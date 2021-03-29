6 dấu hiệu chứng tỏ vượng khí của căn nhà rất tốt, gia chủ làm ăn phát tài, tiền vào như nước, sức khỏe dồi dào

Tâm linh - Tử vi 29/03/2021 12:17

"Tề gia lập nghiệp" là câu nói mà người xưa hay ám chỉ gia đình phải ổn định thì mới bắt đầu lập nghiệp, khi đó sự nghiệp mới khởi sắc và vững vàng. Thế nhưng, ít ai biết, để gia đạo ổn trước tiên gia chủ phải ở trong một ngôi nhà có vượng khí dồi dào.

Dưới đây là dấu hiệu cho thấy nhà bạn đang có vượng khí rất tốt:

Nhà có ánh sáng đầy đủ, thoáng mát

Thứ quan trọng hàng đầu trong một ngôi nhà đó là ánh sáng. Một căn nhà có nguồn ánh sáng tốt, tất cả các phòng đều có ánh sáng sẽ giúp gia chủ có sức khỏe tốt, tinh thần phấn chấn. Ngược lại, một căn nhà luôn mang cảm giác u tối sẽ khiến sức khỏe xuống dốc, người nhà có đau ốm, mệt mỏi. 

Gia chu
Ánh sáng trong ngôi nhà là yếu tố phong thủy quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nhà có tường và cửa chính kiên cố với thời gian

Khi mua nhà, nếu bạn thấy một ngôi nhà đã xây dựng hơn chục năm mà kiến trúc ngôi nhà như tường, cửa chính vẫn rất kiên cố thì đó là dấu hiệu may mắn. Đặc biệt, nếu phần cửa chính vẫn vững chãi, sơn không có dấu hiệu bong tróc, bay màu thì đó là một ngôi nhà tốt. Ở trong căn nhà như vậy, gia chủ sẽ rất may mắn.

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Kiến trúc trong ngôi nhà vẫn chắc chắn qua rất nhiều năm chứng tỏ ngôi nhà có vượng khí tốt - Ảnh minh họa: Internet

Vật nuôi, cây cảnh trong nhà luôn sinh sôi

Nếu phong thủy trong nhà tốt, thì ngay cả cây trồng, vật nuôi cũng phát triển tốt. Việc đó cũng chứng tỏ được bạn đang sống trong một ngôi nhà hợp tuổi, hợp mệnh. Vì thế, ở trong nhà này càng lâu, gia đình làm ăn sẽ càng phát tài.

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Cây cối, động vật trong nhà đều sống tốt và sinh con đẻ cái chứng tỏ ở trong ngôi nhà đó có rất nhiều lộc lá - Ảnh minh họa: Internet

Nhà có chim về làm tổ

Người xưa có câu "đất lành chim đậu", vì thế nếu một ngôi nhà có chim về làm tổ chứng tỏ nơi đó có phong thủy tốt. Nếu ở trong ngôi nhà như thế, gia chủ càng có cơ hội phát tài và hưởng cuộc sống viên mãn, vợ chồng hạnh phúc, tâm đầu ý hợp.

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'Đất lành chim đậu' - nhà có chim làm tổ là điềm lành - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài chim thì ong làm tổ trong nhà cũng là một dấu hiệu may mắn. Vì vậy bạn đừng xua đuổi chúng kẻo tự tay đánh mất tài lộc.

Bướm bay vào nhà

Người ta tin rằng bướm bay vào nhà nghĩa là gia chủ sắp gặp được tin tốt lành, nhất là trong công việc. Màu sắc của con bướm cũng mang những ý nghĩa khác nhau. Nếu bướm có màu tươi sáng thì đó hỷ tín liên quan đến tình cảm, nhân duyên. Nếu con bướm có màu xám, đen thì đó là điềm báo về tin vui trong công việc, sự nghiệp. Do đó, khi thấy bướm bay vào nhà, bạn nên để chúng tự nhiên. Đừng cố gắng xua đuổi vì điều đó sẽ làm giảm vận may của chính mình.

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Bướm bay vào nhà chứng tỏ gia chủ sắp nhận được tin tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Chó lạ chạy vào nhà

Nếu một chú chó lạ tự nhiên chạy đến nhà hoặc có người mang cho bạn một con chó, hãy chào mừng nó vì đó là một điềm tốt lành. Người ta tin rằng "chó đến nhà thì sang". Chó mang đến điềm báo may mắn, dấu hiệu của sự thuận lợi. Bên cạnh đó, bạn sẽ có thêm một người bạn tốt, trung thành đồng hành trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua trở ngại.

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Chó vào nhà là điềm tốt - Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc bộ lông của mỗi chú chó cũng ẩn chứa một thông điệp riêng. Trong khi chó đen mang lại sự giàu có, bảo vệ gia chủ thì chó vàng tượng trưng cho hạnh phúc, thịnh vượng. Những chú chó có bộ lông màu trắng sẽ mang đến tình yêu và sự lãng mạn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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