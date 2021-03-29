Minh Tuyết: 'Tôi nhìn anh Kiều đắm đuối, nhưng anh ấy chỉ nhắm mắt, không nhìn tôi'

Mới đây, khi cùng nhau hội ngộ trong một chương trình, Bằng Kiều và Minh Tuyết đã có những chia sẻ rất thú vị về chuyện nghề của mình.

Khách mời trong Music Box số 28 - Bằng Kiều đã bày tỏ sự hào hứng khi được hội ngộ Minh Tuyết. Nam ca sĩ nói thêm trong chương trình lần này, anh và đồng nghiệp ngoài việc biểu diễn những sáng tác cũ thì sẽ trình làng những bài hát mới để phục vụ người hâm mộ. Về phía nữ ca sĩ Minh Tuyết, cô cũng vui vẻ bày tỏ: “Tôi rất muốn hát với anh Bằng Kiều vì khán giả yêu cầu rất nhiều. Nhưng anh ấy có lắm mối lắm, nên mãi đến hôm nay mối đó mới tới với tôi. Tôi cũng hát nhiều với các nam ca sĩ nhưng tôi chung thủy”. Bằng Kiều là khách mời trong chương trình lần này - Ảnh: Cắt từ clip Trước lời tố cáo vui của cô bạn đồng nghiệp, Bằng Kiều cũng bông đùa phản ứng: “Hầu như ca sĩ nam ở trung tâm Thúy Nga qua tay Minh Tuyết hết rồi, làm gì có chuyện chung thủy đâu. Trước Bằng Kiều, Tuyết hát với nhiều ca sĩ như Lương Tùng Quang, Lam Trường...”. Tiếp lời nam ca sĩ, Minh Tuyết cũng vui vẻ phản hồi: “Anh cũng đâu thua gì em". Sau đó cô cũng trải lòng một cách thật thà: "Nhưng nói tóm lại là chúng mình cũng đã đi một vòng, đến cuối cùng vẫn phải trở về với nhau vì style của chúng mình quá hợp. Cho đến hôm nay, quý vị vẫn dành tình cảm cho chúng tôi. Hi vọng ngày nào đó, chúng tôi nắm tay nhau khập khiễng lên sân khấu, vẫn nghe tràng pháo tay của quý vị dành cho những bài hát mà chúng tôi đã và từng hát".

Minh Tuyết cùng hòa giọng cùng Bằng Kiều qua nhiều sáng tác - Ảnh: Cắt từ clip Bên cạnh những chia sẻ thú vị trên, Bằng Kiều và Minh Tuyết còn kết hợp cùng nhau trong nhiều sáng tác, đó là những bài hít mà hai người song ca ngày xưa.

Thú vị hơn nữa, khi đang hòa giọng cùng đối phương thì nữ ca sĩ bất ngờ lên tiếng: “Tôi nhìn anh Kiều đắm đuối nguyên một bài, nhưng anh ấy chỉ nhắm mắt, không nhìn tôi". Nghe vậy, Bằng Kiều lên tiếng giải thích: “Anh đang hình dung Minh Tuyết của 10 năm về trước đấy”. Minh Tuyết lúc này cũng lém lỉnh trả lời: “Bây giờ anh chê thì cứ bỏ, sẽ có người khác hốt ngay". Kỷ niệm trong một lần hai ca sĩ cùng nhau song ca nhiều năm trước - Ảnh: Internet Bằng Kiều tâm sự thêm: “Tình cảm thế nào thì tôi sẽ thể hiện ra. Với các ca sĩ khác tôi không biết, nhưng riêng tôi, tôi hát thế nào thì con người tôi như vậy. Ví dụ như tôi buồn thì tôi không thể hát vui được. Còn lúc nào tôi vui thì hát bài buồn nếu nghe kỹ sẽ có gì đó rất trong sáng". Qua đây anh cũng tiết lộ anh và Minh Tuyết đã bắt đầu song ca cùng nhau từ năm 2005. Nam ca sĩ nửa đùa nửa thật cho biết khi anh vào trung tâm Thúy Nga được một thời gian ngắn thì “Minh Tuyết đã hốt tôi rồi". Anh cho biết cả hai người rất may mắn khi được khán giả yêu thương với nhiều thể loại khác nhau lẫn tính cách khi trình diễn. Có những bài nhạc trẻ, có bài mang âm hưởng bolero thể loại nhạc nào cũng quý phái như nhau. Bởi vì "Thần tượng của tôi là anh Tuấn Vũ, nên tôi nghe tất cả loại nhạc. Nhạc nào cũng thế, nhưng hát hay rất khó", anh tâm sự.

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