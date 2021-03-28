Đúng ngày mai thứ Hai ngày 29/3/2021: 3 con giáp may mắn kiếm được 'mẻ lớn', tiền tài dư dả, sự nghiệp thăng hoa

12 con giáp tử vi 28/03/2021 12:00

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 29/3/2021, 3 con giáp may mắn gặp nhiều điềm lành trong cuộc sống, tiền bạc phủ phê, tiêu mãi không hết.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu luôn cần mẫn, chăm chỉ trong cả công việc và cuộc sống. Nhiều người cho rằng, những người tuổi Sửu sống quá “khổ” vì không biết tận hưởng những thú vui hằng ngày nhưng trên thực tế, họ là người biết nhìn xa trông rộng. Đến một lúc nào đó, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng.

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 Thứ Hai ngày 29/3/2021 là thời cơ tốt để Sửu khẳng định vị thế bản - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, thứ Hai ngày 29/3/2021 là thời cơ tốt để Sử khẳng định vị thế bản thân. Bạn được đồng nghiệp khâm phục, cấp trên hay những người có chức quyền trong tập thể đánh giá cao và giao cho những công việc quan trọng. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tiền tài “gia tăng”, con giáp may mắn này được dự đoán là sẽ kiếm được “một mẻ lớn” trong thời gian tới, có thể là được tăng lương, hoặc nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Tiền bạc dư dả, bản mệnh có thể tha hồ chi tiêu.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, độc lập, không muốn dựa dẫm phụ thuộc vào bất cứ ai. Bản mệnh vốn rất thông minh và dễ dàng gặp được nhiều thành công nhất định. Những người tuổi Dần một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ có cuộc trở mình nhanh chóng, phất lên trong vòng 1 đêm.

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Vận tài lộc của Dần sẽ sáng ngay từ đầu ngày - Ảnh minh họa: Internet

Vào thứ Hai ngày 29/3/2021, tử vi nói rõ người tuổi Dần cần quyết đoán hơn, lập tức bắt tay vào làm việc chứ không chần chừ, do dự vì cơ hội không đến lần hai. Việc thăng hoa trong sự nghiệp giúp con giáp có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, tạo ra nhiều tiền của và quyền lực. Vận tài lộc của con giáp sẽ sáng ngay từ đầu ngày, tranh thủ hốt bạc Dần nhé.

Tuy nhiên, tử vi hàng ngày cho biết, khi sự nghiệp thăng tiến cũng là lúc con giáp tuổi Dần cần đặc biệt cẩn trọng trong mọi đường đi nước bước, vì vận mệnh con giáp này sẽ có nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc. 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh và khôn khéo sẽ đạt được những mục tiêu mình đặt ra từ trước đó. Dù chuyện gì xảy ra, con giáp vẫn rất nhiệt huyết với công việc. Những kinh nghiệm trước đó có thể giúp bạn tìm ra hướng giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng.

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Niềm vui tài lộc có thể đến vào cuối ngày khi Mùi nhận được một món tiền 'bất ngờ' - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại, không gì có thể làm khó được Mùi. Bạn trở thành người đi đầu trong mọi chiến dịch cải cách, nhằm tiến đến sự phát triển cho công ty. 

Niềm vui tài lộc có thể đến vào cuối ngày khi bản mệnh nhận được một món tiền “bất ngờ”. Đây có thể là do Mùi may mắn có được hoặc là tiền của chính bạn bị thất thoát trong quá khứ nay được hoàn lại không thiếu một đồng. Dù lại gì thì đây cũng được xem như một việc đáng mừng.

Ngoài ra, ngày đầu tuần, Mùi có cơ may gặp quý nhân giúp đỡ, giúp cho bạn những kế hoạch, phương án giải quyết vấn đề. Với người kinh doanh, quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối để bạn tìm hướng đi mới sau thời gian bế tắc vì lợi nhuận không tăng trưởng. 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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