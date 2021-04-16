'Biểu tượng nhan sắc' một thời - Như Quỳnh: Khóc và không dám ra đường trước những lời chê bai nhan sắc của khán giả

Sao Việt 16/04/2021 11:27

Như Quỳnh từng được coi là "biểu tượng nhan sắc" làng nhạc Việt. Ở tuổi ngoài 50, sau bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, nhan sắc nữ ca sĩ không còn được như thời kỳ xuân sắc đỉnh cao.

Sinh năm 1970, Như Quỳnh là một trong những ca sĩ hải ngoại được yêu thích nhất với hàng loạt bản hit trữ tình như Người tình mùa đông, Chuyện người con gái tên Thi, Chuyện hoa sim… Cô sở hữu một giọng hát và nhan sắc hiếm có, là một giai nhân trong âm nhạc, khiến biết bao khán giả say mê.

Như Quỳnh sang Mỹ khi mới 23 tuổi, ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu hải ngoại, cô trở thành hiện tượng đặc biệt và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất ở thị trường hải ngoại. Thời điểm này, Như Quỳnh nổi tiếng khi có vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng đậm chất con gái Việt Nam.

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Nhan sắc cực phẩm của 'Người tình mùa đông' - Ảnh: FB
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Như Quỳnh mang nét đẹp đằm thắm của phụ nữ Việt Nam truyền thống - Ảnh: FB
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Vẻ đẹp khiến bao người say mê của ca sĩ đắt show nhất hải ngoại - Ảnh: FB
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'Biểu tượng nhan sắc' một thời - Ảnh: FB

Năm 2015, Như Quỳnh lần đầu tiên trở về quê hương sau 22 năm xa cách trong đêm nhạc của em trai tại TP.HCM. Ngay khi xuất hiện, nữ danh ca đã khiến nhiều người sửng sốt với nhan sắc khó nhận ra. Như Quỳnh chia sẻ đã từng bật khóc và không dám ra đường trước những lời chê bai của khán giả.

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Như Quỳnh từng khóc và không dám ra đường trước những lời chê bai của khán giả - Ảnh: Internet

Trong thời gian gần đây, nhan sắc nữ ca sĩ đã "thăng hạng" trở lại, gương mặt và vóc dáng của Như Quỳnh trở nên thanh thoát và thon gọn hơn. Bước sang tuổi 51, ngoại hình của nữ ca sĩ có nhiều thay đổi. Điều này cũng khiến cô trở nên e khi tạo dáng chụp hình ngại trước ống kính.

Mới đây, trên trang cá nhân Như Quỳnh đã chia sẻ clip hậu trường chụp ảnh ở một studio, nữ ca sĩ chia sẻ rằng mình ngại nhất là tạo dáng và chụp hình. Nhưng có ngại thế nào, dân tình ở ngoài nhìn vào vẫn thấy một Như Quỳnh rất đẹp. Nhan sắc có thể thay đổi, nhưng thần thái vẫn như xưa, vẫn là “nàng thơ” của biết bao người.

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Clip hậu trường chụp ảnh của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: FB
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Nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian nhưng thần thái của một Như Quỳnh vẫn vẹn nguyên - Ảnh: FB
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Như Quỳnh của hiện tại, đẹp mặn mà ở tuổi 51 - Ảnh: FB
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Nụ cười tươi sáng của Như Quỳnh vẫn là hình ảnh tuyệt đẹp trong lòng khán giả - Ảnh: FB
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Qua bao nhiêu thăng trầm, Như Quỳnh vẫn luôn là 'Người tình mùa đông' của biết bao người - Ảnh: FB

Ở tuổi 50, sau khi trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, vất vả trong cuộc sống, Như Quỳnh vẫn hoạt động nghệ thuật miệt mài và giữ được lối sống kín đáo, tôn trọng khán giả. Đó là điều đáng quý ở một người nghệ sĩ.

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Từ khóa:   Như Quỳnh ca sĩ Như Quỳnh nhan sắc sao Việt

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