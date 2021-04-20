Giữa rừng drama, Ngọc Trinh khiến dân mạng lo sợ nơm nớp với trang phục gắn hột xoàn mặc như không mặc, lộ hết da thịt ra ngoài

Giữa drama gay cấn với Nathan Lee, Ngọc Trinh vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ chia sẻ cuộc sống bình thường lên trang cá nhân.

Mới đây, Ngọc Trinh lại gây sốc khi đăng story hậu trường buổi chụp ảnh của mình. Cô nàng mặc chiếc váy dây gắn đầy hột xoàn đủ kích thước lớn nhỏ nhưng lại để lộ toàn bộ da thịt, bên trong chỉ mặc hai mảnh bikini siêu nhỏ.

Camera còn quay cận cảnh body, Ngọc Trinh dùng hai bàn tay che vòng một như muốn "đốt mắt" người nhìn. Dân mạng xem ảnh Ngọc Trinh cũng phải nơm nớp lo sợ, chỉ một hành động sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến cô rơi vào cảnh "lộ hàng".

Trang phục gây sốc nhất mạng xã hội hôm nay của Ngọc Trinh - Ảnh: IG

Hậu trường gây 'xịt máu mũi' của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: IG

Mấy ngày qua, truyền thông cả nước tốn không ít giấy mực về drama giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh. Nghi vấn Nathan Lee tố cô mua đất Đà Lạt chỉ là "sống ảo", tuyên bố đang nắm trong tay rất nhiều bằng chứng hình ảnh và tin nhắn "hay ho" về cô và thậm chí còn đăng ảnh nhạy cảm, hay có những phát ngôn gay gắt về Ngọc Trinh như "cảm thấy ghê rợn khi bị đặt cạnh tên Ngọc Trinh".

Giữa rừng drama nhưng Ngọc Trinh vẫn không đáp trả. Mới đây, cô có động thái ám chỉ về những ồn ào xung quanh, cô chia sẻ trên trang cá nhân: “Họ đã cố gắng chôn vùi bạn, nhưng hãy nhớ rằng bạn là một hạt giống”.

Mặc cho bao nhiêu công kích, Ngọc trinh vẫn không đáp trả - Ảnh: FB

Bên cạnh sự thật đằng sau những ồn ào drama với Nathan Lee, cộng đồng mạng cũng tò mò về sản phẩm của buổi chụp hình "xịt máu mũi" của Ngọc Trinh, không hổ danh "nữ hoàng nội y" của showbiz.

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