoài xế hộp hơn 30 tỷ, Ngọc Trinh còn đầu tư chơi lớn khi khoác trên mình bộ cánh đính đầy kim cương đủ kích thước lớn nhỏ nhưng lại để lộ toàn bộ da thịt đúng như phong cách của cô nàng. Nhiều fan hâm mộ của Ngọc Trinh đã bình luận "Chị tui giàu thiệt chứ không ảo như ai kia nói đâu".

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Ngoài xế hộp hơn 30 tỷ, Ngọc Trinh còn đầu tư chơi lớn khi khoác trên mình bộ cánh đính đầy kim cương

Trước động thái này, Nathan Lee dường như tiếp tục buông lời thách thức. Trong một bài viết mới đây trên trang cá nhân của mình, nam nghệ sĩ để lại "lời nhắn" được cho là gửi đến "mỹ nhân vòng eo 56": "Vác cái xe nhìn rẻ tiền y chang con nữ hoàng sống ảo đó tới chơi với tao! 8h tối nay, tao thách!".

Ngọc Trinh khoe xế hộp 30 tỷ, Nathan Lee thách thức: 'Vác cái xe nhìn rẻ tiền y chang con nữ hoàng sống ảo đó tới chơi với tao, tao thách' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 Có vẻ như drama đấu tố liên hoàn phốt này vẫn chưa dừng lại ở đây. 

Giữa rừng drama, Ngọc Trinh khiến dân mạng lo sợ nơm nớp với trang phục gắn hột xoàn mặc như không mặc, lộ hết da thịt ra ngoài

Giữa rừng drama, Ngọc Trinh khiến dân mạng lo sợ nơm nớp với trang phục gắn hột xoàn mặc như không mặc, lộ hết da thịt ra ngoài

Giữa drama gay cấn với Nathan Lee, Ngọc Trinh vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ chia sẻ cuộc sống bình thường lên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Nathan Lee Nathan Lee -Ngọc Trinh Ngọc Trinh mua xe 30 tỷ

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