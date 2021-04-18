Sao nữ Vbiz hậu ly hôn: Người viên mãn bên chồng giàu, con xinh, người ‘quyến rũ’, hạnh phúc ngập tràn bên tình trẻ

Không phải kết thúc nào cũng chỉ toàn đau thương, đôi khi chấp nhận ly hôn cũng là sự khởi đầu cho những điều mới tốt đẹp hơn trong tương lai.

Hồ Ngọc Hà Hôn nhân của Hồ Ngọc Hà và Cường Đôla đúng là minh chứng cho câu “hai người chia tay, bốn người hạnh phúc”. Sau chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Với họ, ly hôn không có nghĩa là kết thúc mà nó chuyển từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác. Trong một số hoạt động của Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La vẫn tới dự và dành tặng cho cô những lời đẹp đẽ. Còn phía Hồ Ngọc Hà cũng giữ tình cảm chân thành dành cho chồng cũ của mình. Hiện tại, Cường Đôla kết hôn cùng Đàm Thu Trang và đã có một cô con gái. Còn Hồ Ngọc Hà thì có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ bên chồng Kim Lý cùng với cặp song sinh Lisa – Leon. Ngoài ra, Kim Lý cũng rất quan tâm, yêu thương Subeo (con riêng của Hồ Ngọc Hà). Trải qua bao sóng gió, cuối cùng “nữ hoàng giải trí” Vbiz cũng tìm được bến đỗ bình yên.

Gia đình được ngưỡng mộ nhất nhì showbiz của Hồ Ngọc Hà Jenifer Phạm Jennifer Phạm là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ tại Việt Nam. Cô từng đổ vỡ hôn nhân với ca sĩ Quang Dũng và có con trai Bảo Nam. Đến cuối năm 2012, Jennifer Phạm tổ chức đám cưới xa hoa với doanh nhân Đức Hải và có 3 con. Đến nay, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vô cùng quyến rũ dù đã qua 4 lần sinh nở. Nhờ sở hữu nước da trắng, bà mẹ 4 con thường xuyên xuất hiện với trang phục xuyên thấu lộ nội y hoặc xẻ ngực. Vóc dáng thon thả, nóng bỏng giúp Jennifer Phạm mặc đẹp các thiết kế khoe hình thể. Kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng Jennifer Phạm luôn giữ được sự ngọt ngào. Jennifer Phạm từng thổ lộ về hạnh phúc của mình: "Tôi nghĩ điều này là duyên trời cho. Tôi vấp ngã một lần và lần hai mình rút ra được giá trị sống để giúp ích cho cuộc sống hiện tại. Cuộc tình muốn hạnh phúc dài lâu cả hai đều phải nỗ lực và có sự bù đắp cho nhau, phải biết lắng nghe và hiểu được nhau. Tôi may mắn có ông xã hiểu và ủng hộ con đường nghệ thuật dù anh không thực sự thích tôi theo con đường này".

Phụ nữ càng hạnh phúc thì càng đẹp, cuộc sống của mẹ 4 con Jenifer Phạm khiến mọi người đều ngưỡng mộ Lê Phương Sau khi ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương gặp và yêu Trung Kiên. Do Lê Phương hơn Trung Kiên đến 7 tuổi, có con riêng nên mẹ của Trung Kiên từng phản đối mối tình này. Lê Phương đã trò chuyện với mẹ của Trung Kiên, thể hiện tình yêu mãnh liệt cô dành cho nam ca sĩ. Cuối cùng, mẹ của Trung Kiên cũng mềm lòng và cặp đôi đã chính thức về một nhà năm 2017. Trung Kiên yêu thương vợ hết mực. Nam ca sĩ dành thời gian rảnh rỗi chăm sóc các con để Lê Phương có thời gian lấy lại vóc dáng hay thường xuyên vào bếp nấu ăn cho vợ con. Trung Kiên còn cưng chiều bé Cà Pháo - con riêng của Lê Phương hết mực. Đáp lại tình cảm của Trung Kiên, bé Cà Pháo gọi anh là "ba". Ngoài ra, chồng trẻ của Lê Phương được khen xứng danh ông bố bỉm sữa vì khéo léo chăm con gái chung với Lê Phương. 6 năm sau ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương có tổ ấm viên mãn cùng sự nghiệp khá ổn định Lệ Quyên Lệ Quyên và ông xã chính thức chia tay nhau cuối tháng 9/2020 sau hơn 10 năm chung sống khiến giới showbiz bất ngờ. Sau đổ vỡ hôn nhân, Lệ Quyên được nhận xét ngày càng trẻ đẹp, vóc dáng nuột nà, tinh thần lạc quan. Phong cách thời trang của Lệ Quyên cũng quyến rũ, gợi cảm hơn nhiều. Tìm thấy người đàn ông mới của cuộc đời mình – Lâm Bảo Châu, giọng ca “Giấc mơ có thật” cảm thấy thanh xuân như trở lại ở tuổi 40. Họ yêu nhau một cách mãnh liệt, gắn bó không rời từ công việc đến cuộc sống. Thay vì giấu giếm như bao cặp đôi khác của showbiz, Lệ Quyên cởi mở, chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của mình và bạn trai kém 11 tuổi. Chuyện tình ngọt ngào của Lệ Quyên không khỏi khiến mọi người ngưỡng mộ, minh chứng cho câu “không phải kết thúc nào cũng chỉ toàn đau thương”. Lệ Quyên hạnh phúc bên tình trẻ kém 11 tuổi Không ai muốn hôn nhân mình đổ vỡ, nhưng nếu đã không thể trụ được thì chọn cách buông bỏ cũng không là quá tệ. Đôi khi ly hôn cũng không hẳn là dấu chấm hết cho cuộc đời, cư xử văn minh, tin ở tương lai, mở rộng tim mình thì chúng ta vẫn có thể chào đón hạnh phúc mới, một trang mới cho cuộc đời. Những người phụ nữ tuyệt vời của làng giải trí Việt đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình sau những đổ vỡ. *Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-nu-vbiz-hau-ly-hon-nguoi-vien-man-ben-chong-giau-con-xinh-nguoi-quyen-ru-hanh-phuc-ngap-tran-ben-tinh-tre-402487.html