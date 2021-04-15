Bị mỉa mai đem chuyện giàu nghèo ra làm tiêu chí chọn chồng, Minh Tuyết đáp trả cực gắt, thái độ sau cùng của cô Út mới gây chú ý

Sao Việt 15/04/2021 06:04

Sau phát ngôn “Tôi thà lấy chồng nghèo nhưng tôn trọng mình”, Minh Tuyết bị một cư dân mạng mỉa mai đem chuyện giàu nghèo ra làm tiêu chí chọn chồng.

Mới đây, Minh Tuyết đã có bài chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô và người chồng đại gia. Nữ ca sĩ thấy rất may mắn khi gặp được người bạn đời của mình, anh rất tin tưởng và luôn hỗ trợ cô hết mức có thể.

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Minh Tuyết vừa có phát ngôn gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Minh Tuyết thẳng thắn nói chồng mình không phải kiểu người chiều chuộng, tặng hoa quà vào các ngày lễ. Nhưng ông xã yêu cô theo một cách khác: “Anh ấy giúp tôi có suy nghĩ tích cực hơn. Ví dụ tôi thích một chiếc túi nhưng giá rất cao khiến tôi đắn đo ông xã nói: 'Em làm cực, em cứ mua để dùng đi, đâu có sao đâu'. Anh ấy không bao giờ phô trương. Ông xã chỉ biết làm những món đơn giản, còn nấu chính vẫn là tôi. Nhưng nếu tôi nói: Hôm nay em mệt quá, em thèm ăn nui là ông xã sẽ chiều và làm cho tôi. Anh ấy không bao giờ chiều bằng cách thể hiện tặng hoa hay quà mà chỉ ân cần qua những cử chỉ nhỏ”.

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Nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm về quan niệm chọn chồng: “Tôi thà lấy một người chồng nghèo nhưng tôn trọng, có thể đi cày để lo cho vợ con chứ không muốn lấy chồng giàu có mà coi thường tôi. Tôi không chấp nhận được điều đó!”

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Phát ngôn của Minh Tuyết dễ gây hiểu lầm với hai ý nghĩa trái nhau - Ảnh: FB

Với quan niệm này của nữ ca sĩ, nhiều người đồng tình ủng hộ, song cũng nhận không ít phản ứng trái chiều của cư dân mạng, cho rằng Minh Tuyết mang vấn đề giàu nghèo ra để làm tiêu chí chọn chồng như vậy là quá thiển cận. Một cư dân mạng đã vào mỉa mai cô: “Người giàu nói gì cũng đúng nhỉ. Nghèo thử vài hôm lo cơm áo gạo tiền xem có khác không, không bới lên mới lạ”.

Không giữ im lặng, Minh Tuyết liền có phản biện đáp trả, cô bình luận: "Thế nào mới gọi là giàu? Có lẽ tôi nhìn xuống tôi giàu hơn một số người nhưng tôi ngước lên thì có cả 100, hàng 1000 người giàu hơn tôi. Tôi nghĩ bạn cũng giống như tôi thôi. Có ai chọn cuộc sống nghèo mà không muốn giàu. Có ai muốn lấy người nghèo không đủ ăn, đủ mặc, không đủ sức để lo cho mình. Chắc chắn là không ai muốn điều đó cả. Nhưng cuộc sống luôn luôn xảy ra những điều không như ta mong đợi và mơ tưởng, vậy thì mình nên chọn cho mình những điều mình cần nhất để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Riêng bạn, bạn có thật sự quen biết tôi và hiểu về cuộc sống của tôi không mà đã vội vàng phán xét. Tôi nhận thấy trong lời lẽ của bạn có phần chua cay, bất mãn, mất niềm tin với cuộc sống này. Nhưng đừng lấy nó mà áp đặt lên người khác".

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Minh Tuyết đáp trả cư dân mạng mỉa mai cô - Ảnh: Internet

Hiện tại, Minh Tuyết đã xóa bình luận này. Thay vào đó, cô cũng lên tiếng để giữ hòa khí: “Các bạn ơi, mình đóng comment tới đây nhé. Mình nghĩ C.T. không có ác ý gì đâu. Có đôi lúc cuộc sống quá stress khiến mình có đôi lúc khó kiểm soát được suy nghĩ và hành động trong phút chốc. Bạn ấy cũng chỉ muốn Đưa ra quan điểm của chính mình thôi. Và bạn ấy cũng chưa hề nói thêm những lời lẽ nào xúc phạm đến tôi cả. Nên chúng ta đừng đi quá xa mà gây hiềm khích bất hòa không vui cho nhau nhé. Cảm ơn cả nhà.”

Bị mỉa mai đem chuyện giàu nghèo ra làm tiêu chí chọn chồng, Minh Tuyết đáp trả cực gắt, thái độ sau cùng của cô Út mới gây chú ý - Ảnh 5
Minh Tuyết xóa câu đáp trả trên và bình luận hòa khí - Ảnh: FB

Được biết, Minh Tuyết là em út của ca sĩ Cẩm Ly, có tính cách khá trái ngược với chị. Cô sống phóng khoáng, sôi động, đôi khi hơi nổi loạn và thích những trang phục gợi cảm quyến rũ. Cô là ca sĩ nổi tiếng, chủ yếu hoạt động ở hải ngoại. Minh Tuyết kết hôn với doanh nhân Việt kiều Diệp Keith vào năm 2000, nhưng đến năm 2013, cặp đôi mới tổ chức hôn lễ.

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Nữ ca sĩ hải ngoại kết hôn với doanh nhân Việt kiều Diệp Keith - Ảnh: Internet
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Hai vợ chồng sánh đôi trong nhiều sự kiện - Ảnh: Internet
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Vài năm trở lại đây, Minh Tuyết trở lại hoạt động với showbiz Việt - Ảnh: FB

Vài năm trở lại đây, Minh Tuyết trở lại Việt Nam và cũng là gương mặt ăn khách khi nhận được nhiều lời mời tham gia vào các gameshow. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong những đêm nhạc và sự kiện giải trí bên cạnh các nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt.

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Mới đây, khi cùng nhau hội ngộ trong một chương trình, Bằng Kiều và Minh Tuyết đã có những chia sẻ rất thú vị về chuyện nghề của mình.

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